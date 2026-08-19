Peste 1.100 de controale efectuate pe litoral au dus la 1.287 de amenzi și suspendarea activității pentru 48 de operatori economici.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat 1.140 de acțiuni de control în stațiunile de pe litoralul românesc, în perioada 6 iulie-16 august 2026. Verificările au fost realizate prin colectivul temporar „ANPC Estival 2026”, format din 60 de comisari care au lucrat în serii succesive.

Potrivit autorității, unele dintre neregulile întâlnite în anii precedenți au apărut mai rar. Reducerea frecvenței acestora nu a eliminat însă riscurile pentru consumatori.

Amenzi de 7 milioane de lei

În urma controalelor, comisarii au aplicat 1.287 de amenzi contravenționale, în valoare totală de aproximativ șapte milioane de lei. Au fost date și 940 de avertismente. Valoarea produselor verificate a depășit 2,4 milioane de lei. Produse neconforme în valoare de peste 320.000 de lei au fost retrase definitiv de la comercializare.

Alte produse, evaluate la aproximativ 202.000 de lei, au fost oprite temporar de la vânzare. În cazul a 48 de operatori economici, prestarea serviciilor a fost suspendată până la remedierea problemelor.

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Alimente expirate și carne păstrată la temperaturi incorecte

Printre cele mai grave abateri s-au numărat comercializarea alimentelor cu data-limită de consum depășită și folosirea unor produse cu modificări ale aspectului, mirosului, gustului sau consistenței.

Inspectorii au găsit materii prime și alimente fără informațiile necesare pentru identificare și trasabilitate. Au fost constatate și temperaturi necorespunzătoare pentru păstrarea sosurilor, cărnii, preparatelor din carne și ciorbelor. Unele bucătării erau întreținute necorespunzător. Operatorii foloseau echipamente și ustensile foarte uzate, iar agregatele frigorifice prezentau depuneri de gheață, rugină și impurități.

Comisarii au identificat și unități care prestau servicii în spații neautorizate. Alte firme nu aveau verificate metrologic mijloacele utilizate pentru măsurarea produselor.

Alergeni neprecizați și prețuri diferite la casă

Mai mulți operatori nu informau corect consumatorii despre ingredientele produselor și substanțele cu potențial alergen. Informațiile lipseau de pe etichete sau din meniurile prezentate clienților. Au fost descoperite și diferențe între prețurile afișate la raft sau în meniu și sumele înscrise ulterior pe bonul fiscal.

În alte cazuri, consumatorii nu primeau informații complete despre perioadele promoționale, instrucțiunile de utilizare sau întreținere și compoziția produselor comercializate.

Piscine și zone de agrement cu risc de accidentare

Controalele nu au vizat numai restaurantele și magazinele. Comisarii au găsit piscine cu degradări structurale și componente metalice deteriorate. În spațiile de agrement lipseau anumite componente, iar unele elemente de siguranță erau deteriorate sau insuficiente. Zonele de alunecare prezentau degradări și piese metalice care puteau provoca accidente.

În spațiile destinate consumatorilor au fost descoperite inclusiv elemente desprinse sau prăbușite din plafon. Au fost găsite și jucării fără marcajul CE, care atestă respectarea normelor europene de siguranță. Nereguli au apărut și în activitatea operatorilor plajelor turistice.

Probleme și în unitățile de cazare

Unele unități nu ofereau informații complete despre serviciile de cazare, facilități și tarife. Lipseau și mapele cu informații utile pentru turiști. Inspectorii au constatat că anumite unități nu completau fișele și registrele privind evidența persoanelor cazate.

Printre celelalte abateri s-au aflat lipsa afișării prețurilor, programului și autorizației de funcționare. Unele firme nu prezentau placheta privind Soluționarea Alternativă a Litigiilor (SAL) sau informațiile referitoare la „Telefonul Consumatorului”.

ANPC a identificat și situații în care operatorii nu aveau soluții alternative după întreruperea îndelungată a energiei electrice, deși serviciile promovate și plătite de turiști nu mai puteau fi asigurate.