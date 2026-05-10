VIDEO Cum faci saramură de pește ca la cherhana / Rețeta simplă explicată de „Don Mariano”: „La final pui pătrunjel și ardei iute”

10 mai 2026, Video
Foto Dreamstime / g4food
Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google

Saramura de pește este una dintre cele mai iubite rețete tradiționale românești, însă gustul final depinde de câteva detalii simple care sunt adesea ignorate. Într-un interviu acordat G4Food, Marian Cuzdrioreanu, antreprenor în industria pescărească, fondator Victorița Pescărița și președinte RO-FISH, cunoscut drept „Don Mariano”, explică pas cu pas cum prepară saramura și ce ordine trebuie respectată pentru un rezultat reușit.

Deși pare o rețetă simplă, saramura de pește presupune o ordine clară a etapelor și câteva detalii care fac diferența în gustul final. Legumele coapte, saramura corect dozată și momentul în care este adăugat peștele sunt esențiale, explică antreprenorul cu peste 30 de ani de experiență în domeniu.

Totul începe cu legumele coapte

Potrivit lui Marian Cuzdrioreanu, baza gustului este dată de legumele coapte separat.

„Pui roșiile și le coci. Ai separat ardei gras. Ai separat usturoiul. Ardei iute. Ai apă clocotită. Clocotește apă cu sare. La un litru, o lingură de sare. La un litru, o lingură de sare. După care ai separat legumele pe care le-ai copt.

Separat ai peștele, care este prăjit.

Pui legumele – fără ardei iute, ardei iute îl punem la sfârșit. Ceapă coaptă îmi place de asemenea. O ceapă tăiată pe din două, pusă la copt lângă roșii și ardei gras. După care le-ai făcut julienne. După care le pui în apa sărată. Dai într-un clocot sau două. Ai luat frumos spuma.

- articolul continuă mai jos -

Momentul în care se adaugă peștele

Potrivit antreprenorului, peștele este pregătit separat și adăugat abia la final.

„După care bagi peștele. O să dea în clocot. Și la un moment dat scoți de acolo, pui o mână de pătrunjel, tai ardei iute.

Ți-ai făcut mămăliguța, peștele, și ai servit saramura de macrou cu mămăliguță caldă. Și îmi spui cum e.”

Preparatul este unul dintre cele mai cunoscute exemple de bucătărie românească simplă, construită în jurul ingredientelor de bază și al tehnicii corecte.

Materialul face parte din seria G4Food dedicată industriei HoReCa. Episodul complet, în care Marian și Costin Cuzdrioreanu vorbesc despre business, consum și educație alimentară, poate fi urmărit pe platformele G4Food.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Retail
10 mai
VIDEO FOTO | Fructele de sezon care costă o avere/ Cu cât se vând cireșele în România, Spania și Italia
VIDEO FOTO | Fructele de sezon care costă o avere/ Cu cât se vând cireșele în România, Spania și Italia
Interviuri
10 mai
VIDEO FOTO | Mihaela Ciorba, medic și proprietară a unei clinici de tratamente estetice în Spania: „Dietele excesiv de restrictive nu sunt sănătoase pentru că afectează calitatea pielii și organismul în general”
VIDEO FOTO | Mihaela Ciorba, medic și proprietară a unei clinici de tratamente estetice în Spania: „Dietele excesiv de restrictive nu sunt sănătoase pentru că afectează calitatea pielii și organismul în general”
Disputandum
09 mai
VIDEO | De la urzici și leurdă, la măcriș și ștevie / Chef Mihai Toader spune că românii redescoperă gustul primăverii, iar flora spontană revine în farfurii: „E un trend bun și sănătos”
VIDEO | De la urzici și leurdă, la măcriș și ștevie / Chef Mihai Toader spune că românii redescoperă gustul primăverii, iar flora spontană revine în farfurii: „E un trend bun și sănătos”
Nutriție
09 mai
VIDEO | Tania Fântână: „Slăbitul sănătos nu înseamnă diete extreme” / Ce schimbări simple recomandă nutriționistul înainte de vară
VIDEO | Tania Fântână: „Slăbitul sănătos nu înseamnă diete extreme” / Ce schimbări simple recomandă nutriționistul înainte de vară
Agribusiness
09 mai
VIDEO | Alice Spiridon, „Grădina Noastră din Fierbinți”: „Nu mai vorbim de optimizare în agricultură, ci de supraviețuire de la un sezon la altul”
VIDEO | Alice Spiridon, „Grădina Noastră din Fierbinți”: „Nu mai vorbim de optimizare în agricultură, ci de supraviețuire de la un sezon la altul”

Cele mai noi articole

Rețeta simplă de înghețată de casă care se face cu doar câteva ingrediente / După ce o încerci, o repeți toată vara
Rețeta simplă de înghețată de casă care se face cu doar câteva ingrediente / După ce o încerci, o repeți toată vara
Descoperire surprinzătoare într-o plantă veche de 400 de milioane de ani / Apa din planta numită „coada-calului” are o semnătură chimică „extraterestră”
Descoperire surprinzătoare într-o plantă veche de 400 de milioane de ani / Apa din planta numită „coada-calului” are o semnătură chimică „extraterestră”
Studiu: 8.500 de pași pe zi pot ajuta la menținerea greutății după slăbire
Studiu: 8.500 de pași pe zi pot ajuta la menținerea greutății după slăbire
Plan Roșu de Intervenție în Dâmbovița, după o posibilă toxiinfecție alimentară la un salon de evenimente. 17 persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital
Plan Roșu de Intervenție în Dâmbovița, după o posibilă toxiinfecție alimentară la un salon de evenimente. 17 persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital
La noi și BĂTAIA se MĂNÂNCĂ – manifest gastronomic împotriva violenței, proiectul social prin care mâncarea se transformă în fapte bune / Cosmin Dragomir (inițiator): Ideea a venit într-o zi în care știrile anunțau cel de al 29-lea femicid
La noi și BĂTAIA se MĂNÂNCĂ – manifest gastronomic împotriva violenței, proiectul social prin care mâncarea se transformă în fapte bune / Cosmin Dragomir (inițiator): Ideea a venit într-o zi în care știrile anunțau cel de al 29-lea femicid