Prezența somelierului într-un restaurant ar trebui să garanteze consumatorului o experiență deosebită – de la potrivirea vinurilor din meniu cu specificul, gusturile și nivelul de prețuri al localului. Nu orice restaurant își permite un somelier, cu toate că acesta el poate să determine o vânzare sporită și să contribuie totodată la creșterea satisfacției clientelei vizate.