Festivalul gastronomic Taste of Transylvania ajunge la cea de-a cincea ediție și se desfășoară între 3 și 6 septembrie, în Satul de Vacanță Boroș din comuna Lunca de Jos, județul Harghita. Evenimentul aduce împreună restaurante, chefi, producători locali și gospodine din România și Ungaria.

Festivalul își propune să prezinte gastronomia și tradițiile culinare ale Transilvaniei într-o formă contemporană, prin preparate, demonstrații și evenimente dedicate patrimoniului gastronomic local.

Ediția din acest an include programe noi, workshopuri interactive și activități inspirate de peisajul și modul de viață din zona Ghimeșului.

Pajiștile și pășunile montane, tema centrală a ediției

Una dintre temele principale este legată de pajiștile și pășunile montane și de tradiția cositului. Organizatorii vor să readucă în atenție rolul acestei activități în conservarea peisajului și în viața comunităților locale.

Sâmbătă dimineață va avea loc o clacă de cosit, prin care participanții vor putea vedea cum se desfășoară această practică tradițională și câtă muncă presupune.

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„Gastronomia Transilvaniei […] ne oferă practic o sursă infinită de inspirație. În bucătării, în mâinile chefilor, ingredientele și condimentele capătă de fiecare dată forme diferite”, a declarat directorul festivalului, Trucza Adorján, potrivit organizatorilor.

Acesta a explicat că tema pajiștilor și pășunilor montane urmează unor ediții în care festivalul a pus în prim-plan produse și preparate tradiționale, precum zacusca.

Chefi și gospodine vor găti aceleași ingrediente în stiluri diferite

Unul dintre principalele puncte ale festivalului va fi din nou Joy Cooking. În acest spațiu, gospodinele locale și chefi invitați vor găti în paralel, pornind de la aceleași ingrediente, dar folosind propriile tehnici, tradiții și idei.

Publicul va putea urmări demonstrații culinare susținute de chefi din Transilvania, România și Ungaria.

În premieră, organizatorii introduc și conceptul Freestyle. Bucătarii nu vor avea rețete stabilite în prealabil, ci vor alege ingredientele direct din piața producătorilor locali și vor pregăti pe loc preparate pornind de la inspirația de moment.

Spațiul Freestyle va fi amenajat în șura din cadrul Satului de Vacanță, care va funcționa și ca restaurant cu servire la masă. Zona este destinată vizitatorilor care vor să ia o pauză de la agitația festivalului și să mănânce într-un cadru mai retras.

Aproape 40 de spații gastronomice

Festivalul va avea și o piață dedicată producătorilor locali. Vizitatorii vor găsi aproape 40 de spații gastronomice, între care restaurante, cofetării, baruri și cafenele.

Programul include și workshopuri interactive, discuții cu invitați din domeniile gastronomiei, culturii și societății, precum și tradiționalul cules comunitar de cartofi. Participanții la această activitate vor avea posibilitatea să câștige premii.

Pentru familii, organizatorii pregătesc o zonă pentru copii, cu jocuri și activități pe durata celor patru zile de festival.

Accesul către eveniment va fi facilitat prin transport gratuit cu autobuzul din Miercurea Ciuc către Lunca de Jos. De la parcarea desemnată, vizitatorii vor putea ajunge la intrarea în festival cu trăsuri trase de cai, denumite de organizatori „taxiul cu cai”.

Programul complet și informațiile actualizate despre Taste of Transylvania sunt disponibile pe paginile oficiale ale festivalului din rețelele sociale.