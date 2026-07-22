Procurorii sud-coreeni au solicitat o pedeapsă de un an de închisoare pentru proprietarul unui renumit restaurant de lux din Seul, distins cu două stele Michelin. Miza dosarului o reprezintă faptul că localul a folosit furnici ca topping pentru un desert de tip sorbet, deși specia nu este autorizată pentru consumul uman în Coreea de Sud, anunță Mediafax.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea pentru patron, acuzarea a cerut și o amendă de 20 de milioane de woni sud-coreeni (aproximativ 13.500 de dolari) pentru societatea care administrează restaurantul.

Mii de furnici importate și niveluri ridicate de metale grele

Cazul a intrat în atenția Ministerului Siguranței Alimentare și Medicamentelor în urma recenziilor și fotografiilor publicate online de clienți, care prezentau preparate decorate cu insecte.

Ancheta autorităților sanitare a scos la iveală detalii alarmante:

Peste 49.000 de furnici, aduse din Statele Unite și Thailanda, au fost folosite în bucătăria restaurantului pe o perioadă de patru ani.

Analizele de laborator au arătat că furnicile utilizate conțineau niveluri de metale grele de până la 55 de ori mai mari decât cele permise pentru insectele comestibile aprobate.

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În Coreea de Sud, legislația este extrem de strictă: doar 10 specii de insecte (printre care lăcustele și greierii) sunt omologate pentru consum uman, în baza unor teste de toxicitate, siguranță alimentară și igienă a procesării.

Cum s-a apărat proprietarul restaurantului

Proprietarul a recunoscut utilizarea furnicilor, dar a subliniat că acestea reprezentau un simplu ingredient decorativ într-un meniu de degustare complex, compus din 15 feluri:

Opțiune la alegere: Aproximativ 60% dintre clienți au acceptat să încerce furnicile, restul de 40% primind alternative precum flori comestibile sau oțet fermentat. Tendință internațională: Apărarea a argumentat că prepararea furnicilor este o practică gastronomică întâlnită în restaurante de top din Danemarca, Marea Britanie sau Australia.

Decizia instanței este așteptată în septembrie

Seul are doar zece restaurante distinse cu două stele Michelin, un calificativ acordat localurilor cu o bucătărie excelentă care „merită o vizită”. Cu toate acestea, normele stricte de siguranță alimentară din Coreea de Sud nu fac excepții pentru restaurantele de fine dining.

Instanța din Seul urmează să pronunțe verdictul final în acest caz pe 2 septembrie.