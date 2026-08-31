Ca oricărui român și nouă ne place mult mămăliga. Traiul în Spania, unde locuim de 9 ani, nu doar că nu ne-a scos mămăliga din meniu, dar o facem cam o dată pe săptămână. Așa că încerc și variații, nu doar consacratele bulz sau MBS. Am dat de această rețetă de geandră țărănească pe pagina lui Chef Paul Constantin, dar am adaptat-o pe gusturile noastre. Ceea ce puteți face și voi, aveți aici și linkul către rețeta de unde m-am inspirat și în articol rețeta mea.
Te averizez că e o rețetă calorică, cum am zis, cu „de toate”, sățioasă, dar e comodă când ai multă lume la masă și vrei să scapi repede de gătit. Pui lângă o salată mare cu ceapă și roșii și prânzul e gata.
Servește geandra țărănească fierbinte, alături de o salată. Eu am făcut una de roșii și ceapă.
Se poate păstra la frigider într-un recipient închis până la 2 zile, însă este recomandat să fie consumată proaspătă și fierbinte.
Poftă bună!
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