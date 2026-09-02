Rafael Nadal, fostul lider mondial și câștigător a 22 de titluri de Grand Slam, își extinde activitatea în lumea afacerilor. După retragerea din tenisul profesionist în anul 2024, legendarul sportiv spaniol își canalizează energia către proiecte de antreprenoriat și stil de viață sănătos.

Urmând exemplul tatălui său, Sebastián Nadal, cel care a construit de la zero cea mai mare companie de sticlărie din Insulele Baleare, Rafa colaborează cu acesta prin intermediul grupului Aspermir.

„Nu sunt genul de persoană căreia să-i placă să se trezească dimineața fără să știe ce are de făcut. Am nevoie de obiective în viața mea”, a mărturisit fostul tenismen într-un interviu acordat CNBC și citat de Woman.

Suplimentul de creatină sub formă de jeleuri

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale este NDL Pro-Health, un brand de suplimente alimentare dezvoltat în parteneriat cu compania farmaceutică Cantabria Labs. Brandul se adresează atât sportivilor de performanță, cât și amatorilor care doresc să mențină un stil de viață activ.

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Cea mai recentă inovație din portofoliul brandului este lansarea unui supliment de creatină sub formă de jeleuri gumate (NDL Pro-Health Creatine Gummies), conceput pentru o administrare comodă și practică.

Detalii despre produsul lui Rafael Nadal