De la restaurante care se umplu peste noapte până la creatori care își transformă pasiunea într-un business, TikTok a schimbat modul în care oamenii descoperă mâncarea și localurile. Totuși, succesul nu vine dintr-o „rețetă secretă” a algoritmului, ci din consecvență, autenticitate și înțelegerea publicului, spune Laura Savu, directoarea TikTok Live România, în podcastul „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir”.

Întrebată care este secretul viralizării, Laura Savu spune că aceasta este, de departe, întrebarea pe care o primește cel mai des.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că mult mai important decât cum ajungi să viralizezi o anumită bucată de conținut este consecvența. Există foarte mult această rețetă secretă, am postat ceva și o să bubuie. Nu. Este un trial and error”, afirmă aceasta.

Potrivit reprezentantei TikTok, fiecare videoclip oferă informații despre preferințele publicului, iar creatorii ar trebui să învețe din reacțiile primite și să își optimizeze constant conținutul.

Conținutul trebuie gândit pentru public, nu pentru creator

Laura Savu spune că una dintre cele mai frecvente greșeli este faptul că autorii de conținut pornesc de la propriile dorințe, nu de la interesele audienței.

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„Creatorii se gândesc ce vor ei să arate, ce vor ei să demonstreze. Dar trebuie să faci un schimb de perspectivă și să te întrebi ce își dorește publicul tău să vadă, să descopere și să afle”, explică ea.

În plus, orice videoclip are nevoie de o structură clară. Primele secunde sunt decisive.

„În primele trei-cinci secunde trebuie să captezi atenția. Trăim într-o lume a scroll-ului și, dacă nu mă faci să mă opresc, nu voi asculta povestea până la capăt”, spune Laura Savu.

Ea recomandă ca mesajul transmis prin imagine, voce, descriere și hashtaguri să fie coerent, întrucât platformele sociale sunt optimizate tot mai mult pentru căutări.

De ce mâncarea domină TikTok

Categoria food este una dintre cele mai puternice de pe platformă, iar explicația este simplă, spune Laura Savu.

„Mâncarea este o nevoie de bază. Toți trebuie să mâncăm. În același timp, trăim într-o societate în care oamenii caută să își optimizeze timpul. Vor rețete rapide, recomandări de restaurante și experiențe noi”, afirmă ea.

Componenta vizuală contribuie, la rândul ei, la succesul conținutului gastronomic.

„Vezi o fotografie sau un videoclip cu un preparat și imediat îți stârnește pofta. Mâncarea funcționează foarte bine în format video”, explică directoarea TikTok Live România.

Restaurante care au explodat după un singur videoclip

Social media poate deveni un instrument de promovare extrem de eficient pentru afacerile din HoReCa, în special pentru cele aflate la început de drum.

„Problema cea mai mare a unui business mic este că oamenii nu știu că există. Platformele sociale îți oferă posibilitatea să ajungi la potențialii clienți și să le arăți nu doar preparatul final, ci și oamenii din spatele lui, bucătăria, ingredientele și povestea localului”, spune Laura Savu.

Ea afirmă că astfel de exemple există deja și în România.

„Am văzut business-uri care au explodat. Sunt locații care existau deja și au devenit mult mai cunoscute datorită conținutului. Dar sunt și oameni care au început să gătească acasă și ulterior și-au deschis propriile locații, după ce au observat interesul publicului”, afirmă reprezentanta TikTok.

Oamenii au mai multă încredere în utilizatorii obișnuiți decât în reclame

Chiar dacă influencerii rămân importanți, Laura Savu spune că ea preferă recomandările făcute de utilizatori obișnuiți.

„Prefer un cont cu 300 de urmăritori care îmi povestește sincer experiența lui. Nu îmi plac videoclipurile foarte ‘polished’ făcute în cadrul unui parteneriat plătit, pentru că nu mi se mai par la fel de autentice”, spune aceasta.

În opinia sa, creatorii ar trebui să marcheze cât mai transparent colaborările comerciale.

„Mi se pare cel mai corect să folosești funcția de paid partnership și chiar să spui în videoclip că este vorba despre o colaborare. Dacă ai un contract cu un brand, este normal să fii transparent cu oamenii care te urmăresc”, afirmă Laura Savu.

Specializarea este cheia

Un alt sfat oferit creatorilor este să rămână concentrați pe o singură nișă.

„Dacă astăzi vorbești despre restaurante, mâine despre imobiliare și poimâine despre mașini, este foarte greu să construiești o comunitate. Oamenii trebuie să știe imediat pentru ce te urmăresc”, explică ea.

Mai mult, recomandă chiar alegerea unor subnișe, precum rețete vegane, preparate fără gluten sau recenzii dedicate unui anumit tip de restaurant.

Viitorul: mai multe live-uri și mai multă inteligență artificială

Întrebată cum va arăta TikTok în următorii ani, Laura Savu spune că platforma va pune și mai mult accent pe conținutul live și pe producțiile de durată mai mare.

În paralel, conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale va deveni tot mai prezent.

„O să ne fie din ce în ce mai greu să ne dăm seama ce este realizat cu AI și ce nu. În același timp, cred că interacțiunea reală, față în față, va căpăta și mai multă valoare”, spune ea.

În opinia sa, indiferent de domeniu, succesul pe platformă nu vine peste noapte.

„Dacă faci ceea ce îți place și ai răbdare să construiești în timp, poți ajunge foarte departe. Ce am observat este că românii își doresc succesul imediat, în timp ce pe alte piețe oamenii înțeleg că trebuie să muncească și să aibă răbdare pentru a ajunge acolo unde își doresc”, concluzionează Laura Savu.