Apa îmbuteliată, unul dintre produsele de bază din coșul de cumpărături, a devenit semnificativ mai scumpă în ultimii ani. Piața a crescut cu 70% în valoare în cinci ani, în timp ce unele sortimente au avut majorări de două cifre numai în ultimul an.

Potrivit datelor analizate de Numbeo, o sticlă de apă de 1,5 litri este mai scumpă în România decât în Spania, Franța sau Italia.

Prețul apei îmbuteliate începe să cântărească tot mai mult în bugetele familiilor, mai ales pentru gospodăriile care cumpără constant cantități mari. În ultimii cinci ani, piața apei îmbuteliate din România a crescut cu aproximativ 70% în valoare, iar scumpirile sunt vizibile direct pe raft.

Un exemplu este apa minerală naturală Dorna. O sticlă de doi litri costa la jumătatea anului trecut 3,79 lei într-un magazin Lidl din Câmpina. Recent, același produs ajunsese la 3,95 lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 4%.

Pentru recipientele mai mici, diferențele sunt și mai vizibile. O sticlă Dorna de 0,5 litri costa 3,09 lei în 2025, iar în prezent prețul a ajuns la 3,39 lei. Creșterea este de circa 10%.

Borsec la 2 litri se apropie de 5 lei

Și în cazul apei Borsec, evoluția prețurilor este semnificativă.

- articolul continuă mai jos -

O sticlă de doi litri de Borsec plată costa în august 2025 aproximativ 3,85 lei într-un magazin Kaufland din Câmpina. În prezent, în unele magazine din același oraș, prețul variază între 4,29 și 4,89 lei, potrivit datelor din Monitorul Prețurilor.

Asta înseamnă o creștere de cel puțin 11% într-un singur an, iar prețul se apropie de pragul de 5 lei pentru o sticlă de doi litri.

Pentru consumatorii care cumpără apă în mod constant, diferența se adună rapid.

„Fiind trei membri în familie consumăm multă apă și o sticlă de apă îmbuteliată are acum un preț mai mare cu un leu decât acum 2 veri”, spune Elena, o locuitoare din Ploiești, citată de Ziarul Financiar.

Pentru consumator, problema nu este doar procentul de scumpire, ci și percepția asupra prețului.

„Am rămas cu ideea că o sticlă de apă este undeva la 2 lei. Deja nu mai putem cumpăra apa îmbuteliată de la orice magazin din cauza creșterii prețurilor.”

Soluția familiei sale este cumpărarea în cantități mai mari, de la magazine de tip cash & carry, unde diferența de preț poate fi mai ușor de observat.

Apa, mai scumpă în România decât în țări occidentale

Scumpirea apei este cu atât mai interesantă cu cât România nu mai apare ca o piață ieftină atunci când este comparată cu alte state europene.

Conform datelor analizate de Numbeo, prețul unei sticle de apă de 1,5 litri este mai mare în România decât în Spania, Franța sau Italia.

Comparația este relevantă pentru că apa îmbuteliată este un produs cumpărat frecvent, iar diferențele de câteva zeci de eurocenți pe sticlă se pot transforma într-o cheltuială consistentă pe parcursul unui an.

În plus, prețul plătit de consumator trebuie privit în raport cu veniturile disponibile. Astfel, chiar dacă diferența nominală față de alte țări europene nu este spectaculoasă la fiecare sticlă, impactul asupra bugetului poate fi mai mare într-o țară cu venituri medii mai mici.

De ce se scumpește apa?

Creșterea prețului final nu ține exclusiv de costul apei ca materie primă. În prețul unei sticle intră ambalajul, energia necesară producției și îmbutelierii, transportul, depozitarea, costurile comerciale și taxele.

Industria este, de asemenea, dependentă de transport, deoarece apa este un produs greu și voluminos. O sticlă de doi litri înseamnă doi kilograme de produs, înainte de a lua în calcul ambalajul, ceea ce face ca logistica să aibă o pondere importantă în costul final.

Pentru consumator, însă, toate aceste elemente se văd într-un singur loc: eticheta de preț.

De la un produs banal, la o cheltuială urmărită atent

Apa îmbuteliată a fost mult timp unul dintre produsele pentru care consumatorii nu acordau o atenție foarte mare prețului. O sticlă de apă era asociată cu o cheltuială mică, aproape neglijabilă.

Acum, pentru familiile care cumpără zeci de litri pe săptămână, situația este diferită.

O creștere de un leu pe sticlă poate părea mică atunci când este privită individual. Înmulțită însă cu numărul de sticle cumpărate într-o lună, diferența devine vizibilă în buget.

De aici și schimbarea comportamentului: cumpărătorii caută magazine cu prețuri mai mici, cumpără baxuri sau cantități mai mari și compară mai atent ofertele.

O piață în creștere, chiar dacă apa costă mai mult

Paradoxal, majorarea prețurilor nu a împiedicat piața apei îmbuteliate să crească puternic în valoare. În cinci ani, valoarea pieței a avansat cu aproximativ 70%.

Această evoluție trebuie însă interpretată cu atenție: o piață care crește în valoare nu înseamnă neapărat că se consumă cu 70% mai multă apă. O parte importantă din creștere poate proveni din majorarea prețurilor.

Iar dacă prețul unei sticle de doi litri se apropie deja de 5 lei în unele magazine, apa îmbuteliată începe să fie tratată de consumatori nu ca o cheltuială neînsemnată, ci ca un produs al cărui preț merită comparat înainte de fiecare cumpărătură.