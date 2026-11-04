Măslini irigați cu ape uzate tratate, proiectul pilot din Italia care combate seceta și poluanții din agricultură

04 nov. 2026, Agribusiness
Măslini irigați cu ape uzate tratate, proiectul pilot din Italia care combate seceta și poluanții din agricultură
foto: pixabay.com
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Cuprins
  1. Peroxid de hidrogen și raze ultraviolete
  2. Trei metode de irigare comparate
  3. Monitorizare pe doi ani și primele rezultate pozitive

Terenurile agricole din sudul Europei se confruntă cu o lipsă acută de apă, iar în bazinul Mării Adriatice fiecare picătură a devenit esențială. În Puglia (sudul Italiei), deficitul hidric accentuat de schimbările climatice a fost agravat de bacteria Xylella fastidiosa, care a devastat culturile tradiționale de măslini.

Pentru a combate aceste crize, proiectul european ECO FLOW cu un buget de peste 1,5 milioane de euro, finanțat în proporție de 75% din fonduri europene de coeziune și 25% de Italia și Grecia propune o soluție inovatoare: refolosirea apelor uzate tratate din stația de epurare Gallipoli, care altfel s-ar fi deversat în mare.

Peroxid de hidrogen și raze ultraviolete

Proiectul se concentrează pe eliminarea așa-numiților „poluanți emergenți”, substanțe chimice, materiale sau biologice proveniți din activități industriale, urbane și spitalicești. La stația din Gallipoli, apa este supusă unei dezinfectări suplimentare brevetate prin proiectul RE-WATER:

Pentru mecanismul de purificare se combină peroxidul de hidrogen (apa oxigenată) cu radiațiile ultraviolete (UV) generate de o lampă specială. Această reacție creează o moleculă extrem de activă, capabilă să descompună poluanții complecși.

Ceea ce face instalația unică la nivel mondial este sistemul sa de recirculare a apei în reactorul izolat termic, crescând numărul de molecule reactive care atacă contaminanții.

„Substanța chimică ce elimină poluanții se generează când peroxidul de hidrogen este expus la razele UV. Adevărata originalitate a instalației noastre constă în sistemul de recirculare”, explică Fabrizio Dell’Anna, coordonator tehnic în cadrul Acquedotto Pugliese.

Trei metode de irigare comparate

Experimentul se desfășoară pe un teren agricol din vecinătatea stației de epurare din Gallipoli, unde au fost plantați măslini din soiurile Favolosa și Lecciana (rezistente la bacteria Xylella). Cercetătorii testează în paralel trei variante de irigare:

  • Irigare tradițională cu apă extrasă din fântână.
  • Irigare cu apă purificată, provenită direct din stația de epurare.
  • Irigare cu apă tratată avansat, supusă procesului cu peroxid de hidrogen și UV.

Rocco Protopapa, reprezentant al Agenției Regionale pentru Activități Irigative și Forestiere (ARIF Puglia), arată că scopul este compararea randamentului și calității fructelor, reducând în același timp risipa de apă salubrizată, anunță EuroNews.

Monitorizare pe doi ani și primele rezultate pozitive

Monitorizarea științifică este asigurată de Universitatea Politehnică din Bari. Timp de doi ani, echipa condusă de profesorul Danilo Spasiano va analiza acumularea de săruri și micro-contaminanți în sol și în măsline.

Cu toate acestea, fermierii locali observă deja beneficiile. Antonio Astuto, proprietarul fermei Francesca Stajano (care produce peste 60 de tone de măsline pe an), folosește apa tratată prin picurare pentru o livadă tânără de măslini.

„Nu ne așteptam ca niște copaci de doar patru ani să înceapă să rodească deja. Am fost foarte bucuroși să vedem că plantele au crescut mai rapid, cel mai probabil datorită tipului de apă folosit”, declară fermierul italian.

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