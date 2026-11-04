Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, susține că viitorul agriculturii românești depinde de capacitatea de a asigura apă pentru culturi, indiferent de provocările climatice. Până în prezent, au fost reabilitate 1,4 milioane de hectare prin Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații, potrivit unei postări publicate de acesta pe Facebook, notează Agerpres.

„Viitorul agriculturii româneşti depinde de capacitatea noastră de a asigura apă pentru culturi, indiferent de provocările climatice. Investiţiile în sisteme moderne de irigaţii pot duce agricultura românească într-o nouă etapă: producţii mai mari, mai multă predictibilitate pentru fermieri şi o dependenţă tot mai mică de despăgubirile pentru secetă. Am ajuns la 1,4 milioane de hectare reabilitate şi continuăm programul până la 2,7 milioane de hectare”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, în paralel, se asigură apă pentru irigații și sprijin pentru reducerea costurilor cu energia.

„Obiectivul nostru este să prevenim pierderile, nu doar să le compensăm după ce s-au produs. O agricultură puternică înseamnă investiţii făcute la timp şi fermieri pregătiţi pentru anii dificili”, a subliniat Barbu.

Derulat prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații vizează reabilitarea amenajărilor hidrotehnice și a stațiilor de pompare pentru agricultura din România.

Infrastructura de irigații ar urma să fie extinsă la 2,8 milioane de hectare până în 2032, iar din primăvara anului viitor ar urma să devină operațional un mecanism permanent de gestionare a riscului de secetă, potrivit Programului de guvernare 2026-2028 al Guvernului Luca Niculescu.