VIDEO | Tania Fântână: „Slăbitul sănătos nu înseamnă diete extreme” / Ce schimbări simple recomandă nutriționistul înainte de vară

09 mai 2026, Nutriție
Nutriționistul Tania Fântână / Sursa foto: G4Food
Sezonul cald vine, pentru mulți, cu dorința de a pierde câteva kilograme înainte de vacanță. Nutriționistul Tania Fântână atrage însă atenția că soluțiile rapide și dietele restrictive pot face mai mult rău decât bine pe termen lung.

„Dacă încerci să slăbești repede prin restricții extreme, corpul tău intră în modul de apărare: metabolismul încetinește, apar poftele intense și riscul de a reveni la greutatea inițială este foarte mare”, explică specialistul.

Potrivit acesteia, procesul de slăbire ar trebui construit prin ajustări alimentare sustenabile și obiceiuri care pot fi păstrate pe termen lung, nu prin înfometare sau eliminarea completă a unor categorii de alimente.

Printre recomandările principale se numără creșterea aportului de proteine, pentru menținerea senzației de sațietate și a masei musculare. Ouăle, carnea slabă, peștele, leguminoasele sau iaurtul grecesc pot fi incluse la fiecare masă sau gustare.

Hiratarea joacă, de asemenea, un rol important. Consumul a 2-3 litri de apă pe zi poate reduce senzația falsă de foame și ajută digestia. Nutriționistul recomandă înlocuirea băuturilor dulci cu apă, ceaiuri neîndulcite sau apă infuzată cu fructe.

În alimentația zilnică ar trebui prioritizate și fibrele, din legume, fructe, semințe sau cereale integrale, care susțin digestia și prelungesc senzația de sațietate. În același timp, carbohidrații rafinați, precum pâinea albă, produsele de patiserie sau cerealele zaharoase, ar trebui reduși, fără a fi eliminați complet.

„Dieta hiperproteică, cea mai eficientă în slăbit, nu oferă întotdeauna suficientă energie dacă este ținută foarte mult timp”, spune Tania Fântână, care recomandă introducerea moderată a carbohidraților complecși în zilele cu activitate fizică intensă.

Specialistul mai atrage atenția asupra mâncatului impulsiv și a gustărilor dintre mese, considerate una dintre principalele surse de calorii „ascunse”. În schimb, mesele luate lent, fără televizor sau telefon, pot ajuta la controlul porțiilor și la reducerea exceselor alimentare.

Somnul rămâne un alt element esențial în procesul de slăbire. Odihna de calitate și reducerea stresului contribuie la echilibrarea poftei de mâncare și la diminuarea consumului emoțional de alimente.

„Dacă începeți procesul de slăbit din această lună, puteți să dați jos un număr frumos de kilograme până la vară”, concluzionează nutriționistul.

