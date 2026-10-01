Ziua Internațională a Cafelei 2026. 5 ritualuri din lume care arată că o cafea înseamnă mult mai mult decât ce este în ceașcă

1 octombrie este Ziua Internațională a Cafelei, iar în 2026 această zi este celebrată pentru prima dată ca observanță oficială a Organizației Națiunilor Unite. De la cafeaua turcească, băută în timp ce oamenii stau la povești, până la ceremonia etiopiană sau pauza de cafea din Finlanda, fiecare cultură și-a creat propriul mod de a transforma cafeaua într-un ritual.

Cafeaua poate fi un espresso băut în câteva secunde înainte de serviciu, o cafea la ibric pregătită pentru musafiri sau un ritual care durează zeci de minute.

În unele țări contează foarte mult modul de preparare. În altele, felul în care este oferită oaspeților sau momentul în care oamenii se așază împreună la masă.

Tocmai această diversitate este una dintre poveștile din spatele Zilei Internaționale a Cafelei, celebrată pe 1 octombrie.

În 2026, ziua are și o semnificație nouă: Adunarea Generală a ONU a desemnat oficial 1 octombrie drept Ziua Internațională a Cafelei, prin Rezoluția 80/248. ONU pune accent pe oamenii, comunitățile și peisajele aflate în spatele fiecărei cești, dar și pe necesitatea unui sector al cafelei mai echitabil, rezilient și sustenabil, potrivit Slurrp.

- articolul continuă mai jos -

Iar dacă privim cafeaua dincolo de meniurile cafenelelor, descoperim ritualuri foarte diferite.

Cafeaua turcească, mai mult decât o metodă de preparare

Cafeaua turcească este una dintre cele mai cunoscute tradiții asociate cafelei.

Boabele sunt măcinate foarte fin, aproape sub formă de pulbere, apoi cafeaua este preparată lent împreună cu apă și, după preferință, zahăr, într-un vas numit cezve. Nu există filtru, iar zațul se depune pe fundul ceștii.

Dar ceea ce face tradiția specială nu este doar metoda de preparare.

UNESCO a înscris în 2013 cultura și tradiția cafelei turcești pe Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Organizația descrie cafeaua turcească drept o practică asociată ospitalității, prieteniei și conversației. Cafeaua este servită în cești mici, iar întâlnirea la cafea oferă un prilej pentru discuții și socializare.

Există și un obicei bine cunoscut: după ce cafeaua este băută, zațul rămas în ceașcă poate fi „citit” pentru ghicirea viitorului.

În Vietnam, cafeaua curge lent printr-un filtru metalic

În Vietnam, unul dintre cele mai recognoscibile moduri de preparare este cà phê, făcut cu ajutorul unui mic filtru metalic numit phin.

Cafeaua este pusă în filtru, iar apa fierbinte trece lent prin cafea și picură direct în pahar. Una dintre cele mai cunoscute variante este cà phê sữa đá, cafeaua cu lapte condensat îndulcit, servită peste gheață.

Vietnamul are o cultură a cafelei puternic asociată cu boabele Robusta, iar metoda lentă de preparare face parte din experiența de a bea cafea, nu doar din procesul tehnic.

O altă specialitate devenită celebră este cà phê trứng, cafeaua cu ou, acoperită cu o cremă preparată din gălbenuș de ou, zahăr și lapte condensat.

În Etiopia, prepararea cafelei poate deveni o adevărată ceremonie

Dacă în multe locuri cafeaua este pregătită în câteva minute, tradiția etiopiană buna transformă prepararea într-un eveniment social.

Boabele verzi sunt prăjite în fața invitaților, apoi măcinate și preparate într-un vas tradițional din lut, numit jebena.

Procesul nu este grăbit. Prăjirea boabelor, măcinarea și prepararea cafelei se desfășoară în fața celor prezenți, iar timpul petrecut împreună este parte din experiență.

Cafeaua poate fi servită alături de gustări, iar ceremonia creează un spațiu pentru conversație și socializare.

Cafeaua arabă este legată de ospitalitate și reguli de servire

În lumea arabă, cafeaua — cunoscută sub numele de qahwa — este strâns legată de ospitalitate.

UNESCO a înscris în 2015 cafeaua arabă pe Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial, iar elementul a fost extins ulterior, în 2024, pentru a include și Iordania. Tradiția este asociată cu generozitatea, respectul și ospitalitatea.

Cafeaua este servită în cești mici, fără mâner, numite finjan, iar servirea are propriile reguli. Oaspeții și persoanele mai în vârstă sunt serviți cu prioritate, iar cafeaua este turnată cu mâna dreaptă.

Un detaliu interesant ține chiar de modul în care oaspetele transmite că nu mai dorește cafea: ceașca este mișcată ușor dintr-o parte în alta.

În Finlanda, ritualul este pauza de cafea

Finlanda oferă un contrast interesant. Nu există neapărat o metodă spectaculoasă de preparare care să definească tradiția.

În schimb, important este momentul în care oamenii se opresc pentru cafea.

Cafeaua, sau kahvi, face parte din viața de zi cu zi: acasă, la serviciu, la întâlniri sau în timpul activităților în aer liber.

Cafeaua este adesea însoțită de ceva dulce, iar pauza de cafea a devenit o parte obișnuită a zilei.

De ce este importantă Ziua Internațională a Cafelei în 2026

Pentru Organizația Națiunilor Unite, povestea cafelei începe cu mult înainte ca băutura să ajungă într-o ceașcă.

Lanțul include cultivarea, recoltarea, procesarea, comerțul, prăjirea și consumul. La fiecare etapă se creează valoare, dar există și riscuri pentru oamenii implicați și pentru mediu.

Organizația Internațională a Cafelei estimează că sectorul oferă venituri pentru aproximativ 12,5 milioane de familii de fermieri la nivel mondial. Pentru 2026, ICO desfășoară campania „Coffee is Part of the Solution”, concentrată pe colaborare și pe soluții pentru viitorul industriei cafelei.