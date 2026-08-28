Fisticul a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai căutate ingrediente pentru deserturi, de la înghețată și ciocolată până la croissante și creme. Dincolo de popularitatea sa, consumat simplu, fisticul oferă proteine, fibre, grăsimi nesaturate, vitamine, minerale și antioxidanți, notează Mediafax.

Potrivit Centrului Federal pentru Nutriție din Germania (BZfE), fisticul este o sursă de acizi grași nesaturați și conține vitamina E, precum și vitamine din complexul B. Printre mineralele pe care le furnizează se numără potasiul și magneziul.

Fisticul se remarcă și prin conținutul de proteine, fibre și antioxidanți. Astfel, consumat ca atare, poate avea o valoare nutritivă diferită de cea a produselor dulci în care este folosit doar ca ingredient.

Grăsimi nesaturate, proteine și fibre

O parte importantă a profilului nutrițional al fisticului este reprezentată de grăsimile nesaturate. Acestea sunt însoțite de proteine și fibre, care contribuie la valoarea nutritivă a alimentului.

Fisticul furnizează și vitamina E, cu rol antioxidant, precum și potasiu și magneziu, minerale necesare pentru funcționarea normală a organismului.

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Este însă importantă diferența dintre fisticul consumat simplu și produsele care îl conțin. Popularitatea ingredientului a dus la apariția unui număr tot mai mare de dulciuri cu fistic, precum ciocolată, înghețată, produse de patiserie sau creme.

În aceste cazuri, valoarea nutrițională este determinată de întreaga rețetă. Zahărul, grăsimile adăugate și celelalte ingrediente pot schimba semnificativ profilul produsului final.

Cum alegem fisticul de calitate

Culoarea miezului poate oferi un prim indiciu atunci când cumpărăm fistic. În funcție de soi, acesta poate avea nuanțe care variază de la gălbui la verde.

Potrivit BZfE, miezurile verde închis sunt asociate cu o calitate superioară. Și aspectul cojii poate fi un criteriu util. La fisticul de calitate, majoritatea cojilor sunt crăpate natural de-a lungul îmbinării și se desfac relativ ușor.

Și modul de păstrare este important. Fisticul trebuie ținut într-un loc răcoros și uscat, într-un recipient închis ermetic. Depozitarea necorespunzătoare poate favoriza apariția mucegaiului sau râncezirea grăsimilor.

Piața produselor cu fistic a crescut puternic în Germania

Popularitatea fisticului se reflectă și în vânzări. În Germania, piața produselor cu fistic a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii ani.

Datele YouGov citate de presa germană indică o creștere a vânzărilor din retail de la aproximativ 170 de milioane de euro în 2021 la circa 374 de milioane de euro în 2025. Avansul este de aproximativ 120%.

În 2025, 53% dintre gospodăriile germane au cumpărat cel puțin un produs cu fistic. Creșterea interesului a fost susținută și de fenomenul „ciocolatei Dubai”, care a devenit viral pe rețelele sociale și a contribuit la popularizarea combinației dintre ciocolată și cremă de fistic.

Dincolo de trendurile culinare, fisticul consumat ca atare se remarcă prin combinația de grăsimi nesaturate, proteine, fibre, vitamine, minerale și antioxidanți. Pentru o alimentație echilibrată, diferența dintre nuca propriu-zisă și deserturile în care aceasta este folosită rămâne esențială.