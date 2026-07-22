Câte măsline sunt necesare pentru un litru de ulei? Unele sticle sunt obținute din până la 10 kilograme de fructe

22 iul. 2026, Articole / Reportaje
Câte măsline sunt necesare pentru un litru de ulei? Unele sticle sunt obținute din până la 10 kilograme de fructe
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Un litru de ulei de măsline poate necesita între aproximativ 4 și 10 kilograme de măsline, în funcție de soi, metoda de producție și momentul recoltării. Tocmai această diferență explică de ce unele sticle sunt mult mai scumpe decât altele.

Majoritatea oamenilor au în bucătărie cel puțin o sticlă de ulei de măsline. Deși nu este unul dintre cele mai ieftine produse, prețul lui devine mai ușor de înțeles dacă ne uităm la cantitatea de fructe necesară pentru obținerea sa.

Potrivit Food Republic, pentru producerea unui litru de ulei sunt necesare între aproximativ 4 și 10 kilograme de măsline, în funcție de soiul folosit și de metoda de producție. Această diferență explică și variațiile mari de preț dintre diferitele tipuri de ulei de măsline.

De ce este nevoie de atât de multe măsline

Măslinele sunt fructe cu sâmbure, la fel ca piersicile și prunele, însă se remarcă prin conținutul lor ridicat de ulei.

De-a lungul a mii de ani de cultivare au fost dezvoltate sute de soiuri, însă cele folosite cel mai frecvent pentru producerea uleiului au multă pulpă și sâmburi mici. Printre acestea se numără Arbequina, originară din Spania, și Coratina, cultivată în Italia.

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Chiar și în condiții ideale, un măslin produce, în general, cel mult aproximativ cinci litri de ulei. În cazul unor soiuri cu rodire alternantă, situația este și mai complicată, deoarece pomii oferă recolte bogate doar o dată la doi ani.

De ce sunt culese măslinele înainte de coacerea completă

Mulți producători aleg să recolteze măslinele când sunt încă verzi, înainte de coacerea completă.

Aceste fructe conțin mai multă clorofilă și nu sunt încă potrivite pentru consum după conservarea în saramură.

Deși recoltarea timpurie reduce cantitatea de ulei care poate fi extrasă, ea contribuie la obținerea unui produs cu aromă mai intensă și cu un conținut mai ridicat de compuși benefici.

Chiar dacă tehnologia modernă a simplificat procesul de producție, cultivatorii și producătorii trebuie să gestioneze în continuare provocări legate de recoltă și de asigurarea unei producții constante.

Nu toate tipurile de ulei se obțin la fel

Cantitatea de măsline necesară diferă și în funcție de modul în care este produs uleiul.

În cazul uleiurilor obținute la temperaturi scăzute, randamentul este, de regulă, mai mic. Procesarea la temperaturi mai ridicate facilitează extracția uleiului, însă poate afecta o parte dintre compușii responsabili de aromă și gust.

Din acest motiv, uleiurile obținute la rece sunt apreciate pentru calitatea lor și sunt, de regulă, mai scumpe.

De ce uleiul extravirgin costă mai mult

Diferențele de preț dintre uleiul extravirgin și cel rafinat țin și de modul în care sunt obținute.

Uleiul extravirgin este produs exclusiv prin procedee mecanice, fără rafinare, iar pentru obținerea unui produs de calitate este nevoie de măsline atent selecționate și de un randament mai redus.

Potrivit Food Republic, dintr-un singur măslin se pot obține aproximativ un galon de ulei (circa 3,8 litri) în condiții favorabile.

În general, uleiurile premium necesită o cantitate mai mare de măsline pentru fiecare litru produs, ceea ce contribuie la prețul mai ridicat al sticlei ajunse pe raft.

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