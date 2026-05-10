Era în anul IV la medicină în România când s-a îndrăgostit de Barcelona. Așa că și-a continuat studiile în Orașul Condal și a ajuns să practice medicina estetică în Spania. Mihaela Ciorba este proprietara unei clinici de tratamente estetice în Montgat, în vecinătatea Barcelonei, iar pe lângă tratamentele specifice profesiei sale, le acordă pacienților și o atenție personalizată, cu sfaturi pentru o dietă și un stil de viață sănătos.

Amestezie, estetică și propria clinică de tratamente lângă Barcelona

Ioana Costescu: Suntem la Clinica Lumed, lângă Barcelona. Clinica aparține unei românce, Mihaela Ciorba. Cum ai ajuns în Spania și cum ți-ai ales această profesie?

Mihaela Ciorba: Am ajuns în Spania acum aproximativ 25 de ani. Destinul m-a adus aici, într-o poveste frumoasă. Întotdeauna am fost o persoană căreia i-a plăcut să călătorească. În acea perioadă, studiam în România la Facultatea de Medicină din Timișoara. Eram în anul patru de studii, la acel moment. Și am decis să vin să îmi continui studiile aici, în Barcelona, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Am venit într-o vizită, într-o călătorie, și mi-a plăcut mult. Am avut oportunitatea de a-mi continua studiile aici. Mi-am echivalat o parte din studii. Și am continuat Facultatea la Universitatea Autonomă din Barcelona. Am terminat aici și am decis să fac rezidențiatul. L-am făcut pe anestezie.

- articolul continuă mai jos -

Am terminat specialitatea de anestezie și reanimare. Am lucrat în această specialitate câțiva ani. Și după aceea, cum mi-a plăcut mult îngrijirea pielii, îngrijirea corpului, sănătatea fizică, sănătatea pielii, am descoperit că exista un master în medicină estetică în Barcelona. M-am înscris la acest master și acolo mi s-a schimbat viața, pentru că am descoperit că exista o sub-specialitate, deoarece nu este prin rezidențiat, care m-a fascinat din primul moment. Și acesta a fost începutul. Acum 15 ani.

IC: Cu pregătirea pe care o ai, poți face și chirurgie estetică?

MC: Nu, chirurgie estetică nu. Eu sunt anestezist. Am lucrat în sala de operații, în toate tipurile de chirurgie, în toate specialitățile. Dar, în același timp, am făcut un master. Diferența în România este că medicina estetică este făcută de chirurgii plastici și dermatologi. Aici, în Spania, este reglementat, este obișnuit, ca aceasta să fie făcută de medici care termină o facultate, indiferent dacă au sau nu o specialitate în sistemul MIR, care este sistemul echivalent rezidențiatului din România. Atunci, oricine ar putea face medicină estetică, dar va trebui să facă acest master (de estetică) într-o universitate de stat. Există și universități private. Și cu acest master se poate profesa. În plus, pentru a avea un centru de medicină estetică, trebuie să îndeplinești multe alte condiții. Tratamentele pe care le facem sunt tratamente de medicină estetică facială și corporală.

Fiecare pacient trebuie tratat individualizat, dar cu metode integrative

IC: Cum abordezi și analizezi pacientul?

MC: În general, privim pacientul ca pe un ansamblu și facem puțină medicină integrativă. Pe lângă tratamentele faciale, cele mai solicitate sunt tratamentele cu toxină botulinică, cu acid hialuronic, skin booster sau tratamente de biostimulare a pielii. Apoi, facem tratamente capilare, tratamente pentru îngrijirea pielii în anumite probleme, cum ar fi acneea, dermatita, tratamente pentru pierderea în greutate, nutriție. Tratamentele pe care le facem în clinică sunt tratamente care îmbunătățesc pielea, dar nu sunt suficiente pentru că este foarte important deoarece pielea reflectă ceea ce este în interior. Și este foarte importantă alimentația în acest sens pentru că ne ajută să corectăm anumite deficiențe nutriționale, facem un diagnostic în probleme, dezechilibre hormonale, dacă există inflamație. Privim pacientul ca pe un ansamblu și nu sunt suficiente doar tratamentele pe care le facem. Este foarte important ca tratamentele să fie durabile, să se mențină în timp. Este important să fie susținute din interior.

IC: Când vine un pacient, primul lucru pe care îl faceți este să îl evaluați?

MC: Exact. Asta facem cu toată lumea, cerem analize, evaluăm, suplimentăm, ajutăm pe partea hormonală și în stilul de viață, pentru că este foarte important un stil de viață sănătos, nu doar alimentația.

Tratamente miraculoase de slăbit nu există

IC: Îmi amintesc că am fost în România cu 10 ani înainte de a pleca. Aveam această obsesie cu obezitatea și cu tratamentele faciale și plăteam o mulțime de bani în clinici de estetică pentru tratamente și nu înțelegeam de ce tratamentele nu soluționau problema. Ce le spui pacienților în momentul în care trec de faza de tratamente? Ce trebuie să mai facă?

MC: Da, se întâmplă adesea. Persoanele care ne vizitează, pacienții noștri, sunt unii cărora le plac rezultatele miraculoase, majoritatea chiar, dacă se poate, și cu costuri cât mai mici dacă se poate. Dar eu le explic. Deși tratamentele sunt costisitoare sau sunt multe tratamente, acestea nu vor fi durabile dacă nu sunt susținute de o rutină estetică, de o rutină de îngrijire a pielii, de o alimentație sănătoasă, de un control al stresului, al inflamației, de tot în general.

Dietă cotrolată, super-alimente și inflamația

IC: Care sunt alimentele, super-alimentele care ajută la reducerea inflamației corpului?

MC: Unul dintre factori este alimentația. Dar poate fi stresul, praful ambiental, lipsa de mișcare, exercițiul fizic. Deci este un cumul de factori. Un cumul de factori și depinde mult de mediul în care trăim, toxinele pe care le găsim, substanțele toxice din alimente, din băuturi, din ceea ce mâncăm. Și aceste alimente, vreau să spun, sunt alimente pe care le găsim foarte frecvent: pe bază de zahăr, știm că zahărul, alimentele ultraprocesate sunt extrem de rele.

IC: Asta voiam să te întreb. Care sunt alimentele care ajută la reducerea inflamației și care sunt inamicii?

MC: Sunt alimente care se consumă frecvent. Ne ajută cele pe bază de antioxidanți. Este foarte simplu. În general, sunt alimente biologice. Pe bază de carne, pește, pește alb, bogate în grăsimi sănătoase, omega, știm, în fructe uscate, avocado. Avem legume de toate culorile, de sezon, care au o valoare nutrițională ridicată. Vitamine din fructe, alimente integrale, cât mai puțin procesate. O dietă echilibrată și variată, pentru că nu este suficient să consumi un singur aliment. Există alimente precum broccoli, un super-aliment despre care se spune că trebuie consumat în fiecare zi, dar nu numai. Eu consider că trebuie mâncat variat.

Întotdeauna (tratamentul) este personalizat. Fiecare pacient este unic, are o istorie unică, are obiceiuri, o viață, sentimente în spate. Facem o vizită în care trebuie să evaluăm toate aceste aspecte. Acestor persoane nu le putem cere lucruri imposibile. Trebuie să începem cu lucruri mai simple, dar care să fie făcute zi de zi, ca un obicei. Lucrurile cele mai mici au efecte mai ample. Facem o vizită completă, o evaluare analitică, o analiză. Dacă este necesar, îi trimitem la alți specialiști care se pot ocupa de medicină integrativă sau endocrinologi, ginecologi. Avem multe femei cu probleme hormonale, piele cu dermatită, acnee, piele uscată. Întotdeauna găsim ceva în spate.

Suplimentăm, dăm suplimente alimentare și apoi trecem la acțiune. Există și medicamente care ne ajută să nu ne îmbolnăvim. Există diete care nu sunt miraculoase, pentru că nu vrem să pierdem în greutate prin diete restrictive și foarte exagerate. Nu sunt sănătoase pentru că afectează calitatea pielii și organismul în general, mușchii, oasele.

Apoi urmărim în timp și facem vizite regulate până ajungem la obiectivul pe care îl dorim. Întotdeauna cu control medical. Există diete. Noi dorim un stil de viață sănătos. Nu vrem ca aceste tratamente sau aceste alimente să lucreze mult doar cu alimente proteice. Aceste alimente nu vrem să le consumăm toată viața. Vrem să îi ducem lent către un rezultat și apoi către un stil de viață sănătos care să se mențină în timp. Acesta este cel mai dificil lucru în munca mea cu pacientul. Mai ales în partea de menținere în greutate, pentru ca să putem obține aceste rezultate de-a lungul timpului.

IC: Deci, practic, în zona de platou, când pacientul a ajuns la obiectivele sale și apoi trebuie să învețe să se mențină în ele, atunci este momentul critic?

MC: Exact. Acolo lucrăm mult pentru a încerca să îi facem să înțeleagă și pentru ca… practic să nu ruineze toată munca depusă cu noi, nu?

IC: Exact. Care sunt cele mai mari mituri despre îngrijirea pielii sau despre medicina estetică pe care le-ai auzit de la diverși și despre care lumea vine acum și te întreabă? „Am văzut pe TikTok nu știu ce minune”.

MC: Da, îngrijirea pielii este așa. În vizitele noastre ne luăm timp pentru a le putea explica pacienților îngrijirea pielii în patru pași. Foarte simplu. Produse simple, fără prea multe complicații, pentru că faptul că sunt folosite regulat aduce mult mai multe rezultate decât ceva scump din când în când. Vin cu plase întregi (de produse) despre care nu știu nici măcar care sunt principiile active și ce conțin acele creme și ce vor face pentru pielea lor.

Este foarte simplu: 1.protecție solară, 2.curățarea feței, 3.antioxidanți pe piele, 4. hidratare cu antioxidanți și tratamente de reînnoire a pielii. Și apoi se poate individualiza în funcție de patologia pielii. Dar asta este baza. Nu este nevoie de prea multă complicație în acest sens. Se aplică, cum spuneam, unele produse care nu sunt adaptate, pe care nu le cunosc. Se aplică, dar poate nu știu ce aplică pe piele și apoi vin cu probleme de piele uscată, roșie, cu multă grăsime, cu acnee, cu dermatită.

Ce dietă adoptă românii în Spania

IC: Vreau să vorbim puțin despre stilul de a mânca aici, în Spania, pentru că noi, ca români, ajungem în Spania și trebuie să ne integrăm într-o civilizație destul de diferită, inclusiv din punct de vedere gastronomic. Vorbim mult despre dieta mediteraneeană, dar câți dintre românii pe care îi cunoști aici au rămas cu obiceiurile alimentare vechi de acasă sau majoritatea s-au adaptat?

MC: Majoritatea, și eu cunosc multe familii de români, sunt din ce în ce mai conștienți de partea de alimentație și, fiind variată aici, au acces la multe lucruri: legume, fructe, leguminoase, pește. Românii pe care îi cunosc de aici așa sunt, acum, nu știu dacă așa sunt toți.

IC: Tu gătești? Ce gătești acasă?

MC: Fără îndoială, trebuie să gătesc, pentru că am un băiat de 8 ani și gătesc mâncare românească și spaniolă. Indiferent ce gătim, corect este să menținem alimentele cât mai simple, nu prea procesate.

IC: Tu, de exemplu, ce gătești?

MC: Legume fierte, salate, grătar și ciorbe. Fac multe ciorbe. Și leguminoase. Năut, linte și fasole. Îmi place varietatea de fructe de mare și pește. Aici încă putem găsi pește proaspăt, de coastă, pescuit în această zonă.

IC: Paella sau pilaf, ce preferi?

MC: Paella.

IC: Există o vorbă românească: Să te simți bine în pielea ta. Tu, ca medic și ca specialist în sănătatea pielii, cum interpretezi această zicală?

MC: Este important să ne vedem bine în oglindă, dar în același timp să ne simțim exact cum ne vedem, să avem acel echilibru între cum arătăm, sănătate și armonie interioară.