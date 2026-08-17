Burgerii au devenit un nou câmp de luptă pentru restaurantele din China. De la McDonald’s și KFC la cafenele și noi branduri

Burgerii sunt la mare căutare în China, iar consumatorii cu venituri mai mici și gospodăriile formate dintr-o singură persoană transformă umilul sandviș într-un nou câmp de luptă pentru industria alimentară, care atrage deopotrivă lanțuri globale de restaurante și operatori de cafenele, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Formatul Pizza Hut Burger Bar al companiei Yum China, în care o tejghea de burgeri funcționează alături de un restaurant Pizza Hut existent, s-a extins la peste 200 de puncte de vânzare în șase luni, a anunțat compania luna trecută. Yum China intenționează să ajungă la 500-600 de astfel de puncte până la sfârșitul anului 2026, ceea ce ar reprezenta aproximativ 10% din rețeaua totală de restaurante Pizza Hut.

Interesul crescut pentru burgeri reflectă schimbări mai ample în obiceiurile de consum din China. Pe măsură ce gospodăriile devin mai mici, iar incertitudinea economică îi determină pe oameni să fie mai atenți la cheltuieli, clienții preferă mesele portabile și mai ieftine, care oferă confort fără să sacrifice raportul calitate-preț.

Această schimbare transformă burgerii dintr-o nișă a pieței de fast-food occidental, dominată de McDonald’s, KFC și Burger King, într-unul dintre cele mai disputate segmente ale pieței restaurantelor din China, pe măsură ce noi branduri încearcă să profite de această tendință.

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Luna trecută, lanțul de restaurante Haidilao a intrat pe acest segment cu Huanxianbao, sau „Fresh Burger”, un lanț care vinde burgeri, dar și pizza, paste și pui prăjit. Și lanțul de cafenele M Stand a deschis, în unele orașe, puncte de vânzare axate pe burgeri.

Piața de fast-food occidental din China a fost evaluată la 499,65 miliarde de yuani (74,1 miliarde de dolari) în 2025 și este estimată să ajungă la 587,09 miliarde de yuani până în 2027, potrivit companiei de cercetare iiMedia Research, în pofida provocărilor recente întâmpinate de multe branduri globale.

Datele arată că burgerii se află în fruntea preferințelor consumatorilor, 55% dintre respondenți alegând acest tip de preparat. Deși reprezintă încă un segment relativ mic al pieței de fast-food din China, categoria burgerilor a avut o valoare de 18,4 miliarde de dolari în 2025 și este estimată să crească cu 8,7% anual până în 2035, potrivit Emergen Research.

O parte din atractivitate are legătură cu prețul. În condițiile în care consumatorii rămân prudenți cu cheltuielile, burgerii oferă o alternativă mai ieftină la mesele complete din restaurante, fiind în același timp o opțiune consistentă, a declarat Zhu Danpeng, analist în industria alimentară din China.

„Este o alegere cu un bun raport calitate-preț”, a spus Zhu.

Avansul burgerilor are legătură și cu schimbările demografice. Numărul tot mai mare de gospodării chineze formate dintr-o singură persoană, familiile mai mici și numărul în creștere al tinerilor care lucrează în mediul urban au alimentat cererea pentru mese individuale și convenabile, o tendință despre care Yum China spune că va crea oportunități pentru toate brandurile sale.

Apetitul tot mai mare pentru burgeri atrage jucători din întreaga industrie. Lanțuri autohtone precum Tasiting concurează cu McDonald’s, KFC, operat de Yum China, și Shake Shack, în timp ce mărcile internaționale sunt, la rândul lor, interesate să cucerească o parte din această piață.

Când lanțul american de burgeri Five Guys a deschis restaurante la Beijing luna aceasta, consumatorii au așteptat mai mult de două ore pentru a fi serviți. Rivalul Wendy’s a anunțat în luna mai că intenționează să intre pe piața chineză și să deschidă până la 1.000 de restaurante francizate în următorul deceniu.

Liu Tao, un muzician în vârstă de 48 de ani din Beijing, își duce în mod regulat fiul de 11 ani la McDonald’s duminica, între orele de matematică și engleză ale băiatului.

„Avem doar o oră la dispoziție și ne grăbim dintr-un loc în altul. Când vrei mâncare curată, rapidă și de care copiii nu se plictisesc, nimic nu este mai bun decât un burger. Fiul meu îl mănâncă în mașină în timp ce ne îndreptăm spre ora lui de engleză”, spune Liu.