O nouă etapă de modernizare tehnologică începe în sectorul agroalimentar din Spania. Un număr de 82 de proiecte inovatoare vor fi dezvoltate în următorii trei ani, având ca termen de finalizare luna mai 2029. Inițiativele beneficiază de o finanțare publică de 46,5 milioane de euro acordată de Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației din Peninsulă, anunță EFE Agro.

Proiectele sunt derulate de grupuri operative interregionale și acoperă domenii critice: sănătatea animală, trasabilitatea și calitatea alimentelor, eficiența în culturile de măslini și economia circulară.

Sănătate animală și economie circulară

Terapie cu virusuri la porcine: Proiectul își propune dezvoltarea unui ansamblu de virusuri bacteriofagi capabili să atace direct bacteriile intestinale (E. coli și Salmonella) la porci. Administrate prin hrană sau apă, aceste virusuri reduc încărcătura patogenă din tubul digestiv și ajută la scăderea utilizării antibioticelor.

Identificare prin viziune artificială: Se lucrează la o nouă tehnologie de marcare a porcinelor prin tatuare cu cerneală simpatică specială, citită ulterior cu AI și conectată la sistemele de management ale fermelor.

Reciclarea deșeurilor în lanțul alimentar: Proiectul propune utilizarea ouălor neconforme pentru consumul uman ca hrană pentru insecte. Proteina obținută din insecte va fi folosită ulterior la fabricarea furajelor pentru găinile ouătoare.

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Livada de măslini și robotica în agricultură

Estimarea recoltei de măsline: Dezvoltarea unui instrument digital bazat pe date despre sol, climă și productivitate, care oferă fermierilor recomandări personalizate pentru optimizarea randamentului per parcelă.

Analiza instantanee a uleiului: Crearea unui dispozitiv portabil bazat pe tehnologia infraroșu apropiat, care permite analiza calității măslinelor și a uleiului direct pe teren sau în moară, fără degradarea probelor.

Robotică avansată în culturi: Proiectarea unui robot de patrulare autonom (de tip „câine-robot”) echipat cu senzori avansați. Acesta va efectua prelevări de probe, monitorizare și prognoze de calitate în plantațiile de viță-de-vie și fructe de pădure.

Siguranță alimentară: senzori care detectează alterarea alimentelor

În sectorul procesării alimentelor, proiectul Sensora își propune crearea unui senzor inteligent pentru produsele gata de consum.

Senzorul își va schimba treptat culoarea în funcție de dezvoltarea microbiană și starea de prospețime a alimentului. Această tehnologie va ajuta la prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, reducerea risipei alimentare și optimizarea controlului de calitate în timp real.