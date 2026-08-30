Quesadilla, după cum îi sună și numele, este un preparat latin. Mexican la origine, s-a răspândit rapid în restul lumii hispanice, dar și în meniurile de fast-food de pretutindeni. Este iubită de o lume întreagă pentru că se prepară extrem de repede și este incredibil de gustoasă.

În esență, quesadilla este o lipie tortilla (din făină sau mălai) umplută cu diverse ingrediente și brânză rasă care, prin topire, leagă totul într-un întreg delicios.

Dacă vrei o variantă modernă, extrem de practică și care nu permite umpluturii să cadă, metoda împachetării în stil pliculeț este alegerea practică.

Ingrediente pentru quesadilla pliculeț cu pui, legume și brânză

Lipii tortilla (de grâu sau de porumb)

300 g piept de pui (tăiat mărunt)

1 ardei gras (roșu, tăiat fâșii)

O jumătate de ceapă (tăiată peștișori)

300 g brânză rasă (orice tip de brânză care se topește ușor)

1 lingură ulei de măsline extravirgin

Condimente: sare, piper, chilli.

Pentru servit: sos de roșii sau kechup, guacamole, smântână sau o salată pico de gallo.

Preparare pas cu pas

Încinge uleiul într-o tigaie. Adaugă piept de pui tăiat mărunt. Prăjește-le până când se rumenesc frumos.

Adaugă ceapa, după câteva minute ardeiul. Gătește=le cât să rămână crocante. Condimentează.

Așază o lipie tortilla pe un tocător. Cu un cuțit, execută o singură tăietură drept de la margine până exact în centrul lipiei (o tăietură pe rază).

Împarte imaginativ lipia în 4 sferturi egale:

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Pe sfertul din dreapta tăieturii: Pune un strat de pui cu ardei și ceapă. Presară brânză rasă uniform pe toată suprafața umpluturii și a restului lipiei. Brânza de pe întreaga suprafață va acționa ca un llipici” când se va topi. Apucă sfertul cu carnea și legumele și împăturește-l peste sfertul următor cca în video. Apoi pliază din nou peste sfertul al treilea și, la final, peste ultimul sfert. Vei obține o formă de pliculeț triunghiuar, de dimensiunea unui sfert din lipia inițială.

Pune pliculețele astfel formate într-o tigaie unsă cu foarte puțin ulei) la foc mediu. Sau în friteuza cu aer cald.

Lasă-le 2-3 minute pe fiecare parte, presând ușor cu o spatulă, până când lipia devine rumenă și crocantă, iar brânza din interior se topește complet și leagă toate straturile.

Se taie sau se servesc direct, calde, alături de un sos de roșii iute, guacamole sau o salată pico de gallo.

Poftă bună!