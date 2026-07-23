Puține produse alimentare au o reputație mai controversată decât parizerul. Pentru mulți consumatori, acesta este asociat cu ideea că ar fi făcut din „resturi”, iar poveștile care circulă de zeci de ani – de la rețete din perioada comunistă până la legenda hârtiei igienice – au alimentat și mai mult neîncrederea.

Invitată în podcastul G4Food, Georgiana Păstrăv, cofondatoarea Băcănia Boierească, spune că această percepție este atât de puternică, încât mulți oameni refuză să creadă că un parizer poate fi făcut din ingrediente simple și carne de calitate.

„Parizerul este cel mai controversat produs”

„Indiferent dacă are sau nu are aditivi, oamenii au în continuare percepția că parizerul este făcut din resturi sau din cine știe ce ingrediente. Nu mai aducem în discuție poveștile din comunism, dar și astăzi, chiar dacă scrie că produsul conține 99% carne, foarte mulți oameni continuă să creadă că este făcut din resturi.”, spune gazda emisiunii, Georgiana Ioniță Toader.

Cum este făcut, de fapt, parizerul

Întrebată cum este realizat produsul în fabrica Băcănia Boierească, Georgiana Păstrăv explică faptul că rețeta folosită este una simplă.

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„Nu știu alții cum fac, dar pot să spun cum facem noi. Noi avem un singur produs denumit parizer. Se face din carne de vită, la care adăugăm și puțină slănină de porc Bazna, pentru ca amestecul să capete textura potrivită. În rest, sunt doar condimentele necesare. Nu folosim alte ingrediente care să schimbe compoziția produsului.”

Ea explică și una dintre tehnicile folosite de măcelarii tradiționali.

„Se lucrează prin tehnica de brat cald. Produsul poate fi făcut astfel doar dacă ai carne foarte proaspătă, tranșată atunci. Carnea este pusă în malaxor, se adaugă condimentele și gheață, pentru ca temperatura compoziției să rămână la 7-8 grade. După omogenizare, compoziția este introdusă în membrane și urmează restul procesului tehnologic.”

Au filmat întregul proces din abator

Pentru a le arăta oamenilor cum este realizat produsul, echipa Băcănia Boierească a filmat întreg procesul de producție.

„Am făcut și un filmuleț pe tema aceasta. Am mers în abator, m-am echipat și am filmat tot procesul. L-am rugat și pe colegul nostru, șeful de magazin, să explice fiecare etapă și am publicat imaginile pe rețelele sociale. Cu toate acestea, au fost oameni care au spus că după ce s-a oprit filmarea am adăugat alte ingrediente.”

Miturile din trecut încă îi urmăresc pe producători

Antreprenoarea spune că poveștile care circulă de ani de zile despre parizer continuă să influențeze deciziile consumatorilor.

„Au fost foarte multe povești. Cea cu hârtia igienică este probabil cea mai cunoscută. Cred că și presa a contribuit, de-a lungul timpului, la această imagine. De aceea este firesc ca oamenii să fie sceptici atunci când le spui că faci un parizer curat. Dacă, în ultimii 20 de ani, nu au găsit un astfel de produs, este normal să îți pună întrebări.”

Potrivit acesteia, provocarea nu este doar să produci un aliment din ingrediente simple, ci și să îi convingi pe oameni că acest lucru este posibil.

„Este o provocare să vii și să le povestești oamenilor despre ceea ce faci și despre faptul că se pot face produse curate, dar cu foarte multă muncă în spate și cu multe sacrificii. Parizerul rămâne, probabil, cel mai controversat produs pe care îl facem.”

Aceeași neîncredere există și în cazul crenvurștilor. La degustările organizate în băcănie, unii copii au fost surprinși că produsele nu au gustul cu care erau obișnuiți din comerț.