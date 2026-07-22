Ricciarelli sunt fursecuri artizanale cu migdale originare din Siena, Italia, cunoscute mai ales ca desert de Crăciun, dar pe care italienii le cumpără din cofetării sau le pregătesc acasă pe tot parcursul anului. Au un gust intens de migdale, o aromă discretă de portocală și o textură aparte: dense și foarte moi în interior, cu o suprafață acoperită generos cu zahăr pudră.

În timpul coacerii, fursecurile se crapă la suprafață, căpătând aspectul caracteristic al Ricciarelli. Rețeta prezentată de Food Republic folosește făină de migdale, puțină făină italiană tip 00, albușuri, zahăr pudră și arome de migdale, vanilie și portocală.

Prepararea propriu-zisă nu este complicată, însă aluatul trebuie să stea aproximativ 12 ore la frigider. Din cantitățile de mai jos se obțin aproximativ 15 fursecuri.

Ingrediente pentru Ricciarelli

2 albușuri

½ linguriță extract de migdale

1 linguriță extract de vanilie

coaja rasă de la jumătate de portocală

2 căni făină de migdale

¼ cană făină tip 00

1¾ căni zahăr pudră, împărțit, plus o cantitate suplimentară pentru pudrat

½ linguriță praf de copt

Făina tip 00 este o făină măcinată foarte fin, folosită frecvent în bucătăria italiană pentru produse de patiserie, paste și aluat de pizza. În această rețetă contribuie la obținerea unui interior fraged și a unui exterior ușor crocant.

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Cum se prepară fursecurile italiene Ricciarelli

Pune albușurile, extractul de migdale, extractul de vanilie și coaja rasă de portocală într-un bol. Bate energic ingredientele cu un tel până când compoziția devine spumoasă.

Separat, amestecă făina de migdale, făina tip 00, 1½ căni de zahăr pudră și praful de copt, până când ingredientele sunt distribuite uniform.

Adaugă treptat amestecul de ingrediente uscate peste cel de albușuri și amestecă folosind o lingură, până când se formează un aluat moale.

Modelează aluatul cu mâinile într-o bilă ușor aplatizată, învelește-l în folie alimentară și lasă-l la frigider timp de 12 ore.

Cum se modelează Ricciarelli

După perioada de odihnă, preîncălzește cuptorul la aproximativ 165°C.

Scoate aluatul din folie și așază-l pe suprafața de lucru presărată cu aproximativ ¼ cană de zahăr pudră.

Rulează aluatul cu mâinile până obții un rulou îngust și uniform. Pe măsură ce îl modelezi, rostogolește-l prin zahărul pudră, astfel încât întreaga suprafață să fie acoperită. Ruloul trebuie să aibă aproximativ aceeași grosime pe toată lungimea, iar capetele să fie drepte.

Taie ruloul în felii de aproximativ 1 cm grosime.

Modelează fiecare bucată în forma caracteristică Ricciarelli, asemănătoare unui romb alungit, cu extremități ușor ascuțite și marginile laterale curbate.

Așază fursecurile într-o tavă unsă sau tapetată cu hârtie de copt, apoi presară deasupra încă un strat de zahăr pudră.

Cât timp se coc Ricciarelli

Coace fursecurile timp de 12-15 minute, la aproximativ 165°C.

Un indiciu important că sunt gata îl reprezintă crăpăturile care încep să apară la suprafață. Ricciarelli nu trebuie să se rumenească.

După coacere, scoate tava din cuptor și lasă fursecurile să se răcească în totalitate înainte să le muți sau să le servești.

Imediat după ce sunt scoase din cuptor sunt foarte moi, astfel că nu trebuie manipulate înainte să se răcească. Pe măsură ce ajung la temperatura camerei, se întăresc suficient pentru a putea fi ridicate fără să se rupă.

Ricciarelli sunt asociate în special cu perioada Crăciunului, însă în Italia sunt consumate pe tot parcursul anului. Pot fi servite la micul dejun, ca desert sau pur și simplu ca o gustare dulce.