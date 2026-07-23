Vreme de aproape un deceniu și jumătate, Nicolae Sitaru, proprietarul fermei Elsit din Orezu, a fost recunoscut drept „arbitrul Porumbului” din Bărăgan. În ferma sa erau plantate, în fiecare an, loturi de porumb cu semințe de la diverși furnizori.

La sfârșit de sezon rezultatele erau comparate.

Un adevăr dureros: Nicolae Sitaru a lăsat porumbul pentru rapiță

Timp de mulți ani, numele lui Nicolae Sitaru era legat de porumb. An de an, în ferma Elsit, de la Orezu, erau semănate loturi demonstrative cu porumb de la producători diferiți. Semănatul se făcea în aceeași zi. Tehnologia aplicată era identică, iar la recoltare se comparau rezultatele. Mii de fermieri erau prezenți la Orezu spre a vedea cu ochii lor diferențele.

În urmă cu doi ani, Nicolae Sitaru anunța că va reduce drastic suprafețele cultivate cu porumb din ferma sa. Motivul? Rezultatele tot mai slabe pe care le obținea în această regiune unde irigațiile sunt doar un vis imposibil.

Anul acesta, însă, a trecut la rapiță. În aceleași condiții ca și pentru porumb a creat o competiție a soiurilor de rapiță. Și tot în colaborare cu Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR).

Scopul său este de a-i ajuta pe fermieri să aleagă mai ușor între hibrizii care merită efortul. Căci rezultatele din câmp vorbesc de la sine, pentru regiunea lor.

- articolul continuă mai jos -

Rezultatele de la prima ediție a Zilei Rapiței

Anul acesta au fost comparați 32 de hibrizi de rapiță, proveniți de la principalele șapte companii furnizoare de semințe pentru această cultură: BASF, BAYER, BIOCROP, CORTEVA, KWS, LIDEA și Limagrain.

Semănatul a avut loc pe data de 22 septembrie, iar recoltarea s-a făcut pe 16 iulie. Înainte de semănat tehnologia de prelucrare a solului a fost no tillage. Precipitațiile de care a beneficiat cultura au însumat 560 mm.

Hibrizii au beneficiat de trei fertilizări, o erbicidare și trei aplicări de insecticide.

Producția medie STAS a celor 34 de hibrizi (32 testați și doi martori) a fost de 4.888 kg/ha. Producția maximă înregistrată s-a ridicat la 5.179 kg/ha, cu hibridul CORTEVA – 4105B020-01.

Este important de remarcat că abaterea standard a producției în cadrul testului a fost de aproximativ 158 kg/ha, ceea ce indică o variabilitate moderată între hibrizi.

Umiditatea la recoltare a variat între 5,4% și 8,4%, cu o medie de 6,4%.

Hibrizii aflați în topul clasamentului (4105B020-01 – CORTEVA, DK Immortal CL – BAYER, LG Aviron – Limagrain, DK Excited – BAYER, LID Generoso – LIDEA) au demonstrat cel mai bun potențial de producție STAS în această campanie,

Ele constitie repere utile pentru deciziile de sămânță ale fermierilor din zona Bărăganului, pentru campaniile viitoare.

Totuși, FAPPR avertizează că rezultatele prezentate au caracter demonstrativ, obținute într-o singură campanie agricolă și pe o singură locație. De aceea, pentru decizii tehnologice consolidate se recomandă coroborarea acestor date cu rezultate din teste multianuale și din alte locații reprezentative.