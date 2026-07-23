România are un potențial turistic uriaș, însă promovarea sa necesită mai mult decât prezența la marile târguri internaționale. Într-un interviu acordat G4Food la evenimentul de lansare a Mediafax Spania: Acasă, oriunde ai fi , Sandra Gătejeanu-Gheorghe, consulul general al României la Barcelona, a explicat modul în care comunitatea românească din Peninsula Iberică poate deveni principalul ambasador al țării noastre.

De la poveștile autentice ale regiunilor noastre și gastronomia tradițională, până la evenimentele mari din Spania, precum cele din acest an când se sărbătoresc 145 de ani de relații diplomatice între cele două țări, România are toate argumentele pentru a deveni o destinație de top pentru spanioli.

Promovarea României, de la nivelul instituțional la „ambasadorii” diasporei

Ioana Costescu: Spania este o campioană a turismului mondial, în timp ce România este mai degrabă o destinație în dezvoltare. Ce ar trebui să facem pentru a ne promova mai bine?

Sandra Gătejeanu-Gheorghe: România este prezentă an de an la cel mai important târg de turism din Barcelona, cu pavilion național. Însă, pe lângă această dimensiune statală, cred că regiunile și localitățile pot face propriile demersuri pentru a se valorifica, pentru a vorbi despre cultura și tradițiile românești.

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De multe ori, nu te impresionează doar locația, cât povestea din jurul ei. Iar în România avem foarte multe povești de spus. Pas cu pas, trebuie să începem să ne promovăm din ce în ce mai mult, nu doar instituțional, ci și personal.

Românii din Spania sunt adevărați ambasadori ai țării noastre. Dacă fiecare român care locuiește acolo ar convinge în fiecare an câte un prieten spaniol să viziteze România, am avea peste 600.000 de turiști veniți doar din Spania.

În ultimii ani, spaniolii au fost în primele 10 naționalități de turiști străini care ne vizitează. Avem conexiuni aeriene excelente spre Barcelona din București, Timișoara, Cluj sau Iași. Este nevoie doar de puțin mai multă implicare și un „push” către spanioli pentru a-i convinge că România este o destinație care merită descoperită.

Sarmale sau tapas? Gastronomia românească sau cea spaniolă?

Ioana Costescu: Cum vedeți gastronomia românescă sau a românilor din Spania? Când sunteți în Spania vă e dor de preparatele românești? Când sunteți în România, de cele spaniole? Ce alegeți, sarmale sau tapas?

Sandra Gătejeanu-Gheorghe: Depinde de moment și de anotimp! Îmi place foarte mult mâncarea românească. Recent, am avut doi prieteni din Spania care au venit pentru prima dată în România. Au fost impresionați de calitatea mâncării, de porțiile generoase și de gusturile noastre autentice.

Ciorbele reprezintă un preparat aparte, pe care nu îl găsești în bucătăria spaniolă, sub această formă care e la noi. Pe de altă parte, îmi plac foarte mult și preparatele spaniole: paella, tapas, peștele sau carnea de vită. Fac un mix între cele două, atât când sunt în România, cât și în Catalonia.

Avem deja antreprenori și restaurante românești care fac o treabă excelentă în zona Barcelonei, aducând mâncarea noastră în atenția localnicilor.

Festival gastronomic și cultural românesc la Barcelona

Ioana Costescu: Se împlinesc 145 de ani de relații diplomatice între România și Spania. Ce pregătește Consulatul din Catalonia pentru a marca acest moment?

Sandra Gătejeanu-Gheorghe: Pe 26 septembrie, în apropierea Barcelonei, asociațiile de români și antreprenorii din Catalonia vor organiza un festival de cultură, tradiții și gastronomie, cu sprijinul Consulatului General al României la Barcelona.

Ideea din spatele acestui proiect este de a-i aduna la un loc pe români, dar și pe spanioli, sub umbrela celor 145 de ani de relații bilaterale. Spaniolii vor avea ocazia să guste produse tradiționale românești și specialități pregătite de restaurantele locale.

În plus, evenimentul va include o expoziție de fotografie cu imagini reprezentative din România, prezentări de costume tradiționale și meșteșuguri și un program artistic cu muzică și dansuri populare.

Preluăm modelul spaniol de fiesta, îmbinând tradițiile românești cu stilul de viață de acolo. Sperăm ca prin acest eveniment să-i facem pe români să se simtă mândri de originea lor, iar pe spanioli să-i convingem să vină să ne viziteze.