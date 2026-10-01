Estonia a interzis tranzitul cerealelor provenite din Rusia și Belarus, transformând într-o sancțiune națională avertismentul transmis în septembrie operatorilor de transport. Autoritățile de la Tallinn vor să împiedice Rusia să folosească porturile estoniene drept rute alternative pentru exporturile sale de cereale, transmite Mediafax. Decizia a fost confirmată joi de Ministerul eston de Externe, conform Mediafax.

Ministrul eston de Externe, Margus Tsahkna, susține că Rusia caută noi rute pentru cereale, în contextul dificultăților legate de exporturile prin Marea Neagră. „Rusia atacă porturile ucrainene și împiedică cerealele ucrainene să ajungă pe piața mondială. Ar fi cinic să-i permitem, în același timp, să-și exporte propriile cereale prin porturile noastre. Estonia nu va permite acest lucru”, a declarat Tsahkna.

Tranzitul prin Estonia era până acum aproape inexistent

Măsura are în principal un caracter preventiv. Ministerul eston de Externe precizează că tranzitul cerealelor rusești prin Estonia a fost până acum „practic inexistent”. Tallinnul încearcă însă să evite ca transporturile să fie redirecționate spre porturile sale, pe măsură ce Moscova caută noi căi de export.

Autoritățile avertizaseră încă din 10 septembrie companiile de transport să nu facă planuri pentru tranzitarea cerealelor rusești prin Estonia. „Mesajul nostru către operatorii de transport este clar: nu faceți planuri pentru transportarea cerealelor rusești prin Estonia”, declara atunci ministrul.

- articolul continuă mai jos -

Acum, această poziție a fost transformată într-o sancțiune națională. Tallinnul discută și cu celelalte două state baltice, Letonia și Lituania, pentru a împiedica porturile din regiune să devină noi rute pentru exporturile agricole ale Rusiei.

Problema a devenit mai importantă după creșterea tranzitului cerealelor rusești prin Letonia. „Împreună cu Letonia și Lituania, lucrăm pentru a ne asigura că porturile baltice nu devin o rută de tranzit pentru Rusia”, a transmis Margus Tsahkna.

Cu o zi înaintea anunțării interdicției, ministrul eston discutase la Riga cu oficialii letoni inclusiv despre creșterea presiunii economice asupra Rusiei și despre măsuri suplimentare de sancționare.

UE a introdus tarife prohibitive pentru cerealele din Rusia și Belarus

Uniunea Europeană a luat deja măsuri împotriva importurilor de produse agricole provenite din cele două țări. În mai 2024, Consiliul UE a aprobat tarife vamale foarte ridicate pentru cereale, semințe oleaginoase și produse derivate originare din Rusia și Belarus. Măsurile au intrat în vigoare la 1 iulie 2024 și au fost concepute astfel încât să oprească practic importurile acestor produse pe piața comunitară. Regulile europene nu interzic însă tranzitul mărfurilor din Rusia și Belarus prin teritoriul Uniunii atunci când destinația finală este o țară terță. Tocmai această excepție încearcă acum Estonia să o elimine la nivel național în cazul cerealelor.

UE a justificat tarifele și prin riscul ca Rusia să comercializeze drept produse proprii cereale provenite din teritoriile ucrainene ocupate. Consiliul UE arăta atunci că măsurile urmăresc atât protejarea pieței europene, cât și împiedicarea Rusiei să obțină venituri suplimentare pentru finanțarea războiului împotriva Ucrainei.

Guvernul eston prezintă noua interdicție și ca pe o măsură politică. Infrastructura și porturile estoniene, susțin ei, nu trebuie să ofere Moscovei alternative comerciale în timp ce aceasta atacă infrastructura portuară și agricolă a Ucrainei.