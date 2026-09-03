După o perioadă dificilă, care a inclus mutarea fabricii și un an de întrerupere a producției, „Capra Noastră” își repornește activitatea și își pregătește o nouă etapă de dezvoltare. Ionel Păsărică, fondatorul brandului ieșean, spune că obiectivul următor este recâștigarea terenului pierdut și relansarea brandului pe o piață în care berea artizanală reprezintă încă mai puțin de 1% din consum.

Interviul cu fondatorul „Capra Noastră” continuă seria „Artizanii gustului”, prin care G4Food prezintă producători locali din România, oamenii din spatele produselor și poveștile afacerilor construite în jurul unor produse locale.

Un an de pauză pentru mutarea fabricii

Fondatorul „Capra Noastră”, Ionel Păsărică, spune că fabrica a trecut printr-o perioadă complicată după mutarea într-o nouă locație. Producția a fost oprită aproximativ un an, timp necesar pentru relocare și reautorizare.

„Începând în toamna anului trecut ne-am reautorizat, am repornit producția și suntem pe drumul cel bun”, spune antreprenorul.

În această perioadă, compania a analizat și posibilitatea de a deschide un pub propriu. Deocamdată, investiția a fost amânată, în condițiile în care piața locală este deja aglomerată, iar recrutarea personalului pentru astfel de locații reprezintă o dificultate.

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O piață în care multe mici berării au dispărut

Piața berii artizanale din România a trecut printr-o perioadă dificilă. Potrivit lui Ionel Păsărică, în ultimii ani unele dintre micile berării s-au închis sau s-au relocat.

Pentru producătorii care au rămas în piață, însă, existența mai multor branduri artizanale poate fi un avantaj, pentru că ajută la creșterea notorietății categoriei.

„Trebuie să punem toți micii producători umărul pentru a o face cât mai cunoscută”, spune Păsărică, referindu-se la berea artizanală, al cărei consum rămâne sub 1% din cantitatea totală de bere produsă în România.

În opinia sa, diferența dintre producătorii care reușesc să reziste și cei care dispar ține în parte de perseverență. Berea artizanală nu este, în acest moment, un business care să ofere automat marje mari, iar presiunea financiară este importantă pentru producătorii mici.

Prețul cântărește mai mult decât calitatea

Presiunea asupra consumatorilor se vede și în retail. „Capra Noastră” este prezentă în mai multe lanțuri naționale, însă fondatorul spune că puterea de cumpărare și sensibilitatea la preț au devenit factori tot mai importanți.

Într-o perioadă în care costurile și taxele cresc, consumatorii își restrâng coșul de cumpărături și renunță mai ușor la produsele considerate neesențiale, inclusiv la alcool.

„În momentul de față, […] lumea a început să-și strângă coșul de cumpărături și renunță din ce în ce mai mult la lucrurile neesențiale”, explică Ionel Păsărică.

Bere fără alcool și limonade în portofoliu

Schimbarea obiceiurilor de consum îi determină pe producători să își adapteze oferta. „Capra Noastră” are și o bere cu conținut redus de alcool, de aproximativ 0,5-0,7%, concepută ca alternativă pentru consumatorii care caută o variantă mai slab alcoolizată.

Portofoliul actual ajunge la 19 sortimente, unele produse sezonier. Berile mai alcoolizate sunt realizate în special în perioada rece, în timp ce variantele mai ușoare sunt asociate sezonului de vară.

Compania a intrat și pe segmentul băuturilor răcoritoare, cu trei tipuri de limonadă, cu zmeură, mentă și lavandă. Potrivit fondatorului, produsele sunt realizate fără aditivi și conservanți și sunt încă la început în ceea ce privește dezvoltarea pe piață.

Exporturile au scăzut puternic după pandemie

Înainte de pandemie, aproximativ 25% din capacitatea de producție mergea către export. Reluarea relațiilor comerciale cu partenerii europeni s-a dovedit însă dificilă.

În prezent, exporturile reprezintă aproximativ 2% din producția companiei, potrivit lui Păsărică. O parte dintre barurile cu care producătorul colaborase înainte de pandemie s-au închis, iar altele au trecut la produse mai ieftine pentru a recupera pierderile acumulate.

Antreprenorul nu exclude revenirea la nivelul de dinaintea pandemiei și spune că obiectivul poate fi, în timp, recuperarea ponderii de 25% din producție destinată exportului.

Un brand construit în jurul umorului moldovenesc

Identitatea „Capra Noastră” a fost de la început legată de umor și de referințe la cultura locală. Etichetele berilor folosesc personaje și situații inspirate din poveștile lui Ion Creangă, dar și aluzii la actualitatea politică și socială.

De altfel, Ionel Păsărică a povestit de mai multe ori că numele „Capra Noastră” nu a fost prima sa alegere. Inițial își dorea un nume cu rezonanță internațională, însă cercetarea de piață a arătat că „Capra Noastră” era cea mai apreciată dintre propunerile analizate.

Și berea a fost dezvoltată cu ajutorul unui specialist belgian. Raymond De Saegher a contribuit la crearea unor rețete adaptate gustului consumatorilor români, după ce a analizat berile, vinurile și mâncărurile locale.

Această combinație dintre rețetele de inspirație belgiană și identitatea locală a devenit una dintre caracteristicile brandului.

„Încercăm să recâștigăm teritoriul pierdut”

Pentru următoarea perioadă, obiectivul principal este consolidarea companiei după reluarea producției.

„Încercăm să recâștigăm teritoriul pierdut”, spune Ionel Păsărică. Pentru anul următor, compania pregătește o campanie de relansare a brandului, după perioada în care producția a fost oprită.

Fondatorul spune că ar lua din nou aceleași decizii dacă ar porni afacerea de la zero și că ar investi din nou într-o berărie artizanală, inclusiv la Iași.

Pentru el, una dintre cele mai importante lecții ale businessului este legată de consecvență și de respectarea promisiunii făcute clientului.

„Trebuie să livrezi ceea ce promiți și trebuie să fii serios”, spune antreprenorul. În opinia sa, un produs de calitate, realizat corect și cu ingrediente cât mai naturale își poate găsi locul în piață chiar și atunci când are un preț mai mare.

Iar dacă ingredientele și rețeta pot fi controlate, prețul final depinde de factori pe care un producător mic îi poate influența mai greu: energie, materii prime, transport și puterea de cumpărare.

„Eticheta curată o putem menține, prețurile nu prea putem să le controlăm”, spune Ionel Păsărică.

„Artizanii gustului”, noua serie G4Food

Povestea „Cosi Buono” continuă seria „Artizanii gustului”, prin care G4Food își propune să prezinte producători locali din România, oamenii din spatele produselor și modul în care acestea ajung de la materia primă pe raft sau în farfurie.

Fiecare episod va spune povestea unui producător și va arăta ce se află dincolo de produsul pe care îl găsim pe raft sau în farfurie.