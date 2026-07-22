Știai că și pepenele verde are proteine? Un fruct întreg poate ajunge la aproape 40 de grame

22 iul. 2026, Nutriție
Știai că și pepenele verde are proteine? Un fruct întreg poate ajunge la aproape 40 de grame
Foto Unsplash
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Pepenele verde nu este considerat o sursă importantă de proteine, însă dacă sunt luate în calcul întregul fruct – inclusiv coaja și semințele – un pepene de aproximativ 4,5 kilograme poate furniza între 30 și 40 de grame de proteine, în funcție de soi.

Când vine vorba despre proteine, puțini oameni s-ar gândi la pepenele verde. Totuși, dacă este analizat întregul fruct, inclusiv semințele și coaja, cantitatea totală de proteine este mai mare decât s-ar crede.

Potrivit Food Republic, un pepene verde de aproximativ 4,5 kilograme poate furniza, dacă sunt luate în calcul și coaja, și semințele, între 30 și 40 de grame de proteine, în funcție de soi.

Asta nu înseamnă însă că miezul este bogat în proteine. Din contră, 100 de grame de pulpă conțin mai puțin de un gram din acest nutrient.

Semințele sunt cele care aduc cea mai mare parte a proteinelor

Cea mai mare contribuție vine din semințele de pepene verde, pe care mulți oameni le aruncă.

O porție de 100 de grame de semințe uscate de pepene verde conține aproximativ 28 de grame de proteine, ceea ce le face o sursă foarte bună de proteine vegetale.

Numărul semințelor diferă de la un fruct la altul și poate varia între aproximativ 200 și 800. Cantitatea de proteine depinde și de dimensiunea lor, însă, în general, ele adaugă câteva grame la conținutul total al pepenelui.

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Și coaja conține proteine

Coaja reprezintă aproximativ 30% din greutatea unui pepene verde.

Potrivit sursei citate, coaja unui pepene de circa 4,5 kilograme poate furniza aproximativ 8 grame de proteine, motiv pentru care nu este doar un rest alimentar.

Pulpa, care reprezintă aproximativ 70% din greutatea fructului, poate furniza între 19 și aproape 28 de grame de proteine în cazul unui pepene întreg, în funcție de soi.

Cum pot fi consumate semințele și coaja

Semințele de pepene verde pot fi prăjite și consumate ca gustare sau pot fi transformate în unt vegetal asemănător tahini-ului.

De asemenea, ele pot fi măcinate pentru a obține o făină bogată în proteine, folosită în diverse preparate, deși lipsa glutenului îi schimbă textura față de făina de grâu.

Nici coaja nu trebuie neapărat aruncată. Ea poate fi murată, fiartă, confiată, pasată sau adăugată în salate și preparate de tip stir-fry, având o textură asemănătoare castravetelui și un conținut ridicat de fibre.

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