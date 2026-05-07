Nu plating-ul sofisticat și nici prezentarea impecabilă i-au adus notorietatea, ci un gest simplu: mâncatul peștelui cu mâna. Pentru Costin Cuzdrioreanu, reprezentantul noii generații din spatele business-ului de familie de la Victorița Pescărița, experiența începe înainte de prima îmbucătură. Într-un interviu acordat G4Food, acesta povestește că stilul care i-a adus zeci de mii de urmăritori nu a fost gândit ca strategie, ci a pornit dintr-un moment spontan petrecut în restaurant.

Reprezentant al noii generații din spatele business-ului de familie de la Cherhanaua Victorița Pescărița, Costin Cuzdrioreanu a devenit cunoscut în social media pentru modul autentic în care se filmează mâncând pește.

«N-am văzut în viața mea pe cineva să mănânce în halul ăsta de bine pește»

Filmările în care mănâncă pește cu mâna, își face „sendvișul” cu mămăligă și mujdei și reacționează sincer la gust au devenit rapid recognoscibile și au atras un public fidel. Dar nimic din asta nu a fost planificat. Totul a pornit dintr-o zi obișnuită de muncă, într-un restaurant în care, la acel moment, personalul era insuficient.

- articolul continuă mai jos -

„La un moment dat am avut un client care servea masă la restaurant și, pe vremea aia, aveam personal deficitar. Și a trebuit să compensez. Am fost și bucătar, și ospătar. La un moment dat, după ce am servit pe toată lumea, mai aveam o masă care rămăsese. L-am rugat pe colegul meu: «Te rog eu frumos, fă-mi și mie jumătate de calcan, cu mămăligă și mujdei, că mor de foame.»

Trecuseră aproape 24 de ore de când nu mâncasem. Când mi-a venit peștele, am uitat de masa din spatele meu și m-am înfipt în calcanul ăla, cu mămăligă și mujdei, cum zic eu – îmi fac sendvișul și îl mănânc cu poftă. Și clientul vine din spate și îmi zice: «N-am văzut în viața mea pe cineva să mănânce în halul ăsta de bine pește.» «De ce nu faci asta pe social media? Că ajută foarte mult.»”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Cherhana Victorita Pescarita (@victorita_pescarita)

Acel moment a schimbat complet direcția. În locul unui conținut „frumos”, Costin a ales să arate exact cum este experiența reală. Această abordare a devenit rapid un diferențiator într-un spațiu online saturat de conținut similar și a transformat social media într-un instrument real de business.

Astăzi, stilul său nu doar că atrage public, dar contribuie direct la vizibilitatea și creșterea brandului Victorița Pescărița.

„În momentul ăla s-a schimbat tot. Față de cum promovam înainte preparatele — veneam și le prezentam — am început să gătesc peștele și să-l mănânc. Și acum arăt exact cum este.”

Experiența din spatele stilului: „pofta începe din mână”

Dincolo de clipurile virale, modul în care mănâncă nu este întâmplător, ci ține de felul în care percepe experiența alimentară.

„În momentul în care vrei să simți mâncarea cu adevărat, în momentul în care mănânci cu mâna, se activează niște centri nervoși și începe pofta începe să lucreze.”, spune acesta.

Pentru el, mâncatul peștelui nu este doar un gest alimentar, ci o experiență senzorială completă.

Acest tip de abordare a devenit semnătura sa în social media.

„De fiecare dată când am o filmare îmi fac sandvișelul meu cu mămăligă și mujdei și mă bucur de viață.”

În spatele acestei expuneri, însă, este mult mai mult decât o cameră pornită la masă. Este muncă zilnică, implicare totală și continuitate într-un business construit în timp. Chiar tatăl său, antreprenorul Marian Cuzdrioreanu, spune despre el:

„Costin rupe munca. Zi și noapte muncește.”

Materialul face parte din seria G4Food dedicată industriei HoReCa. Episodul complet, în care Marian și Costin Cuzdrioreanu vorbesc despre business, social media și evoluția consumului de pește în România, poate fi urmărit pe platformele G4Food.