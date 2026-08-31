Ca oricărui român și nouă ne place mult mămăliga. Traiul în Spania, unde locuim de 9 ani, nu doar că nu ne-a scos mămăliga din meniu, dar o facem cam o dată pe săptămână. Așa că încerc și variații, nu doar consacratele bulz sau MBS. Am dat de această rețetă de geandră țărănească pe pagina lui Chef Paul Constantin, dar am adaptat-o pe gusturile noastre. Ceea ce puteți face și voi, aveți aici și linkul către rețeta de unde m-am inspirat și în articol rețeta mea.

Te averizez că e o rețetă calorică, cum am zis, cu „de toate”, sățioasă, dar e comodă când ai multă lume la masă și vrei să scapi repede de gătit. Pui lângă o salată mare cu ceapă și roșii și prânzul e gata.

Ingrediente pentru geandra țărănească

1000 g mămăligă foarte moale

200 g cârnați

200 g bacon (sau afumătură/gujiose de porc)

1300 g brânză

6 ouă

Sare.

Preparare pas cu pas

Pregătește o mămăligă moale din apă, mălai (în raport de 5 la 1), sare și puțin unt sau ulei. Taie mărunt bacon-ul și cârnații rondele. Pune totul într-o tigaie la rumenit. Într-un bol adânc, bate ouăle cu un praf de sare. Amestecă-le bine cu mămăliga moale până obții o compoziție omogenă. Toarnă amestecul cremos de ouă și mămăligă peste cârnații și baconul rumenit din tigaie. Lasă totul să se gătească la foc mic timp de 7 minute, amestecând ușor pentru a îmbina gusturile. Presară brânza rasă. O poți lăsa deasupra ca să se toăească precum o crustă sau o poți încorpora în mămăligă așa cum am făcut eu.

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Servirea

Servește geandra țărănească fierbinte, alături de o salată. Eu am făcut una de roșii și ceapă.

Se poate păstra la frigider într-un recipient închis până la 2 zile, însă este recomandat să fie consumată proaspătă și fierbinte.

Poftă bună!