Flora spontană începe să își recapete locul în bucătăria românească, iar pentru chef Mihai Toader acest lucru este unul dintre cele mai sănătoase trenduri culinare din ultimii ani. Invitat la podcastul Disputandum, moderat la G4Food de Cosmin Dragomir, el a explicat cum urzicile, leurda, loboda, ștevia sau măcrișul, ingrediente care până nu demult erau ignorate sau privite ca „mâncare simplă”, revin astăzi în restaurante și în coșurile de cumpărături.

Chef-ul spune că această întoarcere la plantele de sezon este un semn bun și arată o schimbare de mentalitate în consum. „Mă bucur că lumea începe să consume, pentru că sunt niște plante cu foarte mulți nutrienți, sunt plante sănătoase și te ajută foarte mult să gătești cu gust”, spune Mihai Toader.

Pentru restaurante, procurarea florei spontane nu mai este astăzi o problemă logistică, spune chef-ul. Dacă în trecut era greu de găsit, acum există cooperative și rețele de culegători specializați în foraging care aprovizionează restaurantele și piețele. Mai mult, unele dintre aceste produse au ajuns și în supermarketuri. „Se găsește acum urzică chiar și la supermarket. Lucrurile au mai evoluat”, explică Mihai Toader. Potrivit acestuia, prețul urzicilor a ajuns în prezent la aproximativ 60 de lei kilogramul, chiar în plin sezon. Dar pe listă se află și alte plante de sezon, precum leurda, loboda, untișorul, ștevia sau iarba grasă.

- articolul continuă mai jos -

Un gust al copilăriei, readus în actualitate

Pentru Mihai Toader, relația cu flora spontană este una veche. Chef-ul spune că a crescut cu aceste gusturi, în zona montană a Cugirului, și că plantele de primăvară făceau parte firesc din alimentația copilăriei. „Eu știu leurda de când eram mic. Primăvara mergeam și o mâncam direct. La fel și măcrișul. Era ceva firesc”, povestește el. Iar această memorie alimentară este astăzi parte din filosofia sa culinară și din stilul neo-românesc pe care îl dezvoltă la restaurantul Soro Lume.

Chef-ul vede în acest interes pentru flora spontană un semnal important: oamenii încep să mănânce din nou în funcție de sezon, lucru esențial pentru o alimentație echilibrată și autentică. „Dacă lumea începe să consume mai multă floră spontană în perioada asta, înseamnă că începe să mănânce în funcție de sezon”, spune Mihai Toader. Pentru el, acest lucru înseamnă reconectarea cu ritmul natural al alimentelor și cu bucătăria tradițională, bazată pe ceea ce oferă natura la momentul potrivit.

Scrumbia, vedeta sezonului

Pe lângă plantele de primăvară, chef-ul observă și un alt fenomen sezonier: interesul crescut pentru scrumbie. Potrivit lui Mihai Toader, peștele a devenit în această perioadă unul dintre cele mai discutate produse din piețe și de pe rețelele sociale. Chef-ul atrage însă atenția că mulți cumpărători confundă scrumbia cu heringul, iar uneori această confuzie este exploatată comercial. „Dacă tot ești pasionat de scrumbie și vrei să-ți cumperi, poți să cercetezi un pic și să te uiți cum arată”, spune el.

Pentru Mihai Toader, fie că este vorba despre urzici, leurdă sau scrumbie, cheia rămâne aceeași: cunoașterea produsului, respectul pentru sezon și întoarcerea la gusturile autentice.