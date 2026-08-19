Cât costă o cafea în Italia / Prețul mediu al unui espresso servit la bar a ajuns la 1,29 euro în Italia, în timp ce la Bolzano, o cafea costă peste 1,50 euro

19 aug. 2026, Articole / Reportaje
Cât costă o cafea în Italia / Prețul mediu al unui espresso servit la bar a ajuns la 1,29 euro în Italia, în timp ce la Bolzano, o cafea costă peste 1,50 euro
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Cuprins
  1. Bolzano are cel mai scump espresso din Italia
  2. Cafeaua se menține aproape de un euro în sud
  3. Pescara a înregistrat cea mai mare scumpire
  4. Materia primă s-a ieftinit față de vârful din 2025

Espresso-ul italian s-a scumpit cu 24% în cinci ani.  O cafea costă acum cu 25 de eurocenți mai mult comparativ cu nivelul mediu înregistrat în 2021. Creșterea cumulată a ajuns la 24,2%, depășind inflația medie raportată în Italia în aceeași perioadă.

Datele provin dintr-un studiu realizat de Centrul de Formare și Cercetare privind Consumul și asociația Assoutenti. Organizațiile au analizat informațiile publicate de Observatorul prețurilor din cadrul Ministerului italian al Întreprinderilor. Prețurile diferă considerabil între provinciile italiene, potrivit clasamentului prezentat de Fanpage.

Diferența dintre cea mai scumpă și cea mai ieftină zonă ajunge la 45 de eurocenți pentru fiecare cafea.

Bolzano are cel mai scump espresso din Italia

Bolzano ocupă prima poziție în clasament, cu un preț mediu de 1,51 euro pentru un espresso. Pescara urmează îndeaproape, cu o medie de 1,49 euro pentru o cafea servită la bar. Alte 11 provincii au ajuns la prețuri medii de cel puțin 1,40 euro pentru fiecare ceașcă. Printre acestea se află Ferrara, Belluno, Ravenna, Trieste, Parma, Trento, Padova, Treviso și Udine. Cu excepția provinciei Pescara, cele mai scumpe zone sunt concentrate în nordul Italiei. Această distribuție reflectă diferențele regionale privind chiriile, salariile, energia și celelalte costuri suportate de localuri.

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Milano rămâne sub media națională, cu un preț de aproximativ 1,27 euro pentru o cafea. Nivelul poate varia însă semnificativ între localurile obișnuite și barurile amplasate în zonele turistice.

Cafeaua se menține aproape de un euro în sud

Messina are cel mai mic preț mediu din Italia, respectiv 1,06 euro pentru un espresso. Pe poziția următoare se află Catanzaro, unde o cafea costă în medie 1,08 euro. Aosta, Siracusa, Varese, Roma și Pistoia au, de asemenea, prețuri medii care nu depășesc 1,20 euro. Clasamentul arată că zonele ieftine nu sunt concentrate exclusiv în sudul peninsulei.

Roma se menține astfel printre provinciile cu cele mai accesibile prețuri, în pofida numărului mare de turiști. Media provincială nu reflectă însă tarifele mai ridicate practicate în centrul capitalei sau în localurile exclusiviste.

Pescara a înregistrat cea mai mare scumpire

Pescara conduce clasamentul majorărilor, după o creștere de 49% înregistrată față de prețurile din 2021. Provincia a ajuns astfel aproape de Bolzano, deși pornea de la un nivel considerabil mai redus.

Parma a înregistrat o creștere de 41%, iar în Bari espresso-ul s-a scumpit cu 39,5%. La Napoli, considerat unul dintre simbolurile cafelei italiene, majorarea cumulată a ajuns la 37,8%.

Aosta a avut cea mai mică scumpire din ultimii cinci ani, respectiv numai 6,7%. Cagliari, Biella și Reggio Emilia au raportat creșteri mai moderate, situate în jurul nivelului de 15%.

Materia primă s-a ieftinit față de vârful din 2025

Scumpirea espresso-ului nu mai poate fi explicată exclusiv prin evoluția cotațiilor internaționale ale boabelor de cafea. Prețurile materiilor prime au coborât față de valorile foarte ridicate atinse în cursul anului 2025. Cotația cafelei Robusta se situează în jurul valorii de 3.900 de dolari pentru o tonă. În 2025, aceasta urcase până la aproximativ 5.600 de dolari, potrivit datelor prezentate de autorii analizei.

Cafeaua Arabica se tranzacționează în apropierea nivelului de 3,20 dolari pentru o livră. Cotația depășise patru dolari în 2025, când problemele climatice și oferta redusă au influențat piața. Barurile continuă însă să suporte facturi ridicate pentru electricitate și gaze, alături de chirii și salarii. Aceste cheltuieli sunt transferate treptat în prețurile achitate de consumatori pentru tradiționalul espresso italian.

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