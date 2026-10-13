VIDEO | Cum se prepară corect matcha acasă. 2 grame, apă la 75°C și un singur secret / Călin Burghiu, GREEN DREAM: „Amestecarea se face în mișcări destul de energice, în formă de M sau W”

13 oct. 2026, Video
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Matcha poate părea dificil de preparat acasă, mai ales dacă nu ai mai folosit pudra de ceai verde și pămătuful tradițional de bambus. În realitate, câteva detalii fac diferența: cantitatea de pudră, temperatura apei, cernerea și felul în care amesteci.

Victor Sîntejudean și Călin Burghiu, fondatorii GREEN DREAM, au explicat pentru G4Food, la Slow Coffee Festival, cum se prepară matcha și de ce procesul nu este atât de complicat pe cât cred mulți consumatori.

Câte grame de matcha se folosesc pentru o porție

„Teoretic, acum se pun 2 grame. Asta e porția clasică și scoop-ul ăsta are fix 1 gram, de aceea e foarte ușor”, explică reprezentanții GREEN DREAM, în timp ce arată cum se măsoară cantitatea de pudră.

Următorul pas este cernerea. Chiar dacă poate părea un detaliu minor, aceasta ajută la obținerea unei texturi uniforme, fără cocoloașe.

„Și îl dăm prin sită ca să nu rămână cocoloașe, ca atunci când pun apa, imersia să se facă perfect și atunci să se blenduiască cum trebuie”, explică aceștia.

De ce temperatura apei contează atât de mult

După ce pudra a fost cernută, se adaugă apa. Pentru prepararea prezentată la festival, cantitatea folosită este de aproximativ 40-50 ml, la o temperatură de 75°C.

Amestecarea se face cu un pămătuf de bambus, instrumentul tradițional folosit pentru prepararea matcha. Mișcările sunt importante atât pentru omogenizarea pudrei, cât și pentru formarea spumei.

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„Un aspect-cheie este cât de repede se formează și câtă spumă se formează. Cam ăla e momentul în care știi să te oprești din amestecat”, explică Călin Burghiu.

De ce se amestecă matcha în formă de M sau W

Nu este suficient să amesteci pudra cu apa la întâmplare. Mișcările energice, în formă de M sau W, ajută la obținerea rezultatului urmărit.

„Amestecarea, iarăși, se face în mișcări destul de energice, în formă de M sau W, pentru că altfel, dacă aș amesteca circular, nu s-ar face imersia cum trebuie și nici nu s-ar forma spuma asta la final”, explică reprezentanții GREEN DREAM.

Pentru cei care își doresc o textură și mai fină, există și un pas suplimentar: spargerea bulelor mai mari de la suprafață, printr-o amestecare delicată. Este o etapă opțională, care poate contribui la obținerea unei spume mai cremoase.

Este complicat să-ți prepari matcha acasă?

Deși instrumentele și tehnica pot părea neobișnuite la început, prepararea matcha nu presupune neapărat un proces dificil. Una dintre preconcepțiile pe care le întâlnesc cei de la GREEN DREAM este tocmai aceea că băutura ar fi complicat de pregătit acasă.

„Asta e o altă preconcepție pe care o au oamenii, că e un proces foarte complicat și de asta fug să-și facă acasă. Dar cumva mie mi se pare că, dacă ești pasionat de cafea și totuși îți prepari acasă o cafea de specialitate, e la fel de time-consuming. Adică nu e ceva mult mai complex”, spune Călin Burghiu.

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