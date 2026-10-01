DSVSA Alba a verificat 54 de unități care pregătesc mâncare pentru copii / Amenzi de 22.400 de lei pentru probleme de igienă și etichetare

01 oct. 2026, Articole / Reportaje
DSVSA Alba a verificat 54 de unități care pregătesc mâncare pentru copii / Amenzi de 22.400 de lei pentru probleme de igienă și etichetare
Sursa foto: DSVSA
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Cuprins
  1. Ce unități au fost verificate
  2. Probleme de igienă și informații lipsă pe etichete
  3. Reguli esențiale în prepararea alimentelor
  4. Controale și la firmele care livrează mâncare în școli

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a intensificat controalele în unitățile care pregătesc, depozitează și servesc alimente copiilor, odată cu începutul noului an școlar. Inspectorii au verificat 54 de unități și au aplicat patru amenzi contravenționale, în valoare totală de 22.400 de lei, precum și trei avertismente scrise, transmite Agerpres, citând DSVSA Alba.

Acțiunea a vizat unități în care sunt pregătite sau servite zilnic mese pentru copii, de la creșe și grădinițe până la firme de catering și pensiuni care găzduiesc elevi.

Ce unități au fost verificate

În cadrul acțiunii tematice, inspectorii au controlat cinci creșe, zece grădinițe și opt unități de tip after-school. Verificările au inclus și 15 tabere școlare, cinci pensiuni turistice care primesc elevi și pregătesc mâncare pentru aceștia, trei unități de catering și opt unități de tip restaurant-catering. Inspectorii au urmărit condițiile în care sunt preparate, manipulate, păstrate și servite alimentele, dar și modul în care sunt întreținute spațiile și echipamentele.

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Au fost verificate, de asemenea, temperaturile de păstrare, igiena personalului, trasabilitatea și etichetarea produselor, precum și respectarea procedurilor de autocontrol.

Probleme de igienă și informații lipsă pe etichete

Principalele nereguli identificate au vizat întreținerea necorespunzătoare a unor spații de producție și depozitare. Inspectorii au constatat și deficiențe de igienă, lipsa unor informații esențiale privind etichetarea produselor și cazuri în care alimentele erau manipulate fără respectarea condițiilor generale de igienă.

Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate patru amenzi, însumând 22.400 de lei, și trei avertismente scrise. DSVSA Alba nu a precizat în comunicat care dintre unitățile controlate au fost sancționate și nici valoarea fiecărei amenzi.

Reguli esențiale în prepararea alimentelor

Autoritatea sanitar-veterinară reamintește unităților care pregătesc și servesc mâncare pentru copii că respectarea regulilor de igienă trebuie să fie permanentă. Alimentele trebuie păstrate la temperaturile corespunzătoare, iar produsele crude trebuie separate de cele gata pentru consum. De asemenea, unitățile trebuie să utilizeze numai materii prime provenite din surse autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar.

Curățarea și dezinfecția spațiilor și ustensilelor, igiena personalului care manipulează alimentele și respectarea termenelor de valabilitate sunt alte puncte considerate esențiale. Operatorii trebuie să păstreze și documentele care permit stabilirea provenienței produselor.

Controale și la firmele care livrează mâncare în școli

În cazul unităților de învățământ care primesc mâncarea de la firme de catering, inspectorii verifică atât condițiile existente în locul în care alimentele sunt servite copiilor, cât și activitatea operatorului care le pregătește și le livrează. Acțiunea DSVSA Alba a fost una tematică și distinctă, organizată în contextul începerii noului an școlar.

În paralel, inspectorii au continuat controalele curente la alte categorii de operatori alimentari, printre care măcelării, carmangerii, restaurante, piețe și supermarketuri.

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