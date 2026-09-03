Țările fondatoare ale Mercosur nu au reușit să ajungă la un consens privind împărțirea între state a cotelor de export către Uniunea Europeană, pentru care sunt prevăzute taxe vamale preferențiale în cadrul noului acord comercial dintre cele două blocuri. Negocierile vor fi reluate în următoarele două luni, notează Agerpres.

Miniștrii de externe din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay s-au reunit miercuri la Montevideo pentru a discuta modul în care vor fi distribuite cotele de export către piața europeană.

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur este rezultatul a peste 25 de ani de negocieri și ar urma să creeze una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu o piață de peste 700 de milioane de consumatori.

Tratatul a intrat provizoriu în vigoare în luna mai, în așteptarea unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene privind legalitatea acordului.

Mercosur trebuie să stabilească împărțirea cotelor

Uniunea Europeană a stabilit în cadrul acordului o serie de cote de import pentru produsele provenite din Mercosur, însoțite de un regim tarifar preferențial. Distribuirea acestor volume între Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay revine însă blocului sud-american.

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„Nu există încă unanimitate”, a declarat ministrul de externe al Uruguayului, Mario Lubetkin, care a găzduit reuniunea de la Montevideo.

Potrivit oficialului uruguayan, pozițiile Argentinei, Braziliei și Uruguayului sunt în prezent mai apropiate, în timp ce Paraguayul are în continuare o poziție diferită față de celelalte trei state.

Lipsa unui acord privind împărțirea cotelor poate avea consecințe directe asupra exportatorilor. În absența unor volume alocate fiecărui stat, acestea ar urma să fie accesate pe baza principiului „primul sosit, primul servit”.

Miniștrii de externe au convenit să se întâlnească din nou la Montevideo peste aproximativ 45 până la 60 de zile, pentru a încerca să ajungă la un acord privind distribuirea cotelor.