Cum alegi un avocado bun. Detaliul simplu pe care trebuie să-l verifici înainte să-l cumperi

Alegerea unui avocado bun poate fi mai dificilă decât pare. Unele fructe sunt prea tari și au nevoie de câteva zile pentru a se coace, în timp ce altele par potrivite la exterior, dar sunt deja prea moi sau au început să se oxideze în interior.

Există însă un detaliu simplu pe care merită să-l verifici înainte să pui avocado-ul în coș: codița sau căpăcelul din partea de sus a fructului ar trebui să fie încă intact.

Potrivit Simply Recipes, verificarea acestui mic detaliu poate ajuta la alegerea unui fruct care se va păstra mai bine în perioada de coacere. Explicația ține de expunerea pulpei la oxigen și de procesul de oxidare.

De ce contează codița avocado-ului

Căpăcelul aflat în partea de sus a avocado-ului are și un rol de protecție. Atunci când este îndepărtat, zona respectivă rămâne mai expusă la aer.

Potrivit Hass Avocado Board, îndepărtarea codiței permite oxigenului să pătrundă în fruct și poate favoriza oxidarea prematură. Procesul poate duce la brunificarea pulpei și poate afecta ulterior gustul și textura avocado-ului.

Din acest motiv, atunci când ai de ales, este mai bine să optezi pentru un fruct care are încă intactă codița.

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Nu desprinde codița ca să verifici dacă avocado-ul este copt

Îndepărtarea căpăcelului pentru a verifica ce culoare are pulpa de dedesubt este un truc folosit frecvent atunci când oamenii aleg avocado din magazin.

Metoda poate oferi un indiciu despre gradul de coacere, dar are și un dezavantaj: odată desprinsă codița, zona respectivă este expusă la aer.

Dacă nu ai nevoie de avocado în aceeași zi, este mai bine să alegi un fruct mai tare și să-i permiți să se coacă în mod natural acasă.

Cum alegi avocado-ul dacă vrei să-l consumi peste câteva zile

Dacă avocado-ul nu va fi consumat imediat, poți alege fructe tari, de culoare verde închis, și să le lași să se coacă la temperatura camerei.

Gradul de coacere poate fi verificat zilnic printr-o apăsare ușoară. Pe măsură ce fructul se coace, pulpa devine mai moale.

Această metodă îți permite să controlezi mai bine momentul în care avocado-ul ajunge la maturitatea potrivită pentru consum.

În plus, cumpărarea unor fructe aflate în stadii diferite de coacere poate fi utilă dacă vrei să ai avocado bun pentru consum pe parcursul mai multor zile.

Cum grăbești coacerea avocado-ului

Dacă avocado-ul este prea tare și ai nevoie să se coacă mai repede, există un truc simplu: pune-l într-o pungă de hârtie împreună cu câteva banane.

Metoda se bazează pe etilena produsă în mod natural de fructele aflate în proces de coacere. Acest gaz poate accelera maturarea avocado-ului.

Este o soluție utilă atunci când ai cumpărat fructele cu câteva zile înainte și vrei să le folosești mai repede.

Cum reduci riscul să arunci avocado-ul prea copt

Alegerea unui avocado cu codița intactă nu ține doar de aspect. Controlarea mai bună a procesului de coacere poate ajuta și la reducerea risipei alimentare.

Un fruct cumpărat prea copt poate ajunge rapid în situația în care nu mai poate fi consumat, în timp ce unul foarte tare poate necesita mai multe zile până să fie gata.

Alegerea unor fructe aflate în diferite stadii de coacere și verificarea lor periodică te ajută să le consumi pe rând, pe măsură ce ajung la maturitatea potrivită.

Ce să verifici când cumperi avocado

Nu există un singur criteriu care să garanteze că un avocado este perfect, însă câteva verificări simple pot reduce riscul de a alege un fruct deja compromis.

În primul rând, uită-te la codiță și evită să o desprinzi. Dacă este intactă, zona de la baza ei este mai bine protejată de expunerea la aer.

Apoi, ține cont de momentul în care vrei să consumi fructul. Pentru consum imediat, caută un avocado care cedează ușor la o apăsare delicată. Dacă îl vei folosi peste câteva zile, alege unul mai tare și lasă-l să se coacă acasă.

Iar dacă procesul trebuie accelerat, punga de hârtie cu banane poate fi o soluție simplă.

Un gest de câteva secunde atunci când alegi avocado-ul poate însemna, în final, un fruct cu o textură și un gust mai bune și mai puțină risipă alimentară.