Producția, exporturile și importurile de înghețată ale UE au crescut în 2025

Uniunea Europeană a produs în 2025 aproximativ 3,44 miliarde de litri de înghețată, cu 1,9% mai mult decât în 2024, când producția a fost de 3,38 miliarde de litri, potrivit datelor publicate de Eurostat, notează Agerpres.

Germania a rămas principalul producător de înghețată din UE, cu 608 milioane de litri în 2025. Pe următoarele locuri s-au situat Italia, cu 549 milioane de litri, Franța, cu 525 milioane de litri, Spania, cu 457 milioane de litri, și Belgia, cu 274 milioane de litri.

Comparativ cu 2024, toate cele cinci țări și-au majorat producția de înghețată. Italia a înregistrat cea mai mare creștere, de 10%, urmată de Belgia, cu 6%, Franța, cu 4%, Spania, cu 2%, și Germania, cu 0,2%.

Franța, cel mai mare exportator de înghețată din UE

Și comerțul cu înghețată a crescut în 2025. Țările UE au exportat către state din afara blocului comunitar 289,8 milioane de kilograme de înghețată și au importat 77,8 milioane de kilograme.

Față de 2024, exporturile au crescut cu 10%, respectiv cu 26 de milioane de kilograme, în timp ce importurile au avansat cu 12%, echivalentul a 8,5 milioane de kilograme.

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Franța a fost, ca și în anii precedenți, cel mai mare exportator de înghețată din UE. În 2025, Franța a exportat 59,1 milioane de kilograme, cantitate echivalentă cu 20% din totalul exporturilor de înghețată ale Uniunii Europene.

În clasamentul exportatorilor au urmat: