Fermierii cu vârsta de până la 45 de ani au la dispoziție aproape 170 de milioane de euro pentru investiții destinate consolidării exploatațiilor agricole. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță că sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru intervenția DR-12 se va deschide pe 6 octombrie 2026, potrivit Agerpres.

Cererile vor putea fi depuse online, în sistemul informatic al AFIR, începând cu 6 octombrie, ora 9:00, până la 2 decembrie 2026, ora 16:00.

Intervenția DR-12 face parte din Planul Strategic PAC 2023-2027 și vizează investițiile în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și ale fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani.

Aproape 170 de milioane de euro, împărțite între zootehnie și sectorul vegetal

Alocarea totală pentru această sesiune este de 169,589 milioane de euro.

Banii sunt împărțiți în două componente:

84,795 milioane de euro pentru sectorul zootehnic;

84,795 milioane de euro pentru celelalte sectoare, respectiv sectorul vegetal.

Potrivit AFIR, finanțarea este destinată consolidării exploatațiilor și susținerii unor investiții care să contribuie la dezvoltarea fermelor.

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„Sprijinul acordat prin această linie de finanțare este o continuare firească a programelor dedicate tinerilor fermieri care au demonstrat că pot transforma o idee într-o afacere viabilă. Prin intervenția DR-12, fermieri de până la 45 de ani, care și-au înregistrat exploatația cu cel puțin cinci ani în urmă, au la dispoziție aproape 170 de milioane de euro pentru consolidarea acestor exploatații, astfel încât investițiile finanțate, fie că vorbim de sectorul zootehnic, fie de cel vegetal, să permită dezvoltarea unei agriculturi moderne, competitivă și sustenabilă”, a precizat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR, citat în comunicatul instituției.

Acesta a subliniat și importanța sprijinirii noilor generații de fermieri.

„Este esențial să investim pentru reînnoirea generațiilor în agricultură și să îi susținem pe cei care au ales să rămână în mediul rural să dezvolte ferme performante, capabile să asigure stabilitate economică și locuri de muncă în comunitățile din care fac parte”, a mai transmis directorul general al AFIR.

Cine poate solicita finanțarea

Finanțarea prin intervenția DR-12 poate fi solicitată de fermierii care sunt șefi ai exploatației și care au cel mult 40 de ani, înainte de împlinirea vârstei de 41 de ani, la momentul depunerii cererii.

Pot solicita finanțare și:

fermierii care au beneficiat de finanțare prin submăsura 6.1 din PNDR, indiferent de vârsta pe care o au la momentul depunerii cererii;

fermierii care au cel mult 45 de ani, înainte de împlinirea vârstei de 46 de ani, la momentul depunerii cererii.

AFIR precizează că fermierii vizați de această intervenție trebuie să aibă exploatația înregistrată cu cel puțin cinci ani înainte.

Până la 200.000 de euro pentru un proiect

Valoarea finanțării poate ajunge la 200.000 de euro pentru un proiect.

Procentul finanțat diferă în funcție de categoria beneficiarului:

maximum 80% din costurile eligibile pentru investițiile realizate de tinerii fermieri cu vârsta de până la 40 de ani;

maximum 65% din costurile eligibile pentru celelalte categorii de beneficiari.

Prin urmare, diferența până la valoarea totală a investiției trebuie acoperită din surse proprii, în funcție de procentul de sprijin aplicabil proiectului.

Ce investiții pot fi finanțate

Printre investițiile eligibile prin intervenția DR-12 se află facilitățile de condiționare sau depozitare a produselor agricole obținute la nivelul fermei. Capacitatea acestora trebuie corelată cu capacitatea de producție a exploatației.

Sunt eligibile și investițiile pentru:

înființarea și modernizarea fermelor pomicole;

înființarea și reconversia plantațiilor pomicole;

înființarea sau dezvoltarea unităților de condiționare și depozitare;

înființarea sau dezvoltarea unităților de procesare la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, însă doar ca componentă secundară a proiectului;

achiziția de utilaje agricole;

achiziția de remorci și semiremorci tehnologice specializate pentru activitatea agricolă, inclusiv pentru obținerea bazei furajere;

echipamente performante;

echipamente pentru gestionarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor.

Pragul de calitate începe de la 80 de puncte

AFIR a stabilit un prag de calitate lunar pentru proiectele depuse.

În prima etapă, care se desfășoară între 6 octombrie și 5 noiembrie 2026, pragul de calitate este de 80 de puncte.

În a doua etapă, între 6 noiembrie și 2 decembrie 2026, pragul scade la 45 de puncte pentru ambele componente ale intervenției.

DR-12 face parte din Planul Strategic PAC 2023-2027

Intervenția „Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani” este inclusă în Planul Strategic PAC 2023-2027.

Finanțarea este asigurată de Comisia Europeană, prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, și de Guvernul României.

Planul Strategic PAC 2023-2027 este gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.