Jurnalistul și scriitorul de gastronomie Cosmin Dragomir anunță lansarea unui proiect de implicare socială și luptă împotriva violenței de orice fel care pornește de la o idee inedită. Inițiatorul valorifică expresiile culinaro-violente de la noi (te fac pilaf, îți dau borșul pe nas, îți sparg fasolea ș.a.m.d.) și dezvoltă, sub pretextul istoriei gastronomice, două tipuri de educație: culinară și civică. Proiectul este deschis oricărui sponsor, donator sau partener, implicat în industria de profil sau nu. Profitul va fi reinvestit în campanii de conștientizare sau donat direct unor ONG-uri care luptă cu violența.

Țintele din acest an sunt lansarea, în decembrie, a cărții omonime „La noi și BĂTAIA se MĂNÂNCĂ – manifest gastronomic împotriva violenței de orice fel”, formarea echipei, dezvoltarea unor produse alimentare și nu numai corelate cu inițiativa, dezvoltarea platformelor de comunicare în jurul siteului mancareafacebine.ro

„Este un proiect complex și multi-ramificat, dar cu un management bun putem etapiza inteligent și obține rezultate palpabile. Momentan mi-am propus ca până la finalul anului să termin de scris și ulterior să tipăresc cartea, unul dintre produsele campaniei care poate genera profit care va fi reinvestit sau donat. O să lansez curând și o campanie de precomenzi, dar și una de crowdfunding, dar până atunci vă invit să direcționați 3,5% din impozitul pe profit (care altfel ar rămâne statului) către Asociația Curaj Înainte, ONG-ul prin care desfășor toate aceste acțiuni https://redirectioneaza.ro/curaj-inainte/ , e un chestionar ușor de completat online, de restul ne ocupă noi. Se adresează oricărei persoane angajate, chiar și cu salariul minim.

Cartea, care implică niște costuri ridicate, poate genera profit dacă e precomandată de cât mai multă lume și dacă putem atrage sponsorizări sau parteneriate care includ inclusiv promovare. Am gândit diferite tipuri de livrabile încât să acoperim nevoile partenerilor, să oferim în această campanie nu doar mulțumire sufletească ci și beneficii de imagine și de promovare. Urmează siteul, conturile de social media dedicate, campanii video, dar cum în momentul de față totul este bazat pe voluntariat lucrurile se vor mișca în ritmul lor. Este un proiect care pare mai mult de CSR, dar nu se rezumă doar la asta și poate oferi beneficii pentru orice actor implicat de la branduri la agenții, de la simplu donator la marile corporații, însă, cred că dacă devine complex poate salva vieți. Ideea a venit acum aproximativ zece luni, într-o zi în care știrile anunțau cel de al 29-lea femicid, iar eu redescopeream expresia «a face pe cineva ciulama». Între timp am construit strategii și am vorbit cu destul de mulți oameni care pot contribui și pot genera plusvaloare pe toate palierele de dezvoltare. În acest moment echipa este formată din Anca, soția mea, și cu mine plus o mână de oameni de bine care așteaptă un semn. Partea bună e că oricine poate contribui: de la agenții la oameni de marketing, de la chefi la antreprenori, de la fotografi la influenceri ș.a.m.d. Îi rog pe toți cei care cred că pot ajuta să mă contacteze pe emailul [email protected]”, povestește Cosmin Dragomir.

Un alt proiect conex se numește „Mâncare cu Valoare Adăugată” și referă la o campanie realizată cu sprijinul restaurantelor și/sau al platformelor de delivery. De exemplu luna “Te frăgezesc ca pe șnițel” se va concretiza astfel: pentru fiecare șnițel comandat de la companiile partenere o parte din cost va fi direcționată către bugetul proiectului.