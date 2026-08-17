Cafeaua, sucul de portocale și fructele folosite la micul dejun s-ar putea scumpi dacă Uniunea Europeană va înăspri limitele pentru reziduurile de pesticide din produsele importate. Amploarea efectului depinde însă de capacitatea producătorilor din afara UE de a se adapta noilor cerințe, arată un studiu preliminar al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, citat de Politico.

Bruxelles-ul analizează reducerea până la limita de cuantificare – cea mai mică valoare care poate fi măsurată în mod fiabil – a reziduurilor celor mai periculoase pesticide interzise în UE din motive de sănătate sau de mediu.

În prezent, unele substanțe care nu mai pot fi folosite de fermierii europeni pot apărea în produsele importate, dacă reziduurile se încadrează în limitele considerate sigure pentru consumatori. Comisia vrea să împiedice revenirea acestor pesticide pe piața europeană prin alimentele și furajele aduse din țări terțe.

Analiza Centrului Comun de Cercetare – JRC a identificat 18 substanțe active neautorizate în UE, asociate cu 235 de produse agricole și 86 de țări exportatoare. Cercetătorii au analizat trei scenarii, în funcție de felul în care producătorii străini ar reacționa la noile reguli.

- articolul continuă mai jos -

Scenariul extrem: cafeaua, cu 332% mai scumpă

În scenariul cel mai sever, în care producătorii din afara UE nu își schimbă practicile, importurile agricole ale Uniunii ar scădea cu 41%. Modelul indică o creștere de 332% a prețului cafelei și de aproximativ 82% în cazul citricelor.

Acesta este însă un scenariu-limită, construit pentru a arăta impactul maxim posibil. Nu reprezintă o prognoză privind evoluția prețurilor. Cercetătorii presupun că producătorii afectați nu renunță la pesticidele vizate și pierd complet accesul la piața europeană.

Într-un scenariu intermediar, în care o parte dintre exportatori se adaptează, importurile agricole ale UE ar scădea cu aproximativ 8%. Creșterile estimate ale prețurilor ar fi mult mai mici: 6,5% pentru strugurii de masă, 6% pentru cafea și 5,6% pentru citrice. Roșiile s-ar putea scumpi cu aproximativ 3,1%, iar șrotul de soia, folosit în hrana animalelor, cu circa 2%.

Dacă adaptarea producătorilor ar fi relativ ușoară și puțin costisitoare, importurile s-ar reduce cu numai 0,4%, iar scumpirile ar rămâne sub 1% pentru toate produsele analizate.

De ce cafeaua este printre cele mai expuse produse

Cafeaua reprezintă unul dintre cazurile sensibile deoarece Uniunea Europeană depinde aproape integral de importuri. Spre deosebire de roșii sau citrice, eventuala reducere a livrărilor nu poate fi compensată printr-o creștere importantă a producției europene.

Producătorii străini ar putea înlocui pesticidele vizate, ar putea modifica momentul tratamentelor sau ar putea separa culturile destinate pieței europene. Toate aceste schimbări implică însă costuri. În cazul înlocuirii substanței active cyproconazole, cercetătorii estimează că alternativele autorizate în UE ar putea majora costurile de producție cu 20-40%.

Reducerea importurilor ar putea susține anumite sectoare agricole europene, dar ar crea probleme pentru crescătorii de animale, dacă materiile prime folosite în furaje devin mai rare și mai scumpe.

Regulile nu sunt încă definitive

Măsura face parte din pachetul european privind simplificarea și consolidarea normelor pentru siguranța alimentelor și furajelor. Propunerea urmărește și să răspundă nemulțumirilor fermierilor europeni, care susțin că trebuie să respecte standarde mai stricte decât concurenții din țările terțe.

Comisia Europeană nu a stabilit încă lista finală a pesticidelor care vor fi vizate. Studiul JRC este o evaluare economică preliminară, nu o analiză completă de impact, și nu examinează toate consecințele sociale, de sănătate și de mediu. Prin urmare, cifra de 332% pentru cafea descrie cea mai nefavorabilă ipoteză, nu scumpirea care va apărea automat la raft. Efectul real va depinde de substanțele incluse în viitoarele reguli, de perioada de tranziție și, mai ales, de rapiditatea cu care exportatorii se vor adapta.