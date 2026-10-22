DN Agrar cumpără cultivatorul de salată și busuioc Panorganic Vitavit / Tranzacția, evaluată la 750.000 de euro

22 oct. 2026, Agribusiness
DN Agrar cumpără cultivatorul de salată și busuioc Panorganic Vitavit / Tranzacția, evaluată la 750.000 de euro
foto: dn-agrar.eu
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Cuprins
  1. DN Agrar va cumpăra inițial 48,7% din companie
  2. Panorganic Vitavit are o seră modernă de un hectar
  3. DN Agrar va avea control asupra deciziilor-cheie

DN Agrar Group, cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, a semnat documentele pentru achiziția etapizată a companiei Panorganic Vitavit, din județul Arad, care cultivă salată și busuioc în sere. Tranzacția are o valoare inițială de 750.000 de euro și presupune preluarea integrală a societății în două etape, dacă va fi exercitată opțiunea de cumpărare a participației rămase, potrivit Economica.net.

Potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București, DN Agrar Câlnic, companie deținută integral de grup prin intermediul filialei DN Agrar Cut, a semnat documentele pentru preluarea Panorganic Vitavit în data de 20 octombrie 2026.

Pachetul de documente include un contract de vânzare-cumpărare de părți sociale, un contract de cesiune a opțiunii de cumpărare și un acord al acționarilor. Acestea vin în continuarea ofertei angajante anunțate de companie în august 2026.

DN Agrar va cumpăra inițial 48,7% din companie

Conform acordurilor semnate, DN Agrar Câlnic va achiziționa inițial o participație de 48,718% din Panorganic Vitavit, pentru 365.385 de euro. În plus, va prelua opțiunea de cumpărare a participației rămase de 51,282%, pentru care a fost stabilită suma de 384.615 euro.

Valoarea inițială totală a tranzacției este de 750.000 de euro. DN Agrar Câlnic va putea exercita opțiunea de cumpărare pentru părțile sociale rămase până la 30 noiembrie 2030, la valoarea nominală.

Finanțarea va fi asigurată printr-o combinație de fonduri proprii și finanțare bancară.

Finalizarea tranzacției este estimată pentru 19 decembrie 2026 și depinde de îndeplinirea condițiilor convenite de părți. Printre acestea se numără existența unui bilanț fără sarcini, lichidarea datoriilor intragrup, încadrarea datoriilor comerciale într-o limită agreată, absența obligațiilor fiscale restante și obținerea aprobărilor necesare.

Panorganic Vitavit are o seră modernă de un hectar

Activele Panorganic Vitavit au fost evaluate la aproximativ trei milioane de euro în luna iunie. Acestea includ o proprietate de 14 hectare în județul Arad, pe care se află o seră modernă din sticlă, cu o suprafață de un hectar, operațională din 2022.

În prezent, sera produce salată și busuioc, iar capacitatea anuală de producție este de aproximativ 1,2 milioane de bucăți de salată.

DN Agrar estimează că producția ar putea ajunge la 1,6 milioane de bucăți anual, fără extinderea suprafeței cultivate, prin optimizarea operațiunilor și eficientizarea proceselor. Compania analizează și fezabilitatea construirii, în următorii doi ani, a încă unu-două hectare de sere destinate cultivării salatei.

Pe lângă terenul pe care se află sera, proprietatea include alte 13 hectare de teren neamenajat, care ar putea fi utilizate pentru dezvoltări viitoare.

DN Agrar va avea control asupra deciziilor-cheie

Acordul acționarilor, încheiat cu Niko Miholic și Panorganic Vitavit, stabilește regulile de funcționare a societății între finalizarea tranzacției și eventuala exercitare a opțiunii de cumpărare pentru participația rămasă.

Documentul prevede că deciziile-cheie vor necesita aprobarea DN Agrar. Acestea includ bugetele, investițiile, finanțările, contractele semnificative și modificările la nivelul conducerii.

Niko Miholic va rămâne administrator al Panorganic Vitavit, pentru a asigura continuitatea operațiunilor curente.

DN Agrar a anunțat că va informa piața de capital cu privire la finalizarea tranzacției.

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