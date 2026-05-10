VIDEO FOTO | Fructele de sezon care costă o avere/ Cu cât se vând cireșele în România, Spania și Italia

10 mai 2026, Retail
Foto: G4Food
Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google
Cuprins
  1. România, prețuri piperate pentru buzunarele românilor
  2. Spania, cel mai mare producător și exportator din Europa
  3. Italia, cea mai scumpă
  4. Căpșunile, deja la jumătate din prețul cireșelor

Luna mai a venit în România și în Europa cu fructe proaspete. Din păcate prețurile sunt încă de lux și va mai dura puțin până se ne bucurăm de prețuri corecte de sezon. Iată cum stă treaba prin Spania și Italia, comparativ cu prețurile cireșelor și căpșunilor de la noi.

Vezi galeria foto
4 poze

România, prețuri piperate pentru buzunarele românilor

La noi, începutul de mai e mereu un test de rezistență pentru pofte, care intră în contradicție cu ce avem prin portofel. Pentru că încă nu au apărut cireșele românești, în magazine sunt cireșe aduse din Spania, iar prețurile au fost inițial amețitoare, apoi au scăzut la nivelul celor din Peninsula Iberică.

  • Inițial prețurile erau de speriat. Prin piețe kilogramul de cireșe s-a vândut inițial cu prețuri care atingeau și 180 de lei (adică vreo 36 de euro). Glumele au circulat pe rețelele de sociale, cireșele luând locul benzinei în meme-urile cu bogați care își permit un păhărel de combustibil sau o mână de cireșe.

  • Prețurile actuale nu sunt nici ele mici pentru buzunarele românilor, dar nici exagerate. Practic aceleași prețuri le găsim și în Spania în magazine, iar de aici se importă majoritatea cireșelor de pe tarabele românești. Puteți să le cumpărați pentru 60 de lei (cam 12 euro, prețul din Spania).

  • Spre sfârșitul lunii mai vor apărea și cele românești și vom vedea cât de mult a influențat înghețul din această primăvară producția și implicit prețurile.
- articolul continuă mai jos -

Spania, cel mai mare producător și exportator din Europa

Spania produce cea mai mare parte din cireșele pe care le vedem acum în supermarketurile din toată Europa. Sunt primii care livrează aceste fructe în magazinele din Peninsulă și restul continentului.

Eu locuiesc în regiunea Barcelonei și ieri am cumpărat cireșele cu 10 euro kg, mai micuțe, dar bio. Cele mari, de proximitate, pentru în Catalonia este zonă de livezi, cireșele se produc din mai până în iulie, costă între 10 și 13 euro.

fructele-de-sezon-care-costa-o-avere-cu-cat-se-vand-ciresele-in-romania-spania-italia

Foto: G4Food

Italia, cea mai scumpă

Spre surprinderea tuturor, în Italia prețurile sunt cele mai mari. E adevărat că în partea de nord, mai bogată.

În magazine cireșele de mai sunt la aproape 18 euro kg, așa că oamenii cumpără mai degrabă o caserolă de jumătate, în așteptarea reducerilor. Și sudul Italiei este producător de cireșe, soiurile lor delicioase, fiind așteptate la prețuri mai accesibile.

fructele-de-sezon-care-costa-o-avere-cu-cat-se-vand-ciresele-in-romania-spania-italia

Foto: G4Food

Căpșunile, deja la jumătate din prețul cireșelor

În România căpșunile au ajuns la 27 de lei pe kg, la mai bine de jumătate din prețul cireșelor. Așa că ne îndulcim cu căpșuni pentru încă vreo 2-3 săptămâni până vor mai scădea și prețurile „trufandalelor” de azi, cireșele.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Retail
09 mai
Producătorii de vin scapă de garanția de 250.000 de lei. Guvernul a modificat regulile pentru antrepozite, înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură
Producătorii de vin scapă de garanția de 250.000 de lei. Guvernul a modificat regulile pentru antrepozite, înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură
Retail
08 mai
Alune retrase din magazinele Carrefour din toată țara. ANSVSA avertizează asupra unui risc legat de aflatoxine
Alune retrase din magazinele Carrefour din toată țara. ANSVSA avertizează asupra unui risc legat de aflatoxine
Retail
07 mai
Domeniile Davidescu estimează afaceri de 17,3 milioane de lei în 2025, în creștere cu peste 28%. Crama anunță extinderea în retail și HoReCa
Domeniile Davidescu estimează afaceri de 17,3 milioane de lei în 2025, în creștere cu peste 28%. Crama anunță extinderea în retail și HoReCa
Retail
07 mai
Cartelul chipsurilor din Italia: Trei giganți ai snacksurilor, amendați cu peste 23 de milioane de euro după ani de „concurență de fațadă”
Cartelul chipsurilor din Italia: Trei giganți ai snacksurilor, amendați cu peste 23 de milioane de euro după ani de „concurență de fațadă”
Retail
07 mai
INTERVIU | Cum au cucerit K-drama și ramenul România: povestea businessului care a intuit obsesia românilor pentru mâncarea coreeană / Saenuri Park: „Am intrat într-o piață care nu exista încă”
INTERVIU | Cum au cucerit K-drama și ramenul România: povestea businessului care a intuit obsesia românilor pentru mâncarea coreeană / Saenuri Park: „Am intrat într-o piață care nu exista încă”

Cele mai noi articole

Plan Roșu de Intervenție în Dâmbovița, după o posibilă toxiinfecție alimentară la un salon de evenimente. 17 persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital
Plan Roșu de Intervenție în Dâmbovița, după o posibilă toxiinfecție alimentară la un salon de evenimente. 17 persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital
La noi și BĂTAIA se MĂNÂNCĂ – manifest gastronomic împotriva violenței, proiectul social prin care mâncarea se transformă în fapte bune / Cosmin Dragomir (inițiator): Ideea a venit într-o zi în care știrile anunțau cel de al 29-lea femicid
La noi și BĂTAIA se MĂNÂNCĂ – manifest gastronomic împotriva violenței, proiectul social prin care mâncarea se transformă în fapte bune / Cosmin Dragomir (inițiator): Ideea a venit într-o zi în care știrile anunțau cel de al 29-lea femicid
Cold brew sau cafea fierbinte? Ce variantă este mai sănătoasă pentru rutina de dimineață / Explicația nutriționiștilor
Cold brew sau cafea fierbinte? Ce variantă este mai sănătoasă pentru rutina de dimineață / Explicația nutriționiștilor
Cum alegem un pate bun? Ce trebuie să conțină eticheta și 2 rețete de pate făcut în casă, recomandate de nutriționistul Tania Fântână
Cum alegem un pate bun? Ce trebuie să conțină eticheta și 2 rețete de pate făcut în casă, recomandate de nutriționistul Tania Fântână
Furturile de vite iau amploare în Germania: 69 de viței au dispărut într-o singură noapte dintr-o fermă / Prejudiciile ajung la zeci de mii de euro
Furturile de vite iau amploare în Germania: 69 de viței au dispărut într-o singură noapte dintr-o fermă / Prejudiciile ajung la zeci de mii de euro