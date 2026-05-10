Saramura de pește este una dintre cele mai iubite rețete tradiționale românești, însă gustul final depinde de câteva detalii simple care sunt adesea ignorate. Într-un interviu acordat G4Food, Marian Cuzdrioreanu, antreprenor în industria pescărească, fondator Victorița Pescărița și președinte RO-FISH, cunoscut drept „Don Mariano”, explică pas cu pas cum prepară saramura și ce ordine trebuie respectată pentru un rezultat reușit.
Deși pare o rețetă simplă, saramura de pește presupune o ordine clară a etapelor și câteva detalii care fac diferența în gustul final. Legumele coapte, saramura corect dozată și momentul în care este adăugat peștele sunt esențiale, explică antreprenorul cu peste 30 de ani de experiență în domeniu.
Potrivit lui Marian Cuzdrioreanu, baza gustului este dată de legumele coapte separat.
„Pui roșiile și le coci. Ai separat ardei gras. Ai separat usturoiul. Ardei iute. Ai apă clocotită. Clocotește apă cu sare. La un litru, o lingură de sare. La un litru, o lingură de sare. După care ai separat legumele pe care le-ai copt.
Separat ai peștele, care este prăjit.
Pui legumele – fără ardei iute, ardei iute îl punem la sfârșit. Ceapă coaptă îmi place de asemenea. O ceapă tăiată pe din două, pusă la copt lângă roșii și ardei gras. După care le-ai făcut julienne. După care le pui în apa sărată. Dai într-un clocot sau două. Ai luat frumos spuma.
Potrivit antreprenorului, peștele este pregătit separat și adăugat abia la final.
„După care bagi peștele. O să dea în clocot. Și la un moment dat scoți de acolo, pui o mână de pătrunjel, tai ardei iute.
Ți-ai făcut mămăliguța, peștele, și ai servit saramura de macrou cu mămăliguță caldă. Și îmi spui cum e.”
Preparatul este unul dintre cele mai cunoscute exemple de bucătărie românească simplă, construită în jurul ingredientelor de bază și al tehnicii corecte.
Materialul face parte din seria G4Food dedicată industriei HoReCa. Episodul complet, în care Marian și Costin Cuzdrioreanu vorbesc despre business, consum și educație alimentară, poate fi urmărit pe platformele G4Food.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți