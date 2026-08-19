Biologul și profesorul italian Valter Longo, directorul Institutului de Longevitate din cadrul Universității California de Sud (USC), a detaliat cel mai eficient plan alimentar pentru a depăși vârsta de 100 de ani într-o stare excelentă de sănătate. Atât prevenirea bolilor, cât și obținerea unei longevități sănătoase au devenit preocupări centrale pentru lumea medicală modernă. Odată cu creșterea speranței globale de viață, marea provocare constă în prelungirea anilor trăiți fără afecțiuni cronice. Iar alimentele „otrăvitoare” joacă și ele un rol.

Pentru a atinge acest obiectiv, nutriția joacă un rol fundamental, alături de exercițiile fizice regulate și de gestionarea eficientă a stresului.

Când vine vorba despre diete anti-îmbătrânire, Valter Longo, unul dintre cei mai apreciați experți în longevitate la nivel mondial, autor al cărții „Dieta Longevității” și cercetător care si-a propus să atingă vârsta de 120-130 de ani, recomandă eliminarea ceea ce el numește „cele 5 P-uri otrăvitoare”.

Conform expertului, un stil de viață axat pe longevitate trebuie să revină la originile diertei mediteraneene autentice.

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Care sunt alimentele otrăvitoare, cele 5 P-uri?

Profesorul Longo atrage atenția că, în prezent, „aproape nimeni în Italia nu mai urmează adevărata dietă mediteraneană”. Tinerii din Italia, la fel ca o mare parte din populația lumii, se confruntă cu rate crescute de obezitate din cauza consumului excesiv al acestor 5 alimente:

Pizza – bogată în carbohidrați rafinați și grăsimi saturate din brânzeturi procesate.

Pastele făinoase – preparate din făină albă rafinată, care provoacă creșteri bruște ale insulinei.

Proteinele de origine animală – în special cele cu un conținut ridicat de grăsimi saturate.

Cartofii/ Patatas – au un indice glicemic ridicat și favorizează acumularea de grăsime viscerală.

Pâinea albă – lipsită de fibre organice și nutrienți esențiali.

Stilul de viață italian tradițional a fost considerat un standard de aur pentru sănătate; de altfel, insula Sardinia este una dintre cele cinci Zone Albastre (Blue Zones) de pe glob, unde oamenii trăiesc frecvent peste 100 de ani. Însă alimentele procesate moderne au distrus această moștenire.

Ce presupune Dieta Longevității?

Planul dezvoltat de Longo în urma a peste 10 ani de cercetări clinice pe modele animale și umane este următorul:

Sărac în proteine de origine animală și zaharuri adăugate.

Bogat în grăsimi sănătoase (ulei de măsline presat la rece, nuci, migdale) și hrană vegetală (leguminoase, legume, cereale integrale).

Eficient clinic: ajută la pierderea grăsimii abdominale fără reducerea masei musculare și oferă protecție împotriva diabetului de tip 2, bolilor cardiovasculare, bolii Alzheimer și cancerului.

De ce sunt proteinele animale considerate periculoase?

În acord cu afirmațiile lui Longo, profesorul David Sinclair, genetician și specialist în rejuvenare la Harvard Medical School, susține cu fermitate o dietă predominant bazată pe plante:

„Mănânc foarte rar altceva în afară de alimente de origine vegetală și fructe oleaginoase. Am eliminat lactatele și alcoolul. Când am făcut această schimbare, în doar câteva luni mi-am recăpătat claritatea mentală și memoria pe care le aveam la 20 de ani. Credeam că scăpările de memorie sunt cauzate de vârstă, dar de vină era stilul de viață”, afirmă Prof. David Sinclair.

Un studiu amplu publicat în prestigioasa revistă Cell confirmă că un regim bogat în leguminoase, cereale integrale, legume, nuci și ulei de măsline încetinește îmbătrânirea celulară.

Autorii recomandă:

Carne roșie și procesată: eliminate complet.

Pește și carne de pasăre: menținute la un nivel foarte scăzut.

Zahărul adăugat și cerealele rafinate: reduse la minimum.

Relația dintre postul intermitent și longevitate

Pe lângă alimentație, profesorul Valter Longo susține Dieta care imită postul (Fasting-Mimicking Diet). Aceasta presupune perioade scurte de restricție calorică controlată (săracă în carbohidrați și proteine, dar bogată în grăsimi sănătoase), care păcălesc organismul să intre în modul de autofagie (rejuvenare celulară) fără a necesita o abținere totală de la hrană.

Într-un studiu recent publicat în revista Nature, echipa lui Longo a demonstrat că ciclurile periodice de post simulat:

Reduc vârsta biologică măsurată prin biomarkeri sangvini și hepatici.

Combat sindromul metabolic, o afecțiune ce afectează 37% din populația SUA (și 49% din persoanele de peste 60 de ani).

Îmbunătățesc sensibilitatea la insulină și reduc inflamația sistemică.

Longo concluzionează că nu doar ce mâncăm contează, ci și fereastra orară în care mâncăm. Alimentarea restricționată în timp (consumul tuturor meselor într-un interval de 10-12 ore) și postul intermitent reprezintă pași cruciali pentru extinderea duratei de viață sănătoasă.