Seceta prelungită și valurile succesive de căldură au redus drastic sursele naturale de nectar și polen din Ungaria, iar apicultorii avertizează că albinele sunt în pragul foametei. Asociația Națională Maghiară de Apicultură (OMME) estimează că lipsa polenului ar putea afecta până la 80% din populația de albine a țării și solicită autorităților măsuri pentru protejarea apicultorilor de eventualele pierderi, notează Mediafax.

De câteva săptămâni, aproximativ 80% dintre albinele din Ungaria au acces redus sau deloc la polen natural. Seceta a afectat inclusiv zonele umede și malurile râurilor, care în mod normal asigură surse de hrană pentru albine spre sfârșitul verii.

Situația îi îngrijorează pe apicultori, care se tem că efectele secetei și ale temperaturilor ridicate vor fi resimțite și în sezonul rece. Pierderile de colonii ar putea deveni semnificative până în primăvara anului 2027.

Apicultorii cer să nu fie penalizați pentru pierderi

OMME i-a transmis o scrisoare lui Szabolcs Bóna, ministrul responsabil cu agricultura și politica alimentară din Ungaria, în care atrage atenția asupra situației excepționale.

În condiții normale, apicultorii sunt obligați să mențină un anumit număr de colonii. Asociația susține însă că, în cazul unor pierderi provocate de condițiile meteorologice extreme, mulți crescători nu vor putea respecta această cerință, deși situația nu le este imputabilă.

- articolul continuă mai jos -

OMME solicită autorităților să țină cont de seceta severă și de lipsa neobișnuită a surselor naturale de hrană și să nu îi penalizeze automat pe apicultorii care vor înregistra pierderi de colonii.

Polenul, esențial pentru supraviețuirea coloniilor

Polenul reprezintă una dintre principalele surse de hrană pentru coloniile de albine și este esențial pentru dezvoltarea albinelor tinere. Lipsa acestuia afectează dezvoltarea coloniei, producția de miere și capacitatea albinelor de a trece cu bine peste iarnă.

Seceta afectează în același timp și accesul la apă. Atunci când sursele naturale se reduc, albinele trebuie să parcurgă distanțe mai mari pentru a găsi hrană și apă. Zborurile mai lungi înseamnă un consum energetic mai mare și pot contribui la slăbirea coloniilor.

Lipsa nectarului și a polenului poate afecta inclusiv echilibrul dintre colonii și poate favoriza comportamente agresive între familiile de albine, crescând riscul de mortalitate.

Criza albinelor poate afecta și agricultura

OMME avertizează că problema depășește sectorul apicol. Albinele au un rol important în polenizarea numeroaselor plante cultivate și contribuie astfel la producția agricolă și la disponibilitatea alimentelor.

Cantitatea de polen disponibilă la sfârșitul verii poate avea consecințe asupra capacității coloniilor de a supraviețui iernii și de a se dezvolta în primăvara următoare. Pentru apicultori, acest lucru înseamnă și incertitudine privind producția de miere din sezonul viitor.

În cazul în care seceta și temperaturile extreme continuă să afecteze vegetația, consecințele ar putea fi resimțite dincolo de apicultură, prin diminuarea serviciilor de polenizare și presiuni suplimentare asupra producției agricole.