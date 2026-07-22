Cel mai banal ceai despre care un expert în longevitate afirmă că rezolvă în trei zile balonarea și inflamația

22 iul. 2026, Nutriție
Cel mai banal ceai despre care un expert în longevitate afirmă că rezolvă în trei zile balonarea și inflamația
FOTO: Freepik
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Cuprins
  1. Remediu rapid împotriva balonării abdominale
  2. Rețeta ceaiului antibalonare
  3. Cum se consumă

Tot mai mulți experți în longevitate oferă recomandări despre nutriție și sănătate digestivă pentru a avea o viață mai lungă și mai sănătoasă, notează ABC. Unul dintre aceștia este spaniolul Diego Suárez, care a împărtășit pe rețelele sale de socializare un ceai, remediu naturist eficient împotriva balonării și senzației de stomac greu de după mese.

Remediu rapid împotriva balonării abdominale

Diego Suárez explică faptul că acest truc tradițional este de un real ajutor pentru persoanele care se confruntă frecvent cu disconfort digestiv imediat după ce mănâncă: „Dacă ți se umflă abdomenul ca și cum ai fi însărcinată în două luni, fără să fii, această infuzie îți poate rezolva problema în doar trei zile,” susține Diego Suárez.

Rețeta ceaiului antibalonare

Prepararea băuturii este extrem de simplă și necesită doar câteva ingrediente de bază:

  • 1 litru de apă (pentru fierbere) + 2 litri de apă (pentru diluare)

  • 2 batoane de scorțișoară

  • 5 foi de dafin

  • 1 lingură de oregano uscat.

Preparare

  1. Puneți la fiert 1 litru de apă împreună cu cele două batoane de scorțișoară, foile de dafin și lingura de oregano.

  2. Lăsați amestecul să dea în clocot, apoi opriți focul și lăsați-l la infuzat.

  3. Adăugați ceilalți 2 litri de apă rece peste infuzie.

  4. Strecurați lichidul și păstrați recipientul la frigider.

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Cum se consumă

Expertul recomandă consumul acestei băuturi pe stomacul gol, timp de trei zile consecutive, pentru a observa îmbunătățirea digestiei și reducerea inflamației.

Totuși, Suárez subliniază că efectele pot varia de la o persoană la alta și precizează foarte clar că acest remediu naturist nu înlocuiește consultul și evaluarea unui medic specialist în cazul în care balonarea este frecventă, severă sau însoțită de alte simptome.

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