Pateul este unul dintre acele alimente care împart oamenii în două tabere: cei care îl consideră o variantă rapidă și practică de masă și cei care îl evită complet, convinși că este „plin de chimicale”. Adevărul, ca de multe ori în nutriție, este undeva la mijloc. Există pateuri foarte slabe calitativ, dar există și variante decente, care pot face parte ocazional dintr-o alimentație echilibrată.

Cei care mănâncă pate sunt, în general, oameni care mănâncă și ficăței. Știm din copilărie că acesta este ingredientul de bază pentru pate. Când mama sau bunica îl făceau în casă, de la fierberea unor ficăței începea totul.

Primul lucru pe care trebuie să îl înțelegem este că pateul este, în esență, un produs procesat pe bază de carne și organe, cel mai frecvent ficat. Tocmai de aceea, cititul etichetei este esențial.

Un pate bun ar trebui să aibă pe primele locuri în listă: ficat, carne, grăsime animală sau unt, condimente simple, ierburi aromatice, sare, piper.

Ideal este ca procentul de ficat și carne să fie cât mai mare. În momentul în care primul ingredient devine apa, deja vorbim despre un produs mai diluat și mai puțin nutritiv. Motivul pentru care alegem să mâncăm pate este pentru a ne lua doza de proteine, nu de apă.

La fel se întâmplă și când vedem foarte mult amidon, făină sau derivate de soia folosite pentru textură. Cantități mici pot exista și nu sunt neapărat o tragedie, dar dacă produsul seamănă mai mult cu o pastă de amidon decât cu unul pe bază de ficat și carne, calitatea scade clar. Vedem asta și în prețul produselor. Cu cât un pate are mai multă carne sau ficat adăugat, cu atât crește și prețul.

Mulți oameni se sperie și de pateurile care combină mai multe tipuri de carne. În realitate, combinațiile nu sunt o problemă în sine. Pot exista produse foarte bune care conțin ficat de pui plus carne de porc sau curcan. Importantă este calitatea ingredientelor și proporția lor, nu neapărat faptul că sunt combinate. Nu trebuie să uităm că ficatul are un gust ușor amărui și poate fi combinat cu o carne mai grasă din porc, de exemplu, pentru a înlătura gustul amar.

În ceea ce privește ambalajul, vedem la raft ambalaje din conservă sau din sticlă. Ambele variante pot fi sigure dacă produsul este făcut corect și păstrat în condiții bune.

Borcanul de sticlă are avantajul că:

nu interacționează cu alimentul,

vedem mai ușor textura produsului, fiind transparent,

și, pentru mulți oameni, inspiră mai multă încredere, prețul fiind și unul mai ridicat. În general, în ambalaje de sticlă regăsim și produse lactate de calitate sau fileuri de pește.

Cumpărați gramaj mic și consumați pateul pe loc

Conservele moderne sunt și ele sigure, însă după deschidere nu este ideal să lăsăm pateul în cutia metalică, mai ales mai multe zile. Cel mai bine este să îl mutăm într-un recipient de sticlă sau într-o caserolă cu capac.

Ca sfat, nu cumpărați un ambalaj de 300 g de pate dacă știți că sunteți doar una sau două persoane la o masă. Cumpărați gramaj mic și consumați pateul pe loc.

Pateul are și beneficii nutritive reale. Fiind bazat pe ficat, poate aduce: fier, vitamina A, vitamine din grupul B și proteine.

Tocmai de aceea, pentru unele persoane cu deficit de fier sau alimentație foarte restrictivă, poate fi o sursă nutritivă bună, consumată ocazional. Totuși, pateul rămâne și un produs destul de bogat în sare și grăsimi, deci aveți grijă la porția de consum.

Cât rezistă un pate deschis? Un pate nedeschis poate sta luni bune dacă termenul de valabilitate este respectat și ambalajul nu este umflat sau deteriorat. După deschidere însă, ideal este să fie consumat în aproximativ 2-3 zile și păstrat în frigider. Atenție și când cumpărați pate la conservă, să nu fie capacul bombat.

Dacă vrem o variantă mai simplă și mai curată, pateul făcut în casă este surprinzător de ușor de preparat.

Pentru un pate de pasăre simplu, putem fierbe sau sota:

ficat de pui,

puțină ceapă,

morcov,

și un piept sau o pulpă de pui.

După ce se răcesc puțin, se mixează cu: unt sau cremă de brânză, sare, piper, eventual mărar sau pătrunjel fin tocat.

Gătiți mai mult odată și apoi puneți excesul în ambalaje de sticlă, la congelator.

Rezultatul este mult mai apropiat de gustul real al ingredientelor și fără exces de amidon sau aditivi.

Există puține variante de pate de pește cu etichetă curată

Și pateul din pește poate fi o variantă foarte bună. Se poate face rapid din: macrou, ton, somon sau sardine. Puteți folosi, de fapt, orice pește care nu are oase sau cel puțin nu are oase tari.

Peștele gătit sau conservat în suc propriu se mixează cu:

iaurt grecesc scurs, de tip skyr, sau cremă de brânză,

puțină zeamă de lămâie,

verdeață,

și eventual avocado sau ulei de măsline pentru textură.

Acest tip de pate aduce și grăsimi bune omega-3, fiind o alternativă interesantă la variantele clasice.

Există puține variante din pește cu etichetă curată. Ca să nu mai spunem că acest pate de pește se prepară în doar câteva minute și îl puteți face după propriul gust.

Consumul pateului la micul dejun sau la cină poate completa o alimentație sănătoasă și diversificată, alături de ouă, brânză, lactate și paste vegetale precum guacamole, zacuscă, fasole bătută, hummus sau pate de linte.

Un pate ales atent sau făcut în casă poate fi o soluție practică și nutritivă. Problema apare atunci când devine un aliment consumat zilnic, în cantități mari și fără atenție la calitatea produsului, alături de alte produse sărate și bogate în grăsimi saturate.