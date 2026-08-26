Dolly Parton, una dintre cele mai cunoscute artiste americane, a lăsat în urmă și un portofoliu consistent de produse alimentare și articole pentru bucătărie. În ultimii ani, numele cântăreței a ajuns pe ambalaje de mixuri pentru prăjituri, alimente congelate, cafea, vinuri, cărți de bucate și vase de gătit, notează USA Today.

Dolly Parton, care a murit pe 25 august, la vârsta de 80 de ani, este cunoscută în primul rând pentru cariera sa muzicală și cinematografică. În paralel, artista și-a construit însă o prezență importantă în industria alimentară, printr-o serie de parteneriate și produse inspirate din bucătăria sudistă americană.

Parteneriatul cu Duncan Hines a adus primele produse

În 2022, Dolly Parton a început colaborarea cu Duncan Hines pentru o gamă de produse de cofetărie și patiserie. Primele articole lansate au fost mixurile pentru prăjiturile Southern Style Coconut Flavored Cake și Southern Style Banana Flavored Cake, precum și glazurile Creamy Buttercream și Chocolate Buttercream.

Un an mai târziu, gama a fost extinsă cu mixuri pentru biscuiți cu lapte bătut, pâine dulce cu porumb și brioșe, dar și cu două tipuri de negresă, Fabulously Fudgy Brownie și Caramel Turtle Brownie.

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Produsele au fost promovate de artistă ca fiind inspirate de rădăcinile sale din sudul Statelor Unite și de preparatele asociate cu mesele de familie.

Mâncăruri congelate inspirate din bucătăria sudistă

Portofoliul alimentar al lui Dolly Parton s-a extins în 2025, când Conagra Brands, compania-mamă a Duncan Hines, a lansat mai multe preparate congelate sub numele artistei.

Gama a inclus Beef Pot Roast, Chicken & Dumplings, Country Fried Steak și Shrimp & Grits, produse comercializate în magazine precum Walmart și Target, precum și în alte supermarketuri din Statele Unite.

În iunie 2026 au fost adăugate alte două preparate: Homestyle Meatloaf și Dolly Parton’s Fried Chicken Mac & Cheese. Ambele aveau un preț de vânzare recomandat de 4,49 dolari.

Produsele au fost poziționate ca soluții rapide pentru mesele de zi cu zi, păstrând în același timp legătura cu preparatele tradiționale din sudul SUA.

Dolly Parton a intrat și pe piața cafelei

În iunie 2026, artista a anunțat și lansarea unei mărci proprii de cafea, Cup of Ambition, realizată în parteneriat cu Community Coffee.

Cafeaua a fost disponibilă inițial la Dolly’s Tennessean Travel Stop, deschis pe 24 iunie în Cornersville, Tennessee. Gama include variante de prăjire Light, Medium și Dark.

Ulterior, cafeaua urma să fie distribuită la nivel național, atât sub formă de cafea măcinată, cât și în capsule K-Cup.

Portofoliul alimentar asociat numelui Dolly Parton include și o gamă de vinuri.

Cărți de bucate și vase de gătit

Relația artistei cu gastronomia nu s-a limitat la produse comercializate în magazine. În 2006, Dolly Parton a publicat prima sa carte de bucate, „Dolly’s Dixie Fixin’s: Love, Laughter, and Lots of Good Food”, care conține peste 100 de rețete inspirate de copilăria și cariera sa.

În 2024, artista a lansat o a doua carte de bucate, „Good Lookin’ Cookin’”, scrisă împreună cu sora sa, Rachel Parton George. Volumul a devenit bestseller și a fost cea mai bine vândută carte de bucate din Statele Unite în 2024.

Tot în 2024, Dolly Parton a colaborat cu producătorul Lodge Cast Iron pentru o gamă de vase de gătit. Printre produse s-a numărat o tigaie din fontă de 8 inch, gravată pe partea inferioară cu referința la una dintre piesele sale celebre, „Jolene, please don’t take my pan”.

Gama a inclus și alte articole pentru bucătărie, precum spatule și căni gradate.

Prin aceste produse, numele Dolly Parton a ajuns să fie asociat nu doar cu muzica și divertismentul, ci și cu o categorie largă de produse alimentare și articole pentru bucătărie, inspirate în mare parte din tradițiile culinare ale sudului Statelor Unite.