Mulți oameni asociază chirurgia estetică cu sala de operație, însă pregătirea începe cu mult înainte. Alimentația, hidratarea, masa musculară și renunțarea la fumat pot face diferența dintre o recuperare rapidă și una dificilă, spune dr. Angelica Banu, medic specialist chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, invitată în podcastul „Fântâna de sănătate”, moderat de nutriționistul Tania Fântână, o producție G4Food.

Medicul recomandă ca, înaintea unei intervenții chirurgicale, pacienții să adopte timp de cel puțin o lună o alimentație antiinflamatoare.

„Le recomand tuturor pacienților mei ca înainte cu o lună de intervenție chirurgicală să renunțe la alimentele ultraprocesate și să consume fructe, legume, proteine de bună calitate și să se hidrateze corespunzător. Corpul va avea astfel mai multe resurse pentru vindecare”, explică dr. Angelica Banu.

Alimentele ultraprocesate și zahărul accelerează îmbătrânirea pielii

Potrivit medicului, excesul de zahăr favorizează un proces numit glicare, prin care moleculele de colagen și elastină sunt degradate mai rapid.

„Acest fenomen a fost observat inițial la pacienții cu diabet, dar apare și la persoanele care consumă frecvent produse bogate în zahăr și alimente ultraprocesate. Pielea îmbătrânește mai repede, își pierde elasticitatea și apar ridurile mai devreme”, spune specialistul.

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Ea atrage atenția și asupra obiceiului de a începe ziua cu produse dulci, care provoacă fluctuații repetate ale glicemiei și favorizează pofta permanentă de zahăr.

Fumatul încetinește vindecarea

Renunțarea la țigări este la fel de importantă ca schimbarea alimentației.

„Fumatul reduce aportul de sânge la țesuturi, iar fără oxigen și nutrienți suficienți procesul de vindecare este afectat. Pot apărea inclusiv complicații postoperatorii”, avertizează dr. Banu.

Operațiile estetice se fac după stabilizarea greutății

Un alt mesaj important este că intervențiile de remodelare corporală nu ar trebui făcute în timpul procesului de slăbire.

„Greutatea trebuie să fie stabilă de aproximativ șase luni. Dacă pacientul continuă să slăbească după operație, pielea se va lăsa din nou și rezultatul nu va mai fi cel dorit”, conform sursei citate.

Ritmul în care sunt pierdute kilogramele contează, de asemenea. O scădere lentă în greutate oferă pielii timp să se adapteze, în timp ce curele foarte rapide favorizează excesul de piele.

Lipoaspirația nu tratează obezitatea

Dr. Angelica Banu subliniază că lipoaspirația este destinată exclusiv depozitelor localizate de grăsime care nu dispar nici prin alimentație echilibrată, nici prin sport.

„Nu este un tratament pentru obezitate. Este indicată persoanelor normoponderale care au anumite zone unde grăsimea persistă din cauze genetice”, afirmă sursa menționată.

Mușchii și proteinele, aliați ai recuperării

Proteinele, hidratarea și menținerea masei musculare sunt esențiale atât pentru recuperare, cât și pentru îmbătrânirea sănătoasă.

„Mușchii nu ne ajută doar să ne mișcăm. Ei au și un rol antiinflamator și contribuie la menținerea mobilității și a calității vieții odată cu înaintarea în vârstă”, explică sursa menționată anterior.

Medicul recomandă exerciții de forță adaptate fiecărei persoane, chiar și acasă, cu greutăți mici sau obiecte aflate la îndemână.

Injecțiile pentru slăbit nu înlocuiesc schimbarea stilului de viață

În podcast a fost abordat și subiectul medicamentelor utilizate pentru slăbire.

Dr. Banu spune că acestea pot avea indicație medicală la pacienții cu obezitate sau diabet, însă tratamentul trebuie însoțit de schimbarea obiceiurilor alimentare.

„După oprirea tratamentului, dacă alimentația rămâne aceeași, kilogramele se întorc. În plus, aceste medicamente determină și pierderea masei musculare, motiv pentru care aportul de proteine și exercițiile fizice sunt foarte importante”, explică specialistul.

Patru reguli simple pentru o piele sănătoasă

Invitata Taniei Fântână rezumă recomandările pe care le consideră esențiale pentru sănătate și pentru aspectul pielii: