În Angofa, la marginea Sighișoarei, fermierul Mircea Țânț duce o luptă zilnică pentru protejarea biodiversității și a patrimoniului genetic național. Obiectivul său este salvarea rasei Gât Golaș de Transilvania, singura rasă de găini autohtonă recunoscută și omologată la nivel internațional, relatează Agerpres.

Pasionat de avicultură, Mircea Țânț îngrijește aproximativ 150 de exemplare din această rasă rustică și ocupă funcțiile de președinte al Asociației Crescătorilor de Gât Golaș din România și al Asociației Crescătorilor de Păsări și Animale Mici de Rasă din Sighișoara (fondată în 1896, cea mai veche din sud-estul Europei).

„Suntem organizați în Asociația Crescătorilor Gât Golaș din România. Suntem undeva la 48 de membri, fiecare având efective de la 10 până la 100 de păsări. Este singura rasă românească omologată internațional, iar noi încercăm să nu o lăsăm să devină o simplă amintire”, explică crescătorul.

Găina cu gât gol a ajuns de la Viena la Paris și Londra, la marile expoziții ale Europei

Deși originile genetice primare se presupune că au migrat din vechea Persie prin intermediul populațiilor nomade, identitatea oficială a rasei este strâns legată de Transilvania istorică.

Cunoscută din 1875 sub denumirea de „găina cu gâtul gol”, rasa a cunoscut faima mondială datorită intuiției a două femei din zona Sighișoarei – o săsoaică din Dumbrăveni și o nemțoaică din Albești. Acestea au dus neobișnuitele păsări la Expoziția de la Viena din 1875, unde au creat o adevărată senzație. Ulterior, rasa a fost prezentată cu succes la Paris (1880) și Londra (1900).

O rasă rezistentă, eficientă și gustoasă

Dincolo de gâtul complet roșu și lipsit de penaj, rasa prezintă avantaje anatomice și productive remarcabile pentru gospodăriile rurale.

Penele găinii cresc doar pe anumite benzi specifice, lăsând zone mari de piele complet golașă. Această caracteristică face ca pasărea să fie extrem de ușor de jumulit după sacrificare.

Puicuțele încep să ouă de la o vârstă foarte fragedă, în jur de doar patru luni.

Carnea este recunoscută pentru textura fragedă și gustul deosebit, specific păsărilor rustice crescute tradițional.