Canicula schimbă agricultura Europei. Ferma din Anglia care a rămas verde în mijlocul secetei și cum funcționează agricultura regenerativă

Vremea extremă din acest an a intensificat în Europa dezbaterea privind schimbarea practicilor agricole și trecerea către o agricultură mai rezilientă la schimbările climatice, după ani în care agricultura intensivă a urmărit obținerea unor producții cât mai mari la costuri cât mai mici, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Meteorologii din Marea Britanie se așteaptă ca vara acestui an, care se încheie oficial la 31 august, să fie declarată cea mai fierbinte înregistrată până acum. Europa s-a confruntat, în ansamblu, cu o încălzire mai accentuată decât orice alt continent, cinci valuri de căldură și precipitații mult sub medie.

După cea mai fierbinte lună iunie și cea mai secetoasă lună iulie înregistrate vreodată, aproape trei sferturi din Anglia se află oficial în stare de secetă. Crescătorii de animale și producătorii de lactate au raportat o creștere slabă a ierbii, recolta de cereale din Marea Britanie este estimată să fie cea mai slabă de la începutul colectării unor date statistice comparabile, în 1984, iar cultivatorii de fructe și legume au anunțat producții mai mici, în linie cu avertismentele venite din întreaga Europă.

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Ferma care a rămas verde în mijlocul secetei

În timp ce Anglia este afectată de secetă, ferma de bovine de aproape 200 de acri, aproximativ 80 de hectare, deținută de Sam Squier în sud-estul țării este o oază de verdeață, înconjurată de câmpuri afectate de lipsa apei.

Explicația este legată de modul în care fermierul își gestionează terenurile. În timp ce fermierii din zonele învecinate au apelat la furaje de iarnă, turma de bovine Aberdeen Angus a lui Squier se hrănește cu pășuni dense, întreținute printr-un sistem de plantare care a contribuit la reținerea apei și la îmbunătățirea calității solului.

„Acest an este o dovadă a ceea ce poți face într-un an secetos”, a declarat Squier pentru Reuters.

„Am vrut să îmbunătățim structura solului și să construim rezistență în cadrul afacerii noastre, atenuând atât perioadele prelungite de vreme caldă și uscată, cât și perioadele prelungite de vreme umedă”, a spus fermierul.

Câmpurile cu plante aromatice ale lui Squier, situate în apropiere de Chelmsford, ajung peste înălțimea genunchiului chiar și după două luni fără ploaie și fără utilizarea irigațiilor, spre deosebire de terenurile aride din jur.

Ierburile oferă hrană bogată în energie, plantele aromatice care îmbogățesc nutrienții contribuie la controlul paraziților și reduc nevoia de medicamente, iar leguminoasele fixează azotul în sol, reducând necesitatea utilizării îngrășămintelor artificiale.

Vacile lui Squier sunt concentrate într-o zonă mică, unde pasc și calcă vegetația, și sunt mutate de două ori pe zi. Animalele creează astfel un strat protector peste sol, în timp ce gunoiul de grajd contribuie la readucerea semințelor în pământ, îmbunătățind sănătatea solului și capacitatea acestuia de a reține apa.

Squier estimează că solul fermei sale conține cu aproximativ 400.000 de litri mai multă apă pe acru decât înainte de adoptarea agriculturii regenerative. În primii șase ani de la trecerea la acest sistem, numărul estimat de râme a crescut de la 80 de milioane la 680 de milioane.

Subvențiile și sprijinul companiilor accelerează schimbarea

Subvențiile guvernamentale pentru mediu l-au ajutat pe Squier să facă tranziția către agricultura regenerativă. Fără a oferi detalii precise, el a spus că ferma sa s-ar chinui să rămână viabilă fără acest sprijin.

Fermierul a precizat că, pentru alți agricultori, acordurile de proprietate și de închiriere, constrângerile financiare și rezistența la schimbare reprezintă obstacole în adoptarea unor practici noi.

O soluție care câștigă tot mai mult teren este colaborarea dintre fermieri și companii din diverse sectoare, inclusiv asigurări și servicii bancare. Aceste companii au propriul interes în limitarea efectelor fenomenelor meteorologice extreme, iar dovezile acumulate indică faptul că investițiile în diferite metode agricole pot fi benefice.

„Fermele care adoptă… practici regenerative depășesc în mod constant performanțele exploatațiilor mai convenționale în timpul stresului cauzat de secetă, atât în ceea ce privește randamentul, cât și profitabilitatea”, a declarat Andrew Voysey, director de impact la firma de consultanță agricolă Soil Capital.

El a citat un studiu intern potrivit căruia fermele care au adoptat practici regenerative au redus pierderile de randament asociate secetei cu cel puțin 10% în aproximativ 85% dintre cazuri.

În Marea Britanie, banca Lloyds și compania de alimente regenerative Wildfarmed au creat Fondul de Reziliență pentru Alimente și Natură, împreună cu companiile de apă Severn Trent și Affinity Water și grupul de asigurări AXA XL. Fondurile strânse sunt direcționate către fermieri pentru îmbunătățirea sănătății solului.

O altă inițiativă este programul „Rute către regenerare”, care implică firme precum McCain și McDonald’s, supermarketul britanic Waitrose, băncile Lloyds, Barclays și NatWest și companii de asigurări precum Aon și Tokio Marine Kiln.

În locul unui fond comun, inițiativa urmărește să le ofere fermierilor o gamă largă de forme de sprijin, printre care condiții preferențiale de creditare, consultanță tehnică, stimulente pentru companiile alimentare, schimb de practici și produse de asigurare.

După lansarea de anul trecut, când au participat 100 de fermieri, inițiativa își propune să ajungă la cel puțin 200 de fermieri în acest an și să se extindă de la cele șase comitate inițiale la alte șase, a declarat un purtător de cuvânt.

„Construirea unui sistem alimentar mai rezilient este mai importantă decât orice companie”, a declarat Jon Banner, directorul global de impact la McDonald’s, care își propune să cheltuiască cel puțin un miliard de dolari în următorul deceniu pentru reziliența lanțului de aprovizionare.

Și asigurătorii încep să recompenseze agricultura regenerativă

Pentru unii fermieri, sprijinul industriei asigurărilor a devenit un catalizator al schimbării.

Grupul italian Generali a lansat în acest an un proiect-pilot care implică 500 de ferme și care leagă practicile agricole sustenabile de majorarea limitelor de despăgubire pentru evenimentele asociate schimbărilor climatice. În etapele viitoare, proiectul ar putea include și prime de asigurare mai mici.

În același timp, eforturile grupului elvețian Nestlé de consolidare a lanțurilor de aprovizionare au fost sprijinite de asigurători care oferă comisioane mai mici pentru polițele care acoperă scăderea randamentelor sau dezastrele naturale atunci când sunt aplicate practici agricole regenerative.