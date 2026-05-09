Macroul este unul dintre cei mai accesibili și ușor de preparat pești, însă câteva detalii simple pot face diferența dintre un preparat gustos și unul uscat sau fără aromă. Într-un interviu acordat G4Food, Marian Cuzdrioreanu, antreprenor în industria pescărească, fondator Victorița Pescărița și președinte RO-FISH, cunoscut drept „Don Mariano”, explică pas cu pas cum gătește macroul și de ce recomandă alegerea „macroului de iarnă”.

Prepararea peștelui nu trebuie să fie complicată, iar macroul este unul dintre cele mai simple exemple, spune Marian Cuzdrioreanu, antreprenorul din spatele brandului Victorița Pescărița și unul dintre cei mai cunoscuți oameni din zona gastronomiei pescărești din România.

Într-un interviu acordat G4Food, acesta a explicat cum poate fi pregătit corect macroul la grătar, dar și ce detaliu important ar trebui urmărit încă din momentul cumpărării.

Cum pregătește „Don Mariano” macroul la grătar

Potrivit lui Marian Cuzdrioreanu, prepararea corectă începe cu pași foarte simpli.

„Dacă vreți să îl faceți pe grătar, aveți două modalități. Hai să luăm macrou, că tot am vorbit de macrou”, spune acesta.

Peștele trebuie mai întâi:

decapitat;

eviscerat;

spălat bine;

tamponat pentru a elimina excesul de apă.

Macroul poate fi gătit întreg sau deschis pe lungime, lângă coloana vertebrală.

Pentru marinadă, antreprenorul recomandă ingrediente simple:

ulei de măsline;

usturoi;

sare;

piper;

puțină lămâie.

„Îl decapitați, îl eviscerați, îl spălați bine și îl tamponați. Apoi aveți mai multe posibilități: îl faceți întreg sau îl desfaceți pe din două, pe lângă coloana vertebrală. După aceea faceți o marinadă simplă, pe bază de ulei de măsline, puțin usturoi, sare, piper. Eu mai pun și busuioc sau rozmarin, dar puteți pune ce vreți. Pun și puțină lămâie. Amestecați și ungeți peștele cu o pensulă”; a mai sus acesta.

Detaliul important care face diferența pe grătar

Unul dintre cele mai importante lucruri este temperatura grătarului și poziționarea peștelui.

„Grătarul trebuie să fie încins și îl puneți pe partea cu pielea, ca să nu se strângă. Îl puteți cresta puțin, ca să nu se curbeze.

Îl întoarceți o singură dată. Este foarte simplu de gătit peștele.”

De ce recomandă „macroul de iarnă”

Un alt detaliu pe care mulți consumatori îl ignoră este sezonul în care a fost pescuit macroul.

„Și vă sugerez să luați neapărat un macrou de iarnă. Uitați-vă pe etichetă, este foarte important. Un macrou de iarnă este mai gras, pentru că este înainte de depunerea icrelor. Veți găsi și icre, iar carnea este foarte gustoasă. La grătar sau la cuptor este excelent”, a explicat „Don Mariano”.

„Nu facem ceva cu pește, ci pește cu ceva”

Rețetele simple și ingredientele de bază sunt principiul pe care este construit întregul concept Victorița Pescărița, businessul de familie dezvoltat în jurul peștelui și al preparatelor pescărești tradiționale.

Modelul include restaurantul, producția și participarea la evenimente culinare, acoperind întregul traseu — de la materia primă până la preparatul final.

Conceptul este definit chiar de Marian Cuzdrioreanu printr-o formulă devenită reprezentativă pentru brand:

„Nu facem ceva cu pește, ci pește cu ceva.”

Materialul face parte din seria de interviuri G4Food dedicate industriei HoReCa. Episodul complet, în care Marian și Costin Cuzdrioreanu vorbesc despre dezvoltarea afacerii și schimbarea obiceiurilor de consum, poate fi urmărit pe platformele G4Food