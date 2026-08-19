Parmezanul, noua „victimă” a caniculei. Seceta scumpește alimentele

Temperaturile ridicate reduc producția de lapte, scumpesc furajele și energia și pun presiune pe costurile producătorilor, într-un moment în care tot mai multe alimente din Europa resimt efectele vremii extreme, potrivit unei analize realizate de XTB România, notează Agerpres.

„Seceta ajunge și în prețul parmezanului. Temperaturile ridicate reduc producția de lapte, scumpesc furajele și energia și pun presiune pe costurile producătorilor, într-un moment în care tot mai multe alimente din Europa resimt efectele vremii extreme. Economiile din toată lumea se resimt în urma valurilor de căldură, însă distribuția nu este uniformă. Temperaturile ridicate și seceta sunt mai pronunțate în Europa. Potrivit unui studiu al BCE, într-un scenariu extrem, pierderile pot ajunge la 4,5 puncte procentuale din valoarea adăugată în agricultură”, afirmă Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România, într-un comunicat.

Potrivit analizei, estul Europei este zona cea mai vulnerabilă la secetă din Uniunea Europeană. În ciuda ploilor din primele luni ale anului, episoadele numeroase de căldură neobișnuită au evaporat apa din sol, în special în vestul și centrul continentului.

Scăderea nivelurilor râurilor și lipsa apei ar putea genera pierderi de 75 de miliarde de euro pentru economia zonei monetare, atrage atenția consultantul.

Căldura schimbă și calendarul recoltelor

„Adaptarea se schimbă dintr-o opțiune în răspunsul necesar pentru a păstra viabilitatea unor sectoare. În Italia, obiceiurile de cules se schimbă. Viile sunt gata mult mai devreme și fereastra de cules pentru un rezultat optim este mai scurtă. Coacerea accelerată înseamnă nu doar deplasarea calendarului de cules, ci și faptul că, în privința succesului recoltei, câteva zile pot face diferența”, arată analiza.

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Temperaturile ridicate afectează și condițiile de lucru. „Temperaturile devin insuportabile după-amiaza, astfel încât culesul strugurilor începe la lumina lanternelor la 4 dimineața”, se arată în analiză.

În Franța, schimbările climatice ar putea influența inclusiv producția de șampanie. În Bordeaux, incendiile nu au afectat doar hectare cultivate de unii producători, ci există și riscul ca strugurii să capete un gust de fum. Rezultatele finale vor putea fi evaluate după fermentare.

Și uleiul de măsline este sub presiune. Producția din două regiuni importante din Italia a scăzut cu aproape 20% față de media istorică.

Pentru alte culturi, situația iese, de asemenea, din tiparele cunoscute. Unele cereale sunt recoltate dimineața devreme, deoarece roua ajută la atingerea nivelului de umiditate necesar.

Seceta a transformat peisajul agricol, iar regiuni vaste, din Franța până mai la nord, în Marea Britanie, îi țin pe fermieri în alertă. Unii dintre aceștia spun că, dacă situația persistă, producția de cereale va deveni nesustenabilă.

De ce este afectat și parmezanul

În Italia, parmezanul are nu doar o valoare gastronomică, ci și una financiară. Roțile de parmezan pot fi depuse drept garanție pentru obținerea unor credite, iar procesul de maturare, care poate dura până la trei ani, înseamnă că micii producători au nevoie de lichiditate înainte de vânzarea produsului final.

Mecanismul funcționează încă din 1953, potrivit analizei.

Însă schimbările vremii pun presiune și asupra acestei industrii. Costurile cu energia cresc odată cu temperaturile, producția de lapte scade, iar seceta scumpește furajele, afectând marjele fermierilor.

„Valul de temperatură ridicată afectează în cele din urmă atât volumul, cât și calitatea materiei prime. În Franța, unii fermieri spun că perioada de pășunat s-a încheiat în mai în loc de iulie, iar producția de lapte a scăzut și cu 25%. În Ungaria, producția de lapte este, la rândul său, sub presiune”, susține Claudiu Cazacu.

România are și zone cu perspective bune pentru cereale

În România, vestul și sud-vestul țării sunt mult mai afectate de lipsa apei. În alte zone, ajutate de ploile din primăvară, perspectivele sunt însă bune.

Pentru culturile de toamnă de grâu, rapiță și orz, volumele sunt estimate să fie foarte bune, existând chiar potențialul unei producții record de grâu. Prețurile mai ridicate pot contribui la echilibrarea bugetelor unor producători după anul dificil precedent.

La nivel european și mondial, însă, presiunea asupra aprovizionării cu alimente este în creștere, iar efectele vor fi resimțite cu un anumit decalaj.

„Produse de bază sau alimente rafinate sunt afectate prin mecanisme greu de anticipat acum doar câțiva ani. Severitatea și intensitatea episoadelor de temperaturi extreme vor defini în cele din urmă efectele asupra cantităților de alimente disponibile, dar și asupra economiilor europene. Pregătirea și adaptarea devin, așadar, esențiale pentru a limita impactul nefavorabil al volatilității climatice în creștere”, subliniază consultantul de strategie XTB.