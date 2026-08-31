VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 92) | Somelier în restaurant: la ce să te aștepți?

31 aug. 2026, Connoisseur fără ifose
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Prezența somelierului într-un restaurant ar trebui să garanteze consumatorului o experiență deosebită – de la potrivirea vinurilor din meniu cu specificul, gusturile și nivelul de prețuri al localului. Nu orice restaurant își permite un somelier, cu toate că acesta el poate să determine o vânzare sporită și să contribuie totodată la creșterea satisfacției clientelei vizate.

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