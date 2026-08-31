Un studiu realizat recent, în China, indică faptul că nanoparticulele de dioxid de titan ar putea intensifica semnificativ culoarea roșie a merelor și le-ar putea face mai lucioase și mai rezistente.

Tratamentul a avut un efect redus asupra maturității fructelor, spre deosebire de etefon, însă utilizarea dioxidului de titan ridică o problemă importantă în Europa: substanța este interzisă ca aditiv alimentar din 2022.

Pentru consumator, prima impresie contează!

Pentru consumator, prima impresie contează. Înainte să guste un măr, cumpărătorul îi vede culoarea, aspectul și luciul și decide dacă fructul pare proaspăt și de calitate.

În special pe piața chineză, merele roșii, intens colorate, curate și lucioase sunt foarte apreciate. Totuși, consumatorii chinezi nu își doresc neapărat ca aspectul fructelor să fie îmbunătățit prin ceruire.

Pentru cultivatori, obținerea unei culori roșii intense nu este însă lipsită de costuri și riscuri. Expunerea suplimentară la soare, tăierile pentru deschiderea coroanei, materialele reflectorizante sau aplicarea de etefon înainte de recoltare pot intensifica roșeața, dar unele dintre aceste metode pot favoriza arsurile solare ori maturarea prea rapidă.

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În acest context, cercetători din China au testat o soluție neobișnuită: dioxidul de titan, utilizat sub formă de nanoparticule.

Merii sunt stropiți cu un spray cu nanoparticule de dioxid de titan

Studiul a fost realizat pe două soiuri de mere, Royal Gala și Red Chief, în condiții de câmp.

Cercetătorii au aplicat pe pomi un spray cu nanoparticule de dioxid de titan, în concentrație de 1 kilogram la 1.000 de litri de apă, la intervale de cinci zile în luna dinaintea recoltării.

Pe parcursul celor două sezoane analizate, pomii Royal Gala au primit patru tratamente, iar cei Red Chief trei.

Pentru comparație, cercetătorii au folosit și etefon, un regulator de creștere utilizat pentru accelerarea și uniformizarea colorării fructelor înainte de recoltare.

La recoltare au fost analizate atât caracteristicile vizibile ale merelor, cât și cele interne: fermitatea, conținutul de zaharuri și aciditatea. Cercetătorii au analizat, de asemenea, suprafața și intensitatea culorii roșii, luciul și structura epidermei fructului, potrivit freshfruitportal.com

Merele au devenit mai roșii

Rezultatele au arătat că ambele tratamente au crescut puternic suprafața colorată în roșu.

Etefonul a avut efectul mai puternic, suprafața roșie crescând în medie cu aproximativ 53%. În cazul dioxidului de titan, creșterea a fost de aproximativ 32%.

Însă diferența devine mai mică atunci când este analizată intensitatea culorii.

Potrivit cercetării, atât dioxidul de titan, cât și etefonul au crescut de aproximativ trei ori cantitatea de pigmentare roșie, ceea ce a dus la o intensitate similară a culorii.

Pentru piețele unde aspectul exterior are o influență importantă asupra deciziei de cumpărare, rezultatul este relevant.

Cu alte cuvinte, dioxidul de titan nu a fost la fel de eficient ca etefonul în extinderea suprafeței roșii, dar a avut un efect important asupra intensității culorii.

Un avantaj important: nu a grăbit maturarea

Una dintre diferențele importante dintre cele două tratamente a apărut la caracteristicile interne ale fructului.

În cazul etefonului, cercetătorii au constatat o reducere de aproximativ 17% a fermității și de circa 11% a acidității, în timp ce conținutul de zaharuri a crescut ușor.

Aceste modificări sugerează că etefonul a accelerat într-o anumită măsură maturarea fructelor.

Dioxidul de titan nu a avut același efect. Modificările în fermitate, zaharuri și aciditate au fost minore, ceea ce sugerează că tratamentul a îmbunătățit culoarea fără să avanseze semnificativ maturitatea merelor.

Pentru cultivatori, acesta ar putea fi un avantaj important, deoarece intensificarea culorii fără pierderea fermității poate fi utilă în special pentru fructele destinate transportului și depozitării.

Și merele au devenit mai lucioase

Cercetătorii au urmărit și un alt element vizual important: luciul cojii.

Măsurătorile au indicat o creștere de aproximativ 23% a luciului în cazul merelor tratate cu dioxid de titan, până la o valoare de 10,6 unități de luciu.

Rezultatul trebuie însă interpretat cu o anumită precauție. Instrumentul utilizat pentru măsurarea luciului este conceput în principal pentru suprafețe plane, nu pentru suprafețele curbate ale fructelor. În plus, sensibilitatea aparatului este redusă la valori foarte mici ale luciului.

Cu toate acestea, autorii consideră că rezultatul este compatibil cu observațiile din alte cercetări și că efectul este real.

Ce se întâmplă cu coaja mărului

Poate cea mai interesantă descoperire nu este însă culoarea, ci ceea ce se întâmplă la nivelul microscopic al cojii.

Examinarea epidermei cu ajutorul microscopului electronic a arătat că aplicarea dioxidului de titan a crescut cu aproximativ 50% numărul straturilor de celule epidermice.

În același timp, cantitatea de ceară cuticulară de la suprafața fructului a crescut cu aproximativ 33%.

Ceara cuticulară formează un strat protector natural al fructului și contribuie la limitarea pierderii de apă.

Prin urmare, modificările observate ar putea avea consecințe importante pentru păstrarea fructelor după recoltare.

O epidermă mai dezvoltată și un strat cuticular mai consistent ar putea însemna o coajă mai rezistentă, o pierdere mai redusă de apă și, potențial, o protecție mai bună împotriva unor probleme de depozitare.

Cercetătorii consideră că efectul ar putea fi interesant și pentru alte specii horticole. În cazul cireșelor, de exemplu, modificarea cuticulei ar putea avea implicații pentru sensibilitatea fructelor la crăparea provocată de ploaie.

Dioxidul de titan este interzis în Europa

Aici apare principala limitare a ideii.

Dioxidul de titan a fost folosit timp de decenii ca colorant și agent de albire în diverse produse. A fost utilizat inclusiv în industria alimentară și în alte produse de consum.

Însă situația legislativă diferă de la o regiune la alta.

În Uniunea Europeană, utilizarea dioxidului de titan ca aditiv alimentar a fost interzisă în 2022, pe fondul preocupărilor privind siguranța.

În Australia și Noua Zeelandă, evaluarea realizată de Food Standards Australia New Zealand în 2022 nu a identificat dovezi de genotoxicitate, toxicitate sau carcinogenitate care să justifice interzicerea utilizării sale, astfel că substanța este în continuare permisă în anumite utilizări.

Prin urmare, faptul că un studiu agricol arată rezultate promițătoare nu înseamnă că metoda poate fi aplicată automat în livezile europene.

Mai ales când tratamentul este aplicat direct pe fruct înainte de recoltare, problema reziduurilor și a reglementărilor devine esențială.

Ar putea ajuta exporturile de mere?

Din punct de vedere agronomic, rezultatele sunt interesante.

Un tratament care intensifică roșeața, crește ușor luciul și poate consolida structura cojii, fără să accelereze semnificativ maturarea, ar putea fi atractiv pentru producători și exportatori.

Mai ales pe piețele unde aspectul fructului influențează puternic cumpărarea, precum China, un măr mai roșu și mai uniform poate avea un avantaj comercial.

Studiul arată că dioxidul de titan poate obține o parte dintre aceste efecte fără dezavantajul principal observat în cazul etefonului: accelerarea maturării.

Dar între un rezultat promițător de laborator sau de câmp și utilizarea comercială la scară largă există o diferență majoră.

În Europa, problema nu este doar dacă tratamentul funcționează, ci dacă și în ce condiții ar putea fi autorizat.