Rafael Nadal, nou proiect de afaceri legat de industria suplimentelor alimentare. Tenismenul a lansat o marcă de creatină sub formă inovatoare de jeleuri

02 sept. 2026, Nutriție
Rafael Nadal, nou proiect de afaceri legat de industria suplimentelor alimentare. Tenismenul a lansat o marcă de creatină sub formă inovatoare de jeleuri
Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Suplimentul de creatină sub formă de jeleuri
  2. Detalii despre produsul lui Rafael Nadal

Rafael Nadal, fostul lider mondial și câștigător a 22 de titluri de Grand Slam, își extinde activitatea în lumea afacerilor. După retragerea din tenisul profesionist în anul 2024, legendarul sportiv spaniol își canalizează energia către proiecte de antreprenoriat și stil de viață sănătos.

Urmând exemplul tatălui său, Sebastián Nadal, cel care a construit de la zero cea mai mare companie de sticlărie din Insulele Baleare, Rafa colaborează cu acesta prin intermediul grupului Aspermir.

„Nu sunt genul de persoană căreia să-i placă să se trezească dimineața fără să știe ce are de făcut. Am nevoie de obiective în viața mea”, a mărturisit fostul tenismen într-un interviu acordat CNBC și citat de Woman.

Suplimentul de creatină sub formă de jeleuri

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale este NDL Pro-Health, un brand de suplimente alimentare dezvoltat în parteneriat cu compania farmaceutică Cantabria Labs. Brandul se adresează atât sportivilor de performanță, cât și amatorilor care doresc să mențină un stil de viață activ.

- articolul continuă mai jos -

Cea mai recentă inovație din portofoliul brandului este lansarea unui supliment de creatină sub formă de jeleuri gumate (NDL Pro-Health Creatine Gummies), conceput pentru o administrare comodă și practică.

Detalii despre produsul lui Rafael Nadal

  • Creatină monohidrată: Creatina este unul dintre cele mai studiate ingrediente din nutriția sportivă, utilizată la scară largă de persoanele active.
  • Aport zilnic: Fiecare doză zilnică furnizează 3 grame de creatină.
  • Îmbogățit cu Vitamina B6: Formula include vitamina B6, care susține metabolismul energetic normal, funcționarea sistemului nervos și contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
  • Spre deosebire de pudrele clasice care necesită dizolvare în apă, formatul de jeleuri permite o integrare simplă și rapidă a suplimentului în rutina zilnică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
04 sept.
Mâncatul la ore nepotrivite ar putea scurta viața. La ce oră ar trebui să iei micul dejun și cina și ce au descoperit cercetătorii pe 31.000 de adulți
Mâncatul la ore nepotrivite ar putea scurta viața. La ce oră ar trebui să iei micul dejun și cina și ce au descoperit cercetătorii pe 31.000 de adulți
Nutriție
04 sept.
„Cele mai rele” alimente pentru creier, potrivit unui neurolog. Le consumăm frecvent crezând că sunt sănătoase: „Un biscuit din când în când nu este o problemă”
„Cele mai rele” alimente pentru creier, potrivit unui neurolog. Le consumăm frecvent crezând că sunt sănătoase: „Un biscuit din când în când nu este o problemă”
Nutriție
04 sept.
Ai sub 30 de ani? Experții în longevitate te sfătuiesc să uiți de suplimentele alimentare. „Sunt o pierdere de bani și de timp”
Ai sub 30 de ani? Experții în longevitate te sfătuiesc să uiți de suplimentele alimentare. „Sunt o pierdere de bani și de timp”
Nutriție
04 sept.
Sticla de apă pentru școală: ce alegem și cât de des trebuie spălată? / Sfaturi simple pentru igienă și hidratare, de la nutriționistul Tania Fântână
Sticla de apă pentru școală: ce alegem și cât de des trebuie spălată? / Sfaturi simple pentru igienă și hidratare, de la nutriționistul Tania Fântână
Farfuria verde
03 sept.
Ce să mănânci pentru a proteja bacteriile „bune” din cavitatea bucală. Alimentele care susțin microbiomul oral
Ce să mănânci pentru a proteja bacteriile „bune” din cavitatea bucală. Alimentele care susțin microbiomul oral